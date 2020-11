Nye budsjettsamtaler hos statsministeren fredag ettermiddag

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF fortsetter forhandlingene med Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett fredag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg (H) dropper en planlagt reise til Alta fredag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Forhandlingene ble flyttet opp til partilederne Erna Solberg (H), Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Siv Jensen (Frp) sist helg.

Tidligere fredag ble det klart at Solberg fredag droppet en reise til Alta for å delta under lanseringen av regjeringens nordområdemelding.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke kan være til stede sammen med dere i dag, sa Solberg da hun innledet lanseringen.

– Situasjonen nasjonalt gjør at vi må begrense hvor mange vi er når vi kan samles. Jeg ser fram til at vi alle kan treffe flere mennesker på en gang enn hva som er tilfellet i dag.