Arild Hermstad valgt til ny leder i MDG

Hermstad var innstilt av valgkomiteen, men ble utfordret av MDGs fylkesleder i finnmark, Farid Shariati, som altså ikke nådde opp under avstemningen lørdag ettermiddag.

Hermstad ble valgt med solid margin og til stormende jubel fra salen.

– Jeg vil si det så sterkt som at jeg elsker alle dere som er i salen. Tusen takk for tilliten, sa Hermstad da seieren var et faktum.

Une Aina Bastholm ble gjevalgt som MDGs andre nasjonale talsperson, og hadde ingen utfordrere.

Begge er valgt for to år.

MDG har ikke én partileder, slik de andre partiene har, men ledes av to nasjonale talspersoner, en av hvert kjønn.

Spenning før valget

Hermstad har vært leder i Framtiden i våre hender fra 2001 til 2017. Han var listetopp for MDG i Hordaland i stortingsvalget i fjor.

Miljøprofilen har vært favoritt til å stikke av med ledervervet, og fredag gikk også Bastholm ut og sa at hun foretrekker valgkomiteens kandidat.

Men flere kilder i MDG har de siste dagene sagt at valget ble mer spennende enn først antatt ettersom Shariati så ut til å ha mobilisert kraftig den siste tiden.

Bare et par av fylkeslagene hadde bundet kandidatene sine før ledervalget, så det var knyttet stor spenning til hvor stemningen i partiet egentlig lå.

– Vi skal over sperregrensen og bli et bredt, grønt folkeparti, sa Bastholm i valgtalen sin.

32-åringen er innvalgt på Stortinget fra Oslo, men er i foreldrepermisjon, og Per Espen Stoknes møter i hennes sted. Bastholm som første gang ble valgt til talsperson i 2016, vil gjenoppta vervet sitt til høsten.

– Den mest statsministeraktige politkeren

– Allerede i fjor pekte folk på Arild og sa at «han er den mest statsministeraktige politikeren MDG har», men det er ikke derfor jeg står her nå, sa sentralstyremedlem Ingrid Liland, som holdt Hermstads støttetale.

– Gratulerer. Nå har du jobb og jeg ikke, sa Rasmus Hansson til Hermstad idet han overrakte nøkkelen til partikontoret til Miljøpartiet de Grønne.

– Vi har spilt hverandre gode, og vist at grønn politikk er mangfoldig og spennedne. Og ikke minst har vi vist at vi er en kompetent gjeng som ikke må lete lenge for å finne flinke folk, sa motkandidaten Farid Shariati (32) etter at resultatet var klart.

Han takket også Rasmus Hansson for innsatsen som talsperson for MDG siden 2013.

– The king is dead, long live the king, avsluttet han.

Arild Hermstad på sin side takket motkandidaten, og sa han var både imponert og til tider litt skremt over Shariatis evne til å mobilisere.