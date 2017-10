I sin første tale til landsstyret i Frp etter stortingsvalget i høst, brukte partileder Siv Jensen lørdag tid på å lange ut mot Ap og dets leder Jonas Gahr Støre - til fornøyelse blant møtedeltakerne.

– Ap fremstår for øyeblikket som et politisk konkursbo, sa Jensen.

Frp-lederen mener Ap baserte sin valgkamp «ene og alene» på en svartmaling av Norge som velgerne ikke kjente seg igjen i. Dessuten valgte Ap-leder Jonas Gahr Støre å angripe Frps retorikk framfor å diskutere saker som forbud mot nikab, lukkede asylmottak og segregering, fortsatte hun.

Vil prioritere motstand mot eiendomsskatt

Partilederen varslet at kampen mot eiendomsskatten blir «ualminnelig viktig» for Frp i forhandlinger og sonderinger fremover. Frp går i sitt program inn for å fjerne skatten, som er en viktig inntektskilde for mange kommuner, men i første omgang vil Jensen nøye seg med å få den redusert.

– Vi har ambisjoner om å få gjennomslag for at folk skal oppleve at eiendomsskatten blir lavere og belastningen mindre. Første skritt er å få politisk flertall for det, sier Jensen.

Høyres ståsted er at skatten skal være en «100 prosent lokal beslutning», mens Venstres eneste synspunkt, ifølge programmet, er at kommunene må få mulighet til å innføre en «grønn eiendomsskatt».

Venstre: - Vi har det ikke travelt

I talen brukte Siv Jensen tid til å snakke om skole, en sak som Venstre har varslet blir sentralt for dem i sonderinger og eventuelle forhandlinger om regjeringsdeltakelse.

Også Venstre-toppene møttes lørdag. De varslet at partiets sonderinger om mulig regjeringsdeltakelse fortsetter - men i et rolig tempo.

– Vi håper at regjeringsdeltagelse er avklart før jul, men vi har ikke noen tidsfrist, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Aftenposten.

– Politikken viktigst

Siv Jensen understreker at det er politisk gjennomslag som er avgjørende for Frp i de politiske forhandlingene fremover. Hun nevner fire saker det er viktig å få Frp-stempelet på i en ny regjeringsplattform: Streng innvandringspolitikk, at staten må ta en større del av ansvaret for å videreutvikle eldreomsorgen, opprettholde tempoet i bygging av vei og infrastruktur, samt skatter og avgifter.

– For oss er det politikken som er viktig, ikke hvem eller hvor mange som skal sitte i en regjering. Vi vil ikke ha makt for maktens skyld, sa Jensen fra talerstolen.

Innad i Frp er det delte meninger om hvorvidt det er bra for partiet å slippe Venstre inn i regjering, uten at KrF følger med på laget. Fylkesleder Roy Steffensen i Rogaland sa det slik til NTB før helgen:

– Jeg frykter at vår primærpolitikk vil bli utvannet med en slik løsning.

Han viste til at regjeringen ikke vil ha flertall selv med Venstres stemmer. Regjeringspartiene må dermed forhandle med andre partier for å få sakene gjennom i Stortinget.

Jensen: – Bred enighet

Men Jensen avviser at det er noen uro rundt spørsmålet i Frp.

– Jeg opplever at det er veldig bred enighet og en sterk stolthet i Frp for det regjeringsprosjektet vi er en del av. Vi har levert gode resultater og partiet ønsker at vi skal fortsette med det. Men det er jo samtidig en veldig klar støtte for den linjen jeg selv står for: Gjennomslag for våre løsninger er viktigst, sier hun.

KrF har takket nei både til å bli med i regjering og en ny samarbeidsavtale, men vil forhandle med de tidligere samarbeidspartnerne om budsjett og andre saker. Inntil videre sikrer altså KrF at de blåblå fortsatt kan styre.