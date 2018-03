– Det har ikke stått på advarsler, men han har valgt å kjøre på, sier en sentral kilde i partiet til NTB.

Da Aps stortingsgruppe i skyggen av Listhaugs avgang tirsdag morgen skulle ta endelig stilling til spørsmålet, ble det klart for alle og enhver hvor splittet partiet er.

Kravet om utsettelse ble avvist, men med svært knapp margin. Stemmetallet var 26–22 eller 25-21, alt etter hvem du spør. En av dem som stemte imot var tidligere nestleder Trond Giske.

– Etter mitt syn er energipolitikken et område hvor vi har viktige nasjonale interesser å ivareta, og hvor en energiunion i EU kan passe dårlig for oss. Derfor stemte jeg mot å gå inn i dette, og at vi avventer og ser hvordan energiunionen blir, skriver han i en tekstmelding til Trønder-Avisa.

Fakta: Dette er Acer og EUs tredje energipakke * EUs tredje energimarkedspakke er et knippe rettsakter fra 2009 som videreutvikler det indre marked for energi. * Pakken viderefører samarbeidet og sikrer like rammevilkår i Norge og EU. * EUs energiunion er en politisk betegnelse fra 2015, på initiativer for å utvikle en mer felles og klimavennlig energipolitikk i EU. Energiunionen omfatter fem ulike dimensjoner, og energimarkedet er én av disse. * EUs energibyrå Acer, som er en del av pakken, skal fremme samarbeid mellom nasjonale reguleringsmyndigheter for energi og sikre et integrert energimarked ved å harmonisere medlemslandenes regelverk. * Stortinget avslutter denne uken trolig arbeidet som Regjeringen håper vil ende med at energimarkedspakken innlemmes i EØS-avtalen. * Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling for sine to proposisjoner i saken, mens den tredje proposisjonen skal avgis av forsvars- og utenrikskomiteen innen 20. mars. Debatt og vedtak i Stortinget blir 22. mars. Kilde: NTB

Saken er avgjort

Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-veteran Martin Kolberg har i likhet med LO, flere fylkeslag og mer enn 100 ordførere gått inn for å utsette saken.

– Det er en kjent sak at jeg har ment at vi skulle vente, men jeg respekterer gruppas beslutning fullt ut og har ingen kommentarer utover dette, sier han til NTB.

Både Kolberg og Giske understreker at saken nå er endelig avgjort etter tirsdagens møte i Aps stortingsgruppe. Rødt, SV og Sp håper i det lengste at Ap vil snu når saken kommer til behandling i Stortinget torsdag, men det er det altså ingen sjanse for.

– Jeg anser saken som ferdigbehandlet i partiet, sier Giske til NTB.

Bekymring

I Ap er det mange som nå mener Støre spiller ballen rett i beina på SV og ikke minst Senterpartiet, som allerede har knabbet en mengde tidligere av Aps tidligere distriktsvelgere. En av dem er Berit Tønnesen i Møre og Romsdal Ap, som også sitter i partiets landsstyre.

– Det gjøres ting sentralt i partiet som ikke stemmer med det fylkene ønsker. Vi har fremmet et forslag om utsettelse, og burde ha grepet den sjansen, nettopp for å unngå å komme på tvers av egen organisasjon og på tvers av det en samlet arbeiderbevegelse roper høyt etter, sier hun til Nationen.

At Ap-lederen inntar en annen holdning enn LOs to største forbund og trosser et vedtak fra det mektige LO-sekretariatet er uvanlig. At det i tillegg skjer i en sak som er knyttet til kraft- og energipolitikk samt Norges forhold til EU er intet mindre enn oppsiktsvekkende, mener flere kilder. De trekker også fram at Støres autoritet som partileder fra før nettopp er svekket i de samme miljøene som han nå opponerer mot, altså i fagbevegelsen og i distriktene.

Åtte krav

Ap-leder Jonas Gahr Støre var onsdag på reise til Mo i Rana og ikke tilgjengelig for NTB. Men da han ble konfrontert med den interne motstanden mot Acer i forrige viste han til de åtte «ufravikelige» kravene som partiets landsstyre satte som betingelse for sitt ja til EUs tredje energimarkedspakke og energibyrået Acer.

– Vi skal ha kontroll over våre ressurser, over kraftkablene og hvordan vi kan utvikle norsk grønn industri, sa Støre.

Men i Stortingets spørretime onsdag ble det flere ganger reist spørsmål ved om ikke Aps avtale med regjeringspartiene og MDG bryter med disse kravene. Særlig er usikkerheten stor knyttet til den planlagte kabelen North Connect mellom Norge og Skottland.

– Det Ap nå har gjort, er å sette et godkjentstempel på North Connect, konstaterte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum overfor NTB tidligere onsdag.

Fra Aps side kommer det imidlertid forsikringer om at kabelen ikke vil bli bygd før erfaringene med de to tidligere overføringskablene er gjennomgått, at den skal være samfunnsøkonomisk lønnsom og at den dessuten skal driftes og eies av Statnett – om den noensinne blir bygd.