Nå flyttes striden om Hagens nominasjon til Nobelkomiteen opp til Stortingets presidentskap for endelig avgjørelse.

Det store spørsmålet dreier seg om en vararepresentant fra Stortinget i Nobelkomiteen vil kunne svekke bildet av komiteens uavhengighet.

Torsdag ble det kjent at dagens Frp-representant i Nobelkomiteen, Inger-Marie Ytterhorn, ble valgt inn i komiteen i 2000 mens hun var valgt som vararepresentant til Stortinget for perioden 1997–2001. Ingen reagerte den gang på dobbeltrollen.

Hagen valgbar?

Frp skrev i en merknad i 2008 at statsråder og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen.

Stortingets konstitusjonelle avdeling har utredet saken for Frp, og mener at Stortingets vedtak om at faste representanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, også må gjelde for vararepresentanter.

Frps stortingsgruppe mener likevel at reglene ikke er krystallklare, og nominerte onsdag Hagen på bekostning av Ytterhorn.

Leirstein: Sensasjonelle opplysninger

Leirstein sier kunnskap om at Ytterhorn i sin tid ble valgt i en parallell situasjon som Hagen står i nå, er «ganske sensasjonelle opplysninger».

– Det viser at det ikke handler om en prinsipiell debatt, som Jonas Gahr Støre sier. Dette handler om Carl I. Hagen, sier han.

Ap, SV og Venstre har allerede svart nei til at Hagen kan velges. Men de har ikke flertall alene. Dermed havner Senterpartiet på vippen.

Sp har tidligere signalisert at det ikke ville motsette seg Frps valg, og kan dermed skape flertall for Hagen. Parlamentariske leder Marit Arnstad i Sp ber nå Stortingets presidentskap avgjøre om Hagen kan sitte i Nobelkomiteen.

Arnstad: To prinsipper står mot hverandre

Senterpartiet mener to sedvaner står mot hverandre i striden: partienes rett til å velge sin egen kandidat, og hensynet til at representanter ikke kan sitte i Nobelkomiteen.

– Da mener jeg at presidentskapet i Stortinget må gi valgkomiteen veiledning om hvilken sedvane som skal følges, sier Arnstad til Aftenposten.

– Og så skal vi lytte til presidentskapet.

Avgjøres trolig mandag

Aftenposten har spurt stortingspresidenten om presidentskapet er villig til å foreta den avklaringen som Arnstad ber om.

Via sin informasjonsavdeling forklarer Olemic Thommessen at dette bør klargjøres av de parlamentariske lederne i fellesskap, og ikke av presidentskapet.

En slik avklaring kan trolig skje mandag. Da møtes trolig arbeidsutvalget i Stortingets valgkomité. Den består av Stortingets president og partienes parlamentariske ledere.

Lundestad: Hagen vil skade Nobelkomiteen

Både Ytterhorn og komiteens tidligere sekretær Geir Lundestad advarer overfor NRK mot å velge Hagen.

– Carl I. Hagen har ikke greie på utenrikspolitikk, og vil kunne skade Nobelkomiteens omdømme internasjonalt om han blir valgt, sier Lundestad, som mener Hagen er «spesielt uegnet».

– Hagen er jo en meget omdiskutert person og liker å uttale seg i mediene. Dette er ikke noe som gjør ham godt skikket til å sitte i komiteen, mener Lundestad.

Ulf Leirstein mener Lundestads uttalelser bekrefter at striden handler om person, ikke prinsipper.

– Vi har lenge hatt kjente politikere i komiteen

– Faktisk har en annen vararepresentant sittet i Nobelkomiteen og til og med møtt i Stortinget. Det har ingen hatt noen problemer med så lenger personen ikke heter Carl I. Hagen, sier han, med henvisning til Ytterhorn.

– Både Stortingets egen utredning og et svar fra Nobelkomiteens sekretær Olav Njølstad til Carl I. Hagen peker i retning av at vararepresentanter ikke kan velges?

– Vi har ikke innhentet andre skriftlige betenkninger. Men jeg har pratet med mange folk på «huset» og folk med juridisk bakgrunn. Konklusjonen er, skriftlig og muntlig: Til syvende og sist gjør Stortinget det de vil, sier Leirstein.

– Avviser du at en slik utnevnelse kan svekke Nobelkomiteens uavhengighet?

– Jeg har ingen problemer med en debatt om komiteens uavhengighet. Men det burde Ap tenkt på når de valgte en tidligere statsminister, Thorbjørn Jagland, til komiteen. Jeg har hatt litt problemer med å forklare folk at komiteen er helt uavhengig. Det er ingen som tror at en tidligere statsminister ikke har noe kontakt med partiet sitt etter at han går av. Selvfølgelig har han det.

– Problemet er at vi lenge har satt kjente politikere inn i komiteen. Vi kan gjerne ta en diskusjon om sammensetningen av komiteen, men det er en annen diskusjon, sier Leirstein.