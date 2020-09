Erna Solberg: Døren åpen for Frp tilbake i regjeringen

Statsminister Erna Solberg lover Frp «betydelig innflytelse» på statsbudsjettet og ønsker partiet tilbake i regjering. – Døren er åpen for alle som ønsker å være med på det borgerlige samarbeidet, sier Solberg.

– Det er viktig at Frp gjør et litt bedre valg, og at Venstre og KrF kommer over sperregrensen, sier statsminister Erna Solberg (H). Olav Olsen

To dager før Høyres landsmøte, avviser Høyre-leder Erna Solberg at hun har begynt nedtellingen som statsminister.

– Nei. Klok av tidligere erfaring er det ingen grunn til det. Den siste meningsmålingen viste en margin på 80–85. Sperregrensen blir ganske avgjørende. Det skal ikke så mye til. Det er ingen grunn for oss til å si at vi ikke tror at vi kan vinne et valg.

– Det er uhyre sjelden at noen vinner valg tre ganger på rad?

– Jada, det er det. Men det betyr ikke at vi ikke skal slåss for at akkurat nå kan vi være unntaket. Uansett er det aller viktigste hvilken politikk vi skal føre fremover.

– Det tror jeg er den viktigste kommunikasjonen med velgerne. Ikke hvor mange valg har du vunnet, men hvem det er som har svaret på utfordringene velgerne opplever, sier Solberg.

– Glad i alle borgerlige regjeringer

Hun gjør det helt klart at Frp fortsatt inngår i hennes planer for å beholde makten.

– Jeg er glad i alle borgerlige regjeringer. Og så vil jeg helst ha flest mulig med i dem slik at vi har et godt borgerlig flertall.

– Frp vil ikke støtte en regjering de ikke selv sitter i?

– Det sa de også i 2013. Vårt utgangspunkt er at vi også hører på resten av det de sa: At de opptatt av å få mest mulig gjennomslag for sin politikk.

– Jeg mener at de får mest gjennomslag for sin politikk hvis de bidrar til et borgerlig samarbeid. Døren er åpen for alle som ønsker å være med på det samarbeidet.

Høyre-leder Erna Solberg synes ikke «Erna er stjernen» er et godt valgmotto. Olav Olsen

Ønsker makt bak kravene

– Oppfatter du at Frp ønsker å komme inn i regjering igjen?

– Ikke akkurat nå. Jeg opplever at Frp først og fremst ønsker å styrke sin posisjon hos velgerne for å kunne stille makt bak kravene sine. Og så vil de vel gjøre en vurdering av om det er i regjering eller ikke.

– Venstre og KrF over eller under sperregrensen betyr nærmest liv eller død for fortsatt Solberg-regjering. Hva vil du gjøre for å dytte dem over grensen?

– Jeg vil bidra til å vise de gode innspillene de gir når de sitter i regjering, og den gode innflytelsen de har på politikken.

– I en valgkamp er det hvert enkelt partis jobb å sikre nok velgere til sitt parti. Jeg er helt sikker på at både KrF og Venstre har mange velgere på gjerdet og store muligheter til å komme over. De ikke så langt fra.

– Kommer du til å anbefale Høyre-folk om å stemme taktisk på KrF eller Venstre?

– Nei. Høyrefolk må stemme på Høyre. Vil du ha Høyre-politikk, må du stemme på Høyre, svarer Solberg.

Men hun erkjenner at oppslutningen til de andre borgerlige partiene avgjør forskjellen mellom regjeringsmakt og maktesløshet.

Skal forhandle med Frp

– Det er viktig slik målingene ser ut nå at Frp gjør et litt bedre valg, at Venstre og KrF kommer over sperregrensen. Men jeg tror de har et stort potensial for å løfte seg.

– Du har ledet fire ulike Solberg-regjeringer på syv år. Viser dette at «borgerlig samarbeid» er et misvisende eller hult begrep?

– Nei, vi har levert syv statsbudsjett, syv revideringer av de statsbudsjettene med det samme flertallet bak og den samme retningen på politikken.

– KrF og Venstre hadde stor innflytelse på politikken til Høyre og Frp da de satt i Stortinget og vi i regjering. På samme måte kommer Frp til ha betydelig innflytelse på den politikken denne regjeringen fører fordi vi skal ha et flertall og budsjetter gjennom sammen med Frp.

– På hvilke områder vil Frp få stor innflytelse?

– Det skal vi forhandle med Frp om. Vårt utgangspunkt er at vi ble enig på Granavolden, og Frp smilte bredest da plattformen ble lagt frem. Det som var spiselig på Granavolden, må kunne være spiselig også i dag, når man også respekterer de gjennomslagene Frp fikk.

– Hva synes du om valgmottoet «Erna er Stjerna»?

– Det synes jeg ikke er noe godt valgmotto. Vårt valgmotto kommer til å være «Skape mer, inkludere flere».

– Det brukes jo av mannskapet i Høyres Hus?

– Det ble brukt i 2017.

– Har du lagt ned forbud i år?

– Jeg har ikke lagt ned forbud. Men jeg mener at det er viktig for oss at vi produserer på de viktige politiske sakene våre, og ikke bare på personer. Det viktigste vil alltid være de politiske sakene:

– Jeg tror sysselsetting, det å skape flere jobber, kommer til å bli den mest avgjørende for Norge fremover. Norge blir likere de andre europeiske landene. Høyprofitable olje- og gassnæringen kommer til å levere mindre til sysselsetting og utvikling. Vi må ha bedre konkurransekraft i årene som kommer.

– Du er 59 år, og har vært partileder i 16 år. Blir dette siste stortingsvalg du leder Høyre?

– Det vil jeg ikke si at det blir. Jeg har jo sagt at den som skal overta etter meg knapt er født, i alle fall så vidt begynt på ungdomsskolen. Vi får ta ett valg av gang sier jeg nå.

– Hva er ditt rødgrønne skrekkscenario?

– Det er uheldig for Norge med en regjering med sterk innflytelse fra ytre venstre. Summen av dem som vil reverse, stoppe og ikke ta i bruk alle gode krefter, blir stor. Allerede nå påvirker retorikken fra venstresiden Ap.

– I praksis vil det være et tilbakeskritt for pasienter i Norge, for bruken av offentlige tjenester hvis man skal være over-ideologisert mot fritt behandling- og brukervalg.

– Og så vil det medføre en næringspolitikk med færre jobber, færre muligheter for fremtiden, og vi vil bruke mer penger i offentlig med mindre effekt, slutter Solberg.