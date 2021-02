Trine Skei Grande om Listhaug: Har fastlåste standpunkter. Ute av stand til å diskutere konstruktivt.

Politikere i KrF og Venstre er spent på hva slags lederstil Sylvi Listhaug vil legge seg på som partileder. Det vil påvirke muligheten for et fremtidig bredt, borgerlig samarbeid.

Sylvi Listhaug sier hun er motivert til å overta ledervervet i Frp etter Siv Jensen. Foto: Olav Olsen

Sylvi Listhaug ønsker å bli Frps neste leder. Det gjorde hun klart på en pressekonferanse fredag formiddag.

– Fremover skal vi rendyrke Frp. Vi skal fremme våre forslag og stemme for det vi er for, og mot det vi er imot, sier Listhaug.

Inntil for ett år siden satt hun og Frp i regjering med KrF og Venstre. Men etter den tid er forholdet blitt dårligere mellom de to sentrumspartiene og Frp.

Med Sylvi Listhaug som Frps frontfigur, antyder flere i sentrumspartiene at det en viss risiko for at forholdet kan surne ytterligere. Svært få fremsnakker nå et fremtidig regjeringssamarbeid mellom sentrumspartiene og Frp.

Spent på Listhaugs lederstil

Politikere i KrF og Venstre gir uttrykk for at et mulig samarbeid avhenger av hva slags lederstil Listhaug legger seg på som partileder.

Leder i Vestland KrF, Morten Helland, er en av dem som har liten tro på noe regjeringssamarbeid i kommende periode.

– Det har generelt med politisk avstand å gjøre. At Sylvi Listhaug overtar, befester bare det inntrykket, sier han.

Leder i Viken Venstre, Arjo van Genderen, poengterer at Siv Jensen har vært en Frp-leder som det har vært mulig å samarbeide med, både i og utenfor regjering.

– Blir Listhaug leder, gjenstår det å se om det er mulig fremover. Personlig har jeg mine tvil. Jeg tror i alle fall at hun ikke kan fortsette med den samme retorikken som hun har hatt. Men det vet vi foreløpig lite om, sier han.

Han legger til at det han sier er en ren spekulasjon og at det er langt frem både til Frps landsmøte og høstens valg.

Ute av stand til å diskutere konstruktivt

Tidligere leder i Venstre, Trine Skei Grande, kom med til dels svært krass kritikk av Listhaugs lederstil i boken «Oppreist», som kom ut for rundt tre måneder siden.

Etter å ha sittet og forhandlet om en regjeringsplattform med Listhaug på Granavolden på Hadeland i januar 2019, skrev hun følgende i boken:

«Og Sylvi – vel, hun er Sylvi. Fullstendig uinteressert i å argumentere og jobbe seg frem til balansepunkter, alltid oppsatt på at noen skal vinne og andre skal tape.»

Samtidig som Skei Grande roste Ketil Solvik-Olsen og Per Sandberg, skrev hun at Listhaug bare hadde « fastlåste standpunkter.»

«Hun er flink til å si hva hun mener, og helt ute av stand til å diskutere konstruktivt med noen som mener noe annet. Det var veldig slitsomt for alle som satt i forhandlingsrommet ...»

I boken skriver hun også at «halvkvedede viser og insinuasjoner, spesielt når det gjel-

der innvandring» er en av Listhaugs suksessfaktorer: «Politisk gjennomføringsevne var det nemlig dårlig med, men den tomme tønna hennes romlet alltid kraftig når hun slo seg løs i sosiale medier.»

I forbindelse med det omstridte Facebook-innlegget som førte til at Listhaug måtte gå av som statsråd, ga Grande uttrykk for at det viktigste for Listhaug var å «fremstille seg selv som et offer» og at hun mente hun ikke «har de lederevnene som trengs for å være statsråd.»

Har ikke noe å legge til nå

På spørsmål fra Aftenposten om hun har noe å legge til nå som Listhaug blir Frps neste leder, svarer Grande slik:

– Jeg tror ikke jeg vil si noe om Sylvi Listhaug før partiet har tatt sitt valg. Fremskrittspartiet må få lov til å bestemme hvem de vil ha som leder. Det vil ikke jeg blande meg opp i. Jeg har ikke noe å legge til og ikke noe å trekke fra, sier hun.

Aftenposten har spurt om Grandes arvtager, Guri Melby, stiller seg bak Skei Grandes beskrivelser, uten å få svar.

Listhaug selv sier følgende:

– Jeg har kommentert denne boken før. Det er uinteressant hva Trine Skei Grande mener om meg. Jeg finner ingen grunn til å bruke mer tid på henne og hennes bok.

Solvik-Olsen trekker kun frem Høyre

Listhaug og Ketil Solvik-Olsen, som sammen ser ut til å bli Frps nye lederduo, kom med flere spark til sentrumspartiene på fredagens pressekonferanse. Ikke minst fikk Venstre og Trine Skei Grande gjennomgå.

På spørsmål til Solvik-Olsen og Listhaug om hva de tenker omkring nytt bredt borgerlig samarbeid, svarer Solvik-Olsen slik:

– Nå må velgerne si sitt, og så får vi vurdere hvor vi får mest gjennomslag. Mer erfaring er at det funker veldig godt med Høyre, sier han.

Både han og Listhaug skryter av Ropstad som person.

– Jeg vil nok aldri stole på Hareide, men Ropstad er en god leder. Jeg vet at det å diskutere bistandspolitikk med KrF er på samme nivå som å diskutere pelsdyr med Venstre. Det er fryktelig vanskelig å finne frem til enighet fordi symbolikken for KrF-ere er så viktig, sier Solvik-Olsen.

Han avslutter med å si at det ikke «vil være naturlig å peke på et samarbeid med Venstre og KrF nå, men naturlig å si at vi ville prøvd igjen med Høyre.»