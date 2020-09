Regjeringen vil sette i gang CO2-fangst på Norcem i Brevik

Regjeringen vil først realisere fangst og lagring av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik, men legger også opp til å støtte fangst av CO2 ved Fortums anlegg.

21. sep. 2020 11:55 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sa olje- og energiminister Tina Bru (H).

Regjeringen legger mandag frem nye klimatiltak. Det skjer på en egen pressekonferanse i Klima- og miljødepartementet i Oslo.

Olje- og energiministeren forteller at regjeringen går inn for C2O-fangst på Norcem i Brevik.

Det går frem av regjeringens melding om hvordan de vil støtte gjennomføring av fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Prosjektet har fått navnet «Langskip».

– Langskip er en milepæl i industri- og klimasatsingen til regjeringen. Prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobber, sier statsminister Erna Solberg.

Holder prosjekt nummer to tilbake

Støtten til det andre prosjektet som var ventet, på Klemetsrud i Oslo, holdes foreløpig tilbake. Regjeringen krever at de også får finansering fra andre kilder.

– Fangst og lagring av CO2 i Norge er bare vellykket dersom også andre land og industrier følger etter, sa Bru.

Det ble dermed en oppfordring til andre land om å satse mer på karbonfangst. At prosjektet blir spredt i Europa, er sentralt for at dette blir en suksess, mener hun.

– Vi stiller som forutsetning at de finner tilstrekkelig egenfinansiering eller finansering fra EU eller andre kilder, sa Bru.

Statsminister Erna Solberg (H), klimaminister Sveinung Rotevatn (V), olje- og energiminister Tina Bru (H) og barne- og familieminister - og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad deltar på pressekonferansen.

– Hvorfor har dere valgt ikke uten videre å støtte renseanlegget i Oslo, som står for 14 prosent av byens klimagassutslipp? spurte en journalist på pressekonferansen.

– Vi får ikke så mye mer læring av to som vi får av ett. Den andre grunnen er at vi mener vi må få flere med på laget. Suksesskriteriet for om det er riktig å bruke skattebetalernes penger, er å få ringvirkninger, svarte Solberg.

Vi har sagt at vi skal bidra med penger, men at de også må skaffe seg kapital fra andre steder.

Avhengig av at andre land følger etter

– Ved å realisere dette prosjektet, bidrar Norge vesentlig til den internasjonale dugnaden for å utvikle CO2-håndtering som en tilgjengelig klimahåndtering for verdenssamfunnet. Det er den jo knapt i dag, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

– Nå forventer vi og håper at andre land i Europa følger etter, sier Solberg.

Hun mener staten tar en større risiko enn vanlig, i en tid med mindre handlingsrom i budsjettet.

– Men til tross for større risiko, prioriterer vi dette prosjektet fordi vi mener det er en viktig investering.

Men hun mener også det er en risiko knyttet til prosjektet.

– Det er helt avgjørende at prosjekter i andre land utnytter mulighetene som ligger i «Langskip» og at flest mulig lærer av det vi gjør.

Det må blant annet skape arbeidsplasser, sier hun. Da er dette en historisk dag i kampen mot klimautslippene, sier hun.

– Vi legger ut på en lang seilas, sier statsministeren.

Månelanding

Investeringsbeslutningen kommer etter hele 13 år med politisk dragkamp, feilslåtte planer, utredninger og utsettelser.

Det begynte i 2007 da daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) i nyttårstalen lanserte det han kalte «vår månelanding», et fullskala anlegg for fangst og lagring av CO2 på Mongstad. Men dette prosjektet krasjlandet i 2013.

Etter at de borgerlige overtok regjeringensmakten, begynte planleggingen av et nytt prosjekt der CO2-fangst fra industrien sto i sentrum.