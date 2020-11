Mot kaotisk borgerlig budsjettinnspurt i Stortinget

Opposisjonen reagerer kraftig på at regjeringspartiene og Frp ser ut til å bryte alle frister i prosessen med å bli enige om neste års statsbudsjett.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) og Fremskrittspartiets forhandlingssjef Sylvi Listhaug har ikke klart å komme fram til en enighet om neste års statsbudsjett. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB-Kristian Skårdalsmo

Nå nettopp

Regjeringspartiene hadde frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen.

Nå er fristen ute.

– Det Norge trenger i en krisetid er forutsigbarhet og trygg styring. Det vi får er kaoskamerater fra høyresiden som snakker med utestemme for å presse på plass særinteresser for sitt eget parti, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik.

– Ap har lagt fram et alternativt statsbudsjett som viser at vi prioriterer flere i jobb og mer sosial rettferdighet. Men det virker som diskusjonene mellom høyrepartiene handler mest om avgift på tobakk og kutt i bistandsbudsjettet. Det er skuffende og ikke rett medisin for landet vårt nå, sier hun til NTB.

Budsjettforhandlingene har pågått siden 9. november. Den første uken gikk imidlertid med til å bli enige om en ny krisepakke på 22,1 milliarder kroner for koronarammede bedrifter og kommuner.

«Kaos, forsinkelser, utsettelser»

Det var fredag klart at forhandlingene fortsetter inn i helgen.

Problemet med at fristene brytes, er at opposisjonen får liten eller ingen tid til å sette seg inn i en eventuell budsjettavtale og skrive sine merknader inn i finansinnstillingen.

Det bekymrer SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Erna Solbergs regjeringsprosjekt er preget av stadig budsjettkaos, forsinkelser og utsettelser. Regjeringen og Frp er allerede langt over fristen, og det er uforståelig at de ikke klarer å bli raskere ferdige når landet står i en økonomisk krise, sier hun til NTB.

– Nå settes alt arbeidet i Stortinget på pause i påvente av en enighet. Det er alvorlig i den situasjonen vi står i, men mest kritisk er det for folk og næringsliv, som trenger forutsigbarhet for neste års kostnader og inntekter.

Milliarder på bordet

Frps forhandlingssjef Sylvi Listhaug klaget torsdag over manglende fremdrift i forhandlingene, men var fredag mer positiv til progresjonen.

Frp har inn mot helgen fått løfter om flere milliarder kroner til avgiftskutt og koronatiltak i forhandlingene, etter det NTB forstår. Disse pengene kommer i tillegg til at Frp fikk jekket opp regjeringens krisepakke med 4,4 milliarder kroner tidligere denne uken.

Forhandlingene er langt fra ferdige, og mantraet er at ingenting er klart før alt er klart. Men i det som fredag lå på bordet, får Frp medhold i et betydelig avgiftskutt på grensehandelsutsatte varer som røyk, snus, tobakk, sjokolade og brus, får NTB opplyst.

Også mer krisehjelp til maritim næring ligger på bordet, men størrelsen på og omfanget av denne pakken er ikke avklart.

Samtidig står partene steilt mot hverandre i spørsmål om hvor mange kvoteflyktninger Norge skal ta imot i 2021, og om milliardkutt i bistandsbudsjettet.

Snakker om 2016

Finansinnstillingen skal avgis fredag 27. november, og finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember.

Partene vil strekke seg langt for å rekke disse fristene. Men hvis også disse ryker, må Stortinget inn og utsette hele budsjettprosessen.

I stortingsgangene snakkes det nå om forhandlingene høsten 2016. Da ble de fire partiene først om kvelden lørdag 3. desember enige om en budsjettavtale. Den ble så presentert av partilederne på en hastig sammenkalt pressekonferanse i Askos lokaler på Kalbakken i Oslo.