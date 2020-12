Frps Oslo-leder var usikker på om Siv Jensen burde gjenvelges til Stortinget. Nå risikerer han å bli ekskludert.

Han ønsker å dra Frp i nasjonalkonservativ retning. Nå risikerer å bli ekskludert fra Frp.

Frps tidligere formann Carl I. Hagen skal ifølge Dagsavisen ha vært med Geir Ugland Jacobsen da han møtte partiets organisasjonsutvalg. Her der de to fotografert på Frps landsmøte i oktober. Foto: Ketil Blom Haugstulen

17 minutter siden

Torsdag ettermiddag skal fylkesstyret i Oslo Frp drøfte fremtiden til fylkesleder Geir Ugland Jacobsen. Det skjer etter langvarig strid om den politiske kursen i fylkespartiet.

Det var Dagsavisen som først skrev om saken. Avisen opplyser at fylkesstyret skal vurdere å åpne eksklusjonssak eller suspensjonssak mot egen fylkesleder.

– Ingen kommentar, sier hovedpersonen selv til avisen.

Organisasjonsutvalget er satt på saken

Aftenposten får bekreftet at det er reist en intern sak mot Jacobsen og at han risikerer alt fra en reprimande til eksklusjon.

En kilde opplyser til Aftenposten at det ble fattet et vedtak i Frps sentralstyre om at partiets organisasjonsutvalg skulle vurdere fylkeslederens opptreden. Utvalget kobles inn når det er påstander om brudd på Frps etiske eller organisatoriske retningslinjer.

Det skal nå foreligge et fire siders notat med anklagepunkter mot ham. Noen av dem dreier seg om at han offentlig har kritisert partileder Siv Jensen.

Men han har også vært på kant med andre i partiet etter en rekke kontroversielle uttalelser. De dreier seg om alt fra utenriks og klimapolitikk til innvandringspolitikk.

Vant etter kampvotering

Geir Ugland Jacobsen vant så vidt en kampvotering om ledervervet i Oslo Frp i vinter. Valget var ikke bare et personvalg, men også en kamp om politisk retning.

Jacobsen ble valgt på et årsmøte der flertallet vedtok å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn». Jacobsen selv sto bak forslaget. Han ønsker at Frp skal utvikle seg i en nasjonalliberalistisk retning.

Siv Jensen var en av dem som stemte mot uttalelsen på årsmøtet. Hun har senere uttalt at de som ønsker at et Frp som går i nasjonalkonservativ eller nasjonalliberalistisk retning, befinner seg i feil parti.

Geir Ugland Jacobsens linje støttes av Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde. En kilde bekrefter overfor Aftenposten at Hagen var med Jacobsen da han møtte organisasjonsutvalget til samtale tirsdag i denne uken.

Jacobsen: «Jeg er usikker på Siv»

Som nyvalgt leder av Oslo-partiet ga Jacobsen tydelig uttrykk for at det slett ikke var sikkert at Frp-leder Jensen skulle få topplassen på Frps liste i Oslo. Han var derimot helt sikker på at Tybring-Gjedde burde være høyt på listen.

– Jeg er usikker på Siv. Hun har vært en god partileder, men når det gjelder politisk retning, er vi ikke overlappende, forklarte han til TV2.

Frp-lederen selv uttalte i juni i år til NRK at Jacobsen og hans krets som «en liten gruppering i Oslo som velger å prøve å overse alle de vedtak og strategier som resten av partiet har valgt.»

– Det er jo selvfølgelig ikke akseptabelt, sa hun.

Valget er rigget

Jacobsen, som er en tilhenger av Donald Trump, uttalte nylig til VG at det er «drøssevis» av kilder som underbygger påstander om at det amerikanske presidentvalget var rigget.

– Men jukset er nå så åpenbart at Biden neppe kommer til å bli president, sa han.

Da ble han motsagt av Frps nestleder Sylvi Listhaug.