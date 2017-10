Det er ekstra mange ledige poster denne gangen. Hele 32 ambassadører – nesten en tredjedel av alle norske ambassadørposter – skal skiftes ut fordi åremålene deres er over. Søknadsfristen er gått ut. Aftenposten har fått tilgang til søkerlistene.

Norges nye ambassadør i London blir den nåværende utenriksråden Wegger Strømmen. Stillingen er fjernet fra listen over ledige ambassadørposter. Det betyr at den realiteten allerede er besatt, og Aftenposten vet at det er utenriksråden som skal ha jobben.

Strømmen har tidligere blant annet vært ambassadør i Washington DC og statssekretær i UD under utenriksminister Knut Vollebæk (KrF) i Kjell Magne Bondeviks (KrF) første regjering.

På grunn av «brexit» er dette en av de mest sentrale ambassadørpostene som skal besettes. For UD blir de omfattende bilaterale forhandlingene med britene når de forlater EU, en tung og stor sak.

Tidspunktet for tiltredelsen er avhengig av at den nye utenriksministeren, som sannsynligvis utnevnes denne uken, finner en ny utenriksråd. Dette er departementets høyeste embetsmann og en av de mektigste i den norske forvaltningen. Jakten på ny utenriksråd vil selvsagt også kunne påvirke ambassadørkabalene.

Bø kan bli NATO-ambassadør

Heiko Junge, NTB scanpix

Det heteste navnet til å bli ny NATO-ambassadør er Øystein Bø (H), nåværende statssekretær i Forsvarsdepartementet. Han har tidligere vært nestleder ved den norske NATO-delegasjonen.

Bø har neppe søkt stillingen uten at det er avklart med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun blir trolig utenriksminister etter Børge Brende (H) og dermed den som skal håndplukke folk til de flere enn 30 ambassadørjobbene som er ledige i årets flyttesjau i utenrikstjenesten.

Andre søkere til NATO-stillingen er de to ekspedisjonssjefene Per Egil Selvaag og Rune Resaland, samt de to ambassadørene Victor Rønneberg og Mari Skåre. Sistnevnte har blant annet hatt en sentral jobb i NATOs stab tidligere.

Fra London til Washington?

Mona Juul, dagens London-ambassadør, har sittet sitt åremål ut. Hun er kjent fra den såkalte Oslo-prosessen på 1990-tallet. Nå er hun blant søkerne til den ledige ambassadørposten i Washington. Her må hun konkurrere med ekspedisjonssjef Per Egil Selvaag i UD, NATO-ambassadør Knut Hauge og Paris-ambassadør Rolf Einar Fife.

Moskva synes også å være avgjort. Ekspedisjonssjef Rune Resaland er eneste søker.

Den ambassadørjobben med flest søker, hele 21, er Praha i Tsjekkia. Ambassadene i de baltiske landene er også populære.

Fra Brussel til Paris?

NTB Scanpix

Paris-jobben blir det kamp om. Dagens EU-ambassadør Oda Sletnes har søkt. Får hun jobben, må man dermed også finne en ny EU-ambassadør.

På søkerlisten til Paris er også dagens USA-ambassadør Kåre Reidar Aas.

Andre søkere er ambassadør Tore Nedrebø, ekspedisjonssjef, Merete Fjeld Brattested, ambassadør Arne Bjørnstad, seniorrådgiver Astrid Emilie Helle, seniorrådgiver Morten Aasland, avdelingsdirektør Hans Jacob Frydenlund og visegeneralsekretær Dag Halvor Nylander i FN.

Interne søkere

Søkerne til de til mer enn 30 ambassadørpostene er alle enten ansatt i UD eller har permisjon derfra.

Noen av dagens ambassadører kan bli bedt om å sitte ett år til. Det kan også finnes andre kandidater som ikke står på de offentlige søkerlistene. For eksempel kan utenriksministeren ønske å rekruttere enkeltpersoner fra utenfor utenrikstjenesten, men det skjer ikke ofte.

Til de attraktive ambassadørjobbene følger det også med fasjonable boliger. Ofte står det både kokk og sjåfør på lønningslisten.