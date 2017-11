Meyer gikk av som direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB) natt til mandag.

I forkant av dette hadde Jensen sagt at hun ikke lenger hadde tillit til direktøren.

Tirsdag må Jensen forklare seg for kontrollkomiteen. Spørsmålet er om statsråden blandet seg for tett inn i omorganiseringen i den uavhengige etaten.

– Med utgangspunkt i dette oppslaget i VG om hva ansatte i departementet skal ha sagt til direktøren i SSB om disponeringen av konkrete navngitte personer i SSB, er det naturlig at vi diskuterer og stiller spørsmål, sier lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

– Det som er vanlig, er at vi stiller et spørsmål til statsråden som vi forventer å få svar på i løpet av en uke.

Fakta: Fakta om SSB-bråket * SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble søndag 12. november enige om en avtale som innebar at hun fratrådte sin stilling ved midnatt natt til mandag 13. november. * I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer. * Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen som en planlagt omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået har skapt. Et moment er at forskningsavdelingen krympes kraftig og flere forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje. * Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten. * Kritikk er også rettet mot Christine Meyers tilknytning til Høyre, og hennes bakgrunn som siviløkonom har fått LO til å trekke hennes egnethet i tvil. * Meyers uttalelser om sitt personlige syn på innvandring har vakt bekymring i Frp og fått flere til å stille spørsmål ved hennes objektivitet og integritet. Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som skulle omplasseres, noe som har forsterket kritikken mot Meyer. * Flere politikere har varslet at de vil ha klarere svar fra finansminister Siv Jensen om SSB-konflikten. Stortingets kontrollkomité diskuterer saken tirsdag. Knut Arild Hareide (KrF) og Trond Giske (Ap) krever at Jensen må avklare spørsmål om SSBs uavhengighet og påstander om politisk inngripen. (Kilde: NTB, Aftenposten, VG)

– På galt spor

Jusprofessor Mads Andenæs mener finansministerens opptreden overfor Meyer har skadet SSB, det politiske systemet og det norske samfunnet.

– Det spiller ingen rolle hva som var grunnlaget for den erklærte mistilliten. Dersom det nå etableres at SSB-direktøren må ha tillit fra finansministeren, er vi kommet på helt galt spor. Dette åpner for alle slags former for misbruk i fremtiden, sier Andenæs til Dagens Næringsliv.

Til NRK sier han at det er utøvd upassende politisk press i denne saken.

Støtte

Men finansministeren får støtte for sin håndtering fra Geir Woxholth, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, skriver Klassekampen. Han er også tidligere lovrådgiver i Justisdepartementet og har skrevet kommentarene til forvaltningsloven.

Woxholth skriver på sin Facebook-side følgende om Statistisk sentralbyrå: «At organet benevnes uavhengig, er ikke til hinder for instrukser. Det er helt klart at departementet kan gi enhver form for administrativ instruks om organiseringen av SSB, generell eller konkret».

– Taktikkeri

– Å stanse omorganiseringen i påvente av mer kunnskap er helt innenfor ordinær instruksjonsmyndighet. Meyer må ha skjønt at hun ikke kunne bli sittende og valgte å gå til offensivt motangrep, dels for å redde egen ære og dels for å sikre seg en god sluttpakke. Denne åpne forestillingen smaker veldig av taktikkeri, sier Woxholth til Klassekampen.

Samtidig understreker han at finansministeren ikke har myndighet til å avskjedige SSB-direktøren, men finner det underlig at ikke Meyer ikke gikk av når hun fikk et så sterkt signal om at hun ikke lenger var ønsket som direktør.