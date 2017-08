Støre og Solberg kranglet om milliardløfter til helse

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie la mandag frem ti nye helseløfter. Senere, samme dag, møtte statsministeren sin fremste motkandidat i valgkampen, Jonas Gahr Støre til debatt i Dagsnytt 18.

Arbeiderparti-lederen var ikke imponert over Høyres helsepolitikk for de neste fire årene.

Brutte milliardløfter og et sulteforet helsevesen, var blant argumentene til Støre for at Høyres helsepolitikk rett og slett ikke har vært god nok de siste fire årene.

– Jeg ser på de forslagene Erna Solberg nå legger frem og er overrasket over ett. Det er at de velger å fortsette med noe de satte i gang i løpet av denne perioden: En veldig dyr, byråkratisk og uheldig reform, som de kalte det, sa Støre og la til:

– Å åpne et privat sykehusmarked for de offentlige sykehusenes regning, det var en dårlig løsning da den kom og den vil de nå utvide. Det mener jeg er en veldig feil bruk av ressursene våre.

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Høie hasteinnfører ny ordning for dødssyke pasienter etter Aftenposten-artikler

Motsa eget milliardargument

Erna Solberg og Høyre lovet i 2013-valgkampen å styrke sykehusenes økonomi med 12 milliarder kroner. Ifølge Arbeiderpartiet ligger Regjeringen nesten 3 mrd. bak eget skjema. Under debatten mellom Støre og Solberg, skrøt statsministeren av styrkingen av sykehusenes økonomi

– Vi trenger mer penger til helsevesenet, derfor har vi brukt mer enn 9 milliarder kroner mer på helsevesenet i løpet av disse fire årene, sa statsministeren.

– Men det var det at dere lovet 12 milliarder, skyter Dagsnytt 18-programleder Ugo Fermariello inn.

– Ja, men det som er viktig for oss er ikke hvor mye penger det er, men hvor mange pasienter du behandler, svarer Solberg.

Støre var raskt ute med å påpeke at Høyre ikke har levert så mye som de lovet:

– Erna Solberg, du ligger tre milliarder under det du lovet. Ikke fortell meg at vi ikke kunne fått mer kreftmedisiner, mer utstyr og utvidet tilbudet til pasientene.

Høie strammer opp helseforetakene etter rot med helsestudier

Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Støre: – Skal vi sultefore sykehusene?

Under debatten i Dagsnytt 18 hevdet Støre at Regjeringen har sulteforet helsevesenet. Dette fikk statsministeren til å reagere:

– Jeg må si at å kalle det sulteforing, når vi har brukt mer penger enn den rødgrønne regjeringen gjorde i løpet av de siste fire årene de satt ved makten, da vet jeg ikke hva du vil kalle din egen helsepolitikk for, sa statsministeren og la til:

– Da må det jo virkelig ha vært sult i helsevesenet.

På spørsmål om Regjeringens 9 mrd. kroner mer til helsevesenet kan kalles sulteforing, svarer Støre:

– Nei, men det er å ligge klart under det løftet de gå, for i sykehusene våre er det en lang rekke investeringer som må gjøres.