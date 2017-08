– Medlemmene føler ikke at Jonas representerer arbeiderklassen

Halvorsen er ikke medlem i noe parti, men sitter i landsstyret til LO-forbundet Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Tirsdag viste hun LO-leder Hans-Christian Gabrielsen rundt i ketchup-fabrikken og presenterte ham for 30 kolleger på klubbmøtet i kantinen.

– Har du noe råd til hvordan Støre kan snu stemningen?

– Jeg kan ikke gi noe råd. Men jeg tror at grunnen til at arbeidsfolk ikke kan føle seg hjemme i Ap om dagen har noe med der han står privat, hans formue, selve livet.

– Hva tenker du konkret på?

– Hvordan han har det økonomisk ... jeg tror ikke folk forbinder ham med en fra arbeiderklassen. Jeg tror kanskje en leder som har hans posisjon, kan være med på å få folk til å føle at han ikke er en av dem. At han kanskje ikke har den rette bakgrunnskunnskapen til å representere arbeiderklassen, sier hun.

Halvorsen synes personlig det er «synd at hans privatliv blandes inn, da dette ikke har noen påvirkning for jobben han gjør for Ap».

– Det er ikke nødvendigvis min mening, men det er det inntrykket jeg får fra mine medlemmer, sier Halvorsen.

Mange sitter på gjerdet

Fra morgen til kveld spurter Gabrielsen fra verksteder og produksjonshaller, til kantiner, debatter og klubbmøter. Det politiske landskapet er blitt et helt annet enn det så ut til på LO-kongressen i mai. 55 prosent av LOs 920.000 medlemmer svarte i juni at de ville stemme Ap.

– Mange har satt seg på gjerdet i sommer. Jeg og resten av LO jobber nå intenst for å mobilisere medlemmene til å stemme, sier Gabrielsen.

Statsministerkandidat Jonas Gahr Støre har gjentatte ganger sagt at han holder fast ved den valgkampstrategien Arbeiderpartiet har lagt.

Tirsdag besøkte han Østfold og diskuterte industriell vekst på Borregaard, tiltak mot frafall i videregående skole på Glemmen Videregående skole, valgappell på Idun Rygge og pratet med oppsagte medlemmer utenfor nedlagte Moss lufthavn Rygge.

Østfold har opplevd flere politiske nesestyvere i det siste: Rygge flyplass med i alt 1000 arbeidsplasser ble lagt ned etter vedtaket om flyseteavgift, dobbeltsporet til Halden er utsatt og fylket skal legges ned og tvangssammenslås med Akershus og Buskerud til Viken.

Gabrielsen og hans følge av heltidslønnede rådgivere, LO-sekretærer og tillitsvalgte - menneskene som gir ansikt til klisjeen «Aps fryktinngytende valgkampmaskin» - har vært ute i hardt vær før.

– Stemningen er veldig god. Jeg forstår ikke målingene. Når vi er ute og snakker med folk, sier nesten alle at de skal stemme, sier LOs distriktssekretær, Ulf Lervik.

Men med de brutale målingene har det sneket seg inn en usikkerhet:

Hva har skjedd? Hvorfor har LO-medlemmene klatret opp «på gjerdet», er de passivisert av at økonomien har snudd, og himmelen fortoner seg lysere og mer blå enn for få måneder siden?

– Det er lov å være i tvil, men bruk stemmeretten. Det er ikke uten betydning hvem som styrer. Er dere i tvil, kan dere ringe meg og spørre om råd, sier Gabrielsen.

– Jonas dønn solid

LOs distriktssekretær i Østfold, Ulf Lervik, sier signalene han får går på at Jonas Gahr Støre gjør en god jobb:

– Absolutt. Jonas er dønn solid. Troverdig og seriøs. Det er tilbakemeldingen. Nå gjelder det bare å fortsette med det han gjør. Da er jeg sikker på at målingene vil snu, sier han.

Mye står på spill i Gabrielsens debut som LO-leder i valgkamp. Han må mobilisere hundretusener av medlemmer til å stemme Ap for at Jonas Gahr Støre skal bli statsminister.

– Det gjelder å snakke til hjertene. Hva betyr de politiske alternativene for deg, og din arbeidsplass? Det er budskapet mitt, sier han.

Gabrielsen ruver i produksjonshallen, luen er signalrød, og tonen kameratslig.

– Jeg er glad for å få hilse på dere, og at jeg fortsatt kan spise pølsa mi med ketchup som ikke sklir av, åpner han møtet med de ansatte, som produserer ketchup, dressing, surkål og sure agurker.

Tom A. Kolstad

– Må ha bedre integrering

Produksjonsarbeider Johnny Johansen spør på klubbmøtet hva LO vil gjøre for at pensjonistene skal få samme lønnsutvikling som lønnstagerne. Gabrielsen svarer at Aps nye modell vil hindre at pensjonistene kan få lønnsnedgang når lønnstagerne går i pluss.

– Hva bør Gabrielsen og Støre gjøre for å øke oppslutningen?

– Det har mye med innvandrere og integrering å gjøre. Vi må ha bedre integrering og kontroll. Og så må man fokusere på at arbeidsplassene skal bli i Norge, sier Mette Mathisen Bekkensten, med fjorårets kamp for å hindre utflytting til Sverige i tankene.

Fylkesvaraordfører Siv H Jacobsen (Ap) mener at det er sagt og skrevet så lenge og mye i mediene at det blir regjeringsskifte, at mange har tatt det for gitt.

– Det gjør at folk som er litt misfornøyd med sosialpolitikken kanskje stemmer Rødt, mens de som er litt uenig i miljøpolitikken stemmer De Grønne. Vi er nødt til å få gjennom budskapet om at uten et sterkt Ap, får man ikke regjeringsskifte. Det må være fokuset nå, sier hun.

Flere uttrykker en bekymring over om løftet om skatteskjerpelser på 15 milliarder kroner er blitt en belastning.

– Det høres voldsomt ut, selv om 15 milliarder er 7 milliarder mindre enn vi betalte for fire år siden. Det kan ha skremt noen lilla-velgere. Men skatten er blitt overfokusert. De fleste jo får ingen økning, sier Jacobsen.

– Holder fast ved strategien

Hvilket råd vil Gabrielsen så gi Støre for å vinne valget?

– Jeg forteller om forskjellene i politikken, og betydningen de har for arbeidsplasser og sysselsetting. Strategien ligger fast. Og hele hensikten er å holde fast ved den: Trygghet for arbeid, og i arbeid. Og store penger til helse, utdanning og velferd fremfor skattekutt, sier han.