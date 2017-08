I et innlegg på Facebook går Catarina Selbekk til frontalangrep på Arbeiderpartiets statsministerkandidaten.

«Jeg så i partilederdebatten at Støre nekter å ta imot en leksjon om ytringsfrihet fra Siv Jensen. Vel, han kan få en av meg», skriver Selbekk i en oppdatering tirsdag morgen.

Eks-utenriksminister Støre ble angrepet av Jensen i Arendal mandag kveld, for ikke å ha vært prinsippfast nok da Magazinet-redaktør Vebjørn Selbekk ble drapstruet i etterkant av å ha publisert Muhammed-karikaturer for 11 år siden.

«Hans handlemåte i 2006 satte mine barns, min manns og mitt liv i fare. Jeg spør meg selv om Støre hadde vært fornøyd hvis vår familie hadde blitt ødelagt av de påkjenningene han var med på å utsette oss for. Du trenger å lære litt om ytringsfrihet, ja, Støre», fortsetter Catarina Selbekk på Facebook.

Vebjørn Selbekk selv har tidligere sagt han mener Støres håndtering av karikaturstriden burde diskvalifisere ham fra å bli statsminister.

Har ikke villet beklage, men uttrykker sympati

Støre har i august i år sagt til VG at han ikke har noe å beklage i karikatursaken. I en kommentar via sin rådgiver, uttrykker han sympati med Selbekk og familien.

– Som jeg har sagt mange ganger offentlig, og til Vebjørn Selbekk, så har jeg stor forståelse for at han og familien opplevde hendelsene for 11 år siden som en stor belastning.

Avviste anklagene

Finansminister Siv Jensen anklaget Støre for å være ettergivende da han som utenriksminister blant annet var ansvarlig for at det ble sendt ut en beklagelse fra departementet i etterkant av karikaturstriden.

Støre svarte kontant at han ikke ville ta imot noen leksjon i ytringsfrihet fra Frp-lederen, og viste til at Jensen selv har statsråder som har brent lokalaviser de er uenige med og oppfordret til boikott av enkeltmedier.

Selbekk utdyper kritikken overfor Aftenposten

– Hva er årsaken til at du skriver dette nå?

– Jeg vil ha ro og fred rundt den saken for min del, men da jeg i går hørte på Støre i partilederdebatten, når han var det jeg oppfatter som arrogant, så ble jeg så irritert, sier Catarina Selbekk.

– Det er sterke anklager du kommer med?

– Ja. Det er et menneskelig aspekt med dette også. Med flytting hit og dit og sikkerhetsopplæring med PST og ungene våre og lite nattesøvn og den veldig ekstreme påkjenningen det var for hele familien.

– Er det rimelig å anklage Støre for at han satt dere i fare på den måten?

– Ja, det er det. Det gjorde trusselsituasjonen for ungene mine, Vebjørn og meg mye verre, at Støre og Stoltenberg bare pekte på Vebjørn. De gjorde det til utenlandske medier også, og det mener jeg at forverret vår situasjon.

– Synes du karikaturstriden har relevans i dagens valgkamp?

– Temaet kom opp. Jeg synes det er relevant fordi Støre, som var utenriksminister i 2006, ønsker å bli statsminister. For min del virker det som at han ikke har lært noen ting når han hverken så eller kommenterte det menneskelige, sier Selbekk.

Hun sier utspillet kom spontant og uten noen partipolitiske føringer.