19. september i år møtte de ansattes fagforeninger NTL, Akademikerne, UNIO og Parat ledelsen i SSB for drøfte de kontroversielle forslagene om omorganisering av byrået.

Møtet endte med en sjelden skarp protokolltilførsel fra de ansatte:

– Vi vil påpeke at SSB ved å gjennomføre så mange omfattende endringer samtidig, påtar seg en meget stor risiko med hensyn til leveringsevne, produktivitetstap, omdømmetap og arbeidsmiljø, heter det.

Senere har de ansatte også advart om «stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene.»

Meyer fryktet å miste dyktige forskere

Meyer har selv, første gang allerede under styremøtet 26. april, varslet om de sterke kreftene som var utløst, og understreket behovet for rask avklaring og ro i organisasjonen.

I protokollen fra styremøtet i april heter det:

«Det er administrerende direktørs vurdering at det er et presserende behov for å komme videre i prosessen for å skape ro i organisasjonen og for ikke å miste dyktige forskere.»

Slik gikk det altså ikke. Tvert imot akselererte motsetningene både i og utenfor SSB vegger.

Styreleder Morten Reymert i SSB sier at styret ikke behandlet mediehåndteringen og Meyers ledelse av prosessen de siste ukene.

– Styret ble sist orientert om status for omorganiseringen på møtet i juni. Omorganiseringen i Forskningsavdelingen vil bli tatt opp på neste styremøte i slutten av november, sier han.

– Snakket med Meyer mange ganger siste uken

– Burde ikke styret være tett på i den verste striden i SSB historie?

– Jeg mener styret har brukt mye tid på denne saken. Vi hadde vedtak og uttalelser på styremøter i februar og april, og fikk en rapport av direktøren i juni. Vi har nå avtalt at saken kommer opp på styremøtet i november blant annet på bakgrunn av omtalen de siste ukene.

– Følger styret arbeidet med den reviderte planen som skal presenteres finansministeren onsdag?

– Som styreleder har jeg hatt samtaler med administrerende direktør om planene.

– Når snakket du med henne sist?

– Jeg har hatt mange samtaler med Christine den siste uken, og er godt kjent med de planene som det arbeides med og som skal legges frem.

Dag W. Grundseth / Hafstad Anne, TLF: 91793973

Taus om hva som har gått galt

– Hvordan skal styret sikre at SSB bevarer sin autoritet og rolle i norsk samfunnsliv?

– Dette vil bli temaer på styremøtet i slutten av november. Jeg vil videre vise til styrets uttalelser fra februar og april i år hvor nettopp tillit hos partene i arbeidslivet var viktig for styret.

– Hva har gått galt?

– Jeg tror ikke det er riktig av meg nå å kommentere hva som ikke har gått bra. Vi skal ha en omfattende diskusjon på styremøtet i slutten av november, og jeg er i dialog med administrerende direktør om planen som skal legges frem onsdag. Så får vi ta det videre derfra.

– Ansatte har i protokoller advart mot «meget stor risiko» ved forslagene?

– Jeg mener vi har tatt hensyn til disse vurderingene i styrets oppfølging av saken, slutter Reymert.

Forhandlingene om omorganiseringen av forskningsavdelingen, som har utløst mest strid og engasjement, skar seg før sommeren. De ble utsatt inntil ledelsen hadde avgjort hvem som skulle tvangsplasseres i statistikkavdelingen.

– Bekymringene er stort sett de samme når det gjelder konsekvensene, måten prosessen er rigget på og om den best svarer på statistikkavdelingens behov, sier NTL-representant Henrik Holck Johannessen.