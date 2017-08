Kolberg inviterer barnehageeiere på fredspipe

Stian Lysberg Solum, NTB SCANPIX

– Vi oppfatter kampanjen «Stans Velferdsprofitørene» som utrolig spekulativ i bruk av tall, og styrt av Rødt. Det er vanskelig å tro at noen har fortalt Martin Kolberg om hva som foregår i barnehagene, sier Olsen.

Han er rystet over at Ap-veteranen og leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen har skrevet under på kampanjen.

– Ren ideologi. De har funnet et godt slagord «om at man ikke skal tjene penger på bestemor og ungene». De skaper bilde og inntrykk av en bransje som driver ulovlig. Det gjør vondt å bli kalt profitør når man ser innsatsen som gjøres. Det er ekstremt urettferdig. Alle private barnehager som mottar offentlig støtte må levere revisorgodkjent regnskap til Utdanningsdirektoratet, sier han.

Kolberg: – Jeg har ikke fått kjeft i det hele tatt

Kolberg har nå invitert PBL til en oppklaringssamtale. Han understreker at han ikke snakker om barnehagesektoren alene, men hele velferdssektoren inkludert rus og flyktningmottakene.

– Jeg oppfatter PBL og barnehagene som svært seriøse, sier Kolberg.

Han avviser at han har fått ordre fra partiledelsen om å røke fredspipe.

– Jeg har ikke fått kjeft i det hele tatt. Trygve Hegnar har riktignok kalt meg en «dust», men hver gang Hegnar sjikanerer meg, vet jeg at jeg er på sporet, ler Kolberg.

Aktuar: Bedre pensjon i private barnehager

Olsen sier at Kolberg setter alle i samme bås og tar feil når han påstår at de bare kan tjene penger ved å tilby «dårligere lønn, arbeidsforhold og pensjon».

På oppdrag fra PBL har aktuarfirmaet Lillevold & Partners sammenlignet utbetalt pensjon for assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere og styrere som jobber under tariffavtalene i både Kommunenes Sentralforbund og i PBL-området.

I regnestykkene er det tatt høyde for at folk enten jobber i 100 eller 50 prosent stillinger. Dem som kommer best ut med dagens PBL-pensjon, vil etter dagens ordning få kroner 34 438 mer utbetalt med PBL-tariff enn med KS-tariff.

I snitt vil medarbeiderne få utbetalt kroner 12 790 kroner mer i året når de går av med pensjon fra en PBL-barnehage enn fra en kommunal barnehage.

Når det gjelder lønn, er nivået temmelig likt:

– For noen grupper ligger vi litt over, og for noen litt under. Det er omtrent likt nivå i gjennomsnitt. Vi er opptatt av å ha konkurransedyktige vilkår, sier Olsen.

Øvrige arbeidsvilkår som arbeidstid, ferie og lignende er stort sett like. Og sykefraværet er lavere i private barnehager.

– Ingen store utbytter

– Venstresiden påstår at velferdssektoren er blitt «big business»?

– Bildet man skaper er ikke riktig. De store innen barnehagesektoren er blitt større. De har særlig spist opp de mellomstore. Men 1 250 av våre 1 940 medlemmer eier kun én barnehage.

– Selv de som driver kjempestort må ha en rimelig avkastning. Så langt er det ingen indikasjoner på systematisk store utbytter. Jeg ser ikke bort ifra at det kan være enkelttilfeller. Jeg kjenner ikke til at noen av de store konsernene har tatt ut urimelig utbytte.

– De store gevinstene kommer fra salg av bygg og eiendommer, og det blir en helt annen sak, sier Olsen.

PBL organiserer 1940 barnehager, rundt 55 prosent av de private barnehagene, med 27 000 ansatte. Tre av de fire store konsernene innen sektoren, norskeide Norlandia og Læringsverkstedet, og svenskeide Espira, er medlemmer.

Daværende SV-leder Kristin Halvorsen lovet «rimelig utbytte» til dem som ville investere i sektoren. I dag sier SV-lederen at «velferden er blitt en melkeku for kapitalister».

– Misforstår med vilje

Martin Kolberg er fornøyd hvis arbeidsvilkårene er så gode som PBL sier:

– Ingen ting er bedre. Samtidig vet vi at det ikke tilfelle over alt. Det er viktig at disse organisasjonene også jobber for at det blir slik over hele linjen. Da har oppmerksomheten tjent et godt formål, sier Kolberg.

Han ble skyteskive under partilederdebatten mandag, og føler at hans politiske motstandere «misforstår med vilje og at det ikke er grenser for indignasjon».

– Selvfølgelig skal jeg ikke pusse politiet på private barnehager, det tror ikke engang mine politiske motstandere. Poenget mitt var at det knapt finnes ressurser i politiet til å etterforske slike saker, sier Kolberg.

Han mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i å anmelde den private høyskolen Westerdal for å ha oppgitt uriktig informasjon og dermed fått for mye penger fra staten. Og Kolberg mener at «det vil kunne finnes andre slike eksempler innenfor sektorer som er finansiert av det offentlige».

– Det viktige i denne saken er at velferdstjenester er blitt big business for noen, og at store penger fra statskassen kan gå ut av landet og ikke til velferd for barn og eldre. For meg er det uforståelig at ikke det bekymrer en høyreside som ellers er bekymret for offentlig pengebruk og som ikke nøler å stramme inn på bruk av skattebetalernes penger til flyktninger, arbeidsledige osv., sier Kolberg.