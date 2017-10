Klokken er ti på elleve. Det er drøyt to timer til Sandra Borch skal være ferdig pyntet og klar til å høre kongen lese trontalen inne i stortingssalen. Nå venter hun på foreldrene Yvonne og Arve Borch ved sikkerhetskontrollen i resepsjonen. De kommer med antrekket.

– Du må kjøpe deg pose til den der. Det er det første du bør gjøre.

Moren kikker på den blå nordlandsbunaden hun har tatt med seg idet de går oppover den røde løperen som er nøye dandert opp trappene mot Stortingets vandrehall. Midtveis i trappen svinger de til venstre der Sps nyvalgte Troms-representant har fått kontor.

Nypusset bunadsølv på kontoret

På møtebordet inne på rom 245 ligger det sølvpuss og skinnende bunadssølv innimellom politiske dokumenter. Den ferske representanten mente søljen manglet finpussen og har akkurat vært over gaten hos David Andersen for å kjøpe riktig type sølvpuss.

– Har du pusset – her?

Moren kikker litt skeptisk på resultatet, og Sandra er usikker på om hun får godkjentstempel. Uansett er det to stolte foreldre som ser seg rundt på kontoret.

– Det er stort! Så stort at jeg har skoftet en helg i elgjakten. Når du ser hvem som henger på veggene her ...

Arve Borch fra Salangen i Troms har sviktet jaktlaget for å overvære seremonien den første gangen datteren hans er til stede på den høytidelige åpningen.

Bidrar til Stortingets kvinnerekord

Sandra Borch er en av de 66 «nybegynnerne» på Tinget og en av de 69 kvinnene som bidrar til ny kvinnerekord. Selv er hun vel så opptatt av det faktisk er to folkevalgte fra Lavangen kommune med rundt 1000 innbyggere – og at Sp har fått fire direktevalgte mandater fra Nord-Norge.

Borch er imidlertid ingen nybegynner i politikken. Som leder i Senterungdommen ble hun en gjenganger i riksmediene, bl.a. fordi hun kom i klammeri med daværende partileder Liv Signe Navarsete.

– Jeg ble sett på som en urokråke. Jeg var ikke forberedt på så mye oppmerksomhet rundt en ungdomsleder. Det hadde sin pris. Det gikk litt over styr. Det var derfor jeg ga meg.

29-åringen tror hun har lært mye av de erfaringene hun den gang gjorde. Hun forsvant fra riksmediene, fullførte jusstudiet og fikk seg arbeidserfaring fra NAV kontroll og arbeidsgiverorganisasjonen Parat.

Fakta: Her er navnene på de 66 nye representantene Aust-Agder: Tellef Inge Mørland, A, Åshild Bruun-Gundersen, FrP. Vest-Agder: Gisle Meininger Saudland, FrP, Torhild Bransdal, KrF. Akershus: Nina Sandberg, A, Himanshu Gulati, FrP, Sigbjørn Gjelsvik, Sp, Nicholas Wilkinson, SV, Turid Kristensen, H, Tuva Moflag, A. Buskerud: Jon Engen-Helgheim, FrP, Masud Gharahkhani, A, Arne Nævra, SV. Finnmark: Runar Sjåstad, A, Bengt Rune Strifeldt, FrP, Ingalill Olsen, A, Geir Adelsten Iversen, Sp. Hedmark: Nils Kristen Sandtrøen, A, Kristian Tonning Riise, H, Emilie Enger Mehl, Sp. Hordaland: Silje Hjemdal, FrP, Eigil Knutsen, A, Tom-Christer Nilsen, H, Nils T. Bjørke, Sp. Møre og Romsdal: Sylvi Listhaug, FrP, Marianne Synnes, H, Jon Georg Dale, FrP, Vetle Wang Soleim, H, Steinar Reiten, KrF. Nordland: Willfred Nordlund, Sp, Kjell-Børge Freiberg, FrP, Åsunn Lyngedal, A, Jonny Finstad, H, Siv Mossleth, Sp, Hanne Dyveke Søttar, FrP. Mona Lill Fagerås, SV. Oppland: Ivar Odnes, Sp, Marit Knutsdatter Strand, Sp Oslo: Kari Elisabeth Kaski, SV, Bjørnar Moxnes, R, Une Aina Bastholm, MDG, Siri Gåsemyr Staalesen, A, Espen Barth Eide, A, Petter Eide, SV. Rogaland: Margret Hagerup, H, Terje Halleland, FrP, Øystein Langholm Hansen, A, Solfrid Lerbrekk, SV. Sogn og Fjordane: Frida Melvær, H, Tore Storehaug, KrF. Telemark: Åslaug Sem-Jacobsen, Sp Troms: Cecilie Myrseth, A, Per-Willy Amundsen, FrP, Sandra Borch, Sp. Sør-Trøndelag: Mari Holm Lønseth, H, Lars Haltbrekken, SV, Kirsti Leirtrø, A, Jon Gunnes, V. Vestfold: Lene Camilla Westgaard-Halle, H, Maria-Karine Aasen-Svensrud, A, Erlend Larsen, H, Carl-Erik Grimstad, V. Østfold: Elise Bjørnebekk-Waagen, A, Tage Pettersen, H, Ole André Myhrvold, Sp, Freddy André Øvstegård, SV.

Fra ulvepels til ulvedebatt

Mens hun sitter inne på det nye kontoret, stikker Sp-kollega Ole André Myrvold innom. Sammen utgjør de Sps nye duo i Stortingets energi- og miljøkomité. På spørsmål om det er noen spesielle saker hun vil prioritere der, svarer Borch, som også har skapt overskrifter ved å opptre i ulvepels, at rovdyr blir en prioritert sak.

Mens hun tar foreldrene med på en liten tur i stortingsrestauranten, ikler seg bunaden og gjør seg klar til å gå inn i Stortingssalen, har soldatene fra Sjøkrigsskolen tatt plass på begge sider av den røde løperen i trappen.

På slaget 13.00 ankommer kongen og hans følge. Da har Borch funnet plassen sin på bakerste benk. Foreldrene står rett bak henne. Stortingets åpning er eneste dag det er lov å ha med besøkene inn i salen.

–– Ærede president, Folkets representanter.

Kongen er i gang med trontalen.

Har testet talerstolen

Tirsdag og onsdag skal trontalen debatteres. Da skal Borch debutere fra Stortingets talerstol. Hun har startet dagen med å prøve den.

Borch er kortvokst, og det må spesialtilpasning til for at hun skal bli sett når hun tar ordet. Under talerstolen er en liten spesialbygget krakk. Når hun får ordet, kan hun lirke den til seg med foten.

– Det er helt fantastisk å komme hit. I kommunestyret i Tromsø har jeg stått på en ølkasse i to år.

Jomfrutalen hennes skal dreie seg om forsvarspolitikk, en viktig sak for dem som har stemt på henne i Nord-Norge.

Men denne dagen er det kongen som taler. Hun lytter nøye og vet at det er Regjeringen som har skrevet den. Midt oppi alt det høytidelige og ærefulle, begynner politikeren Sandra Borch å reagere. Hun er ikke enig i alt som sies. Det skal hun ta tak i senere. Nå skal hun fordøye det hun har vært med på.

– Det er en opplevelse for livet. Denne dagen kommer jeg til å huske for alltid, sier Sandra Borch.

