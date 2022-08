Regjeringen øker strømstøtten til 90 prosent allerede 1. september

Strømstøtten for husholdninger økes fra 80 til 90 prosent en måned tidligere enn planlagt. Det melder NRK.

Strømstøtten øker tidligere enn planlagt. Det opplyser statsminister Jonas Gahr Støre til NRK søndag kveld.

7. aug. 2022 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

Når strømprisene bikker 70 øre kilowattimen, vil staten fra 1. september kompensere for 90 prosent av prisen over dette.

Nå er strømstøtten på 80 prosent.

I utgangspunktet skulle endringen først skje 1. oktober.

Onsdag gikk Høyre-leder Erna Solberg ut med krav om at økningen i strømstøtten måtte fremskyndes med en måned.

Det kravet har nå blitt oppfylt av regjeringen.

– Det blir et litt større avtak på regningen i september, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Begrense eksporten

Til NRK sier Støre at regjeringen også ser på mulighetene for å begrense eksporten av kraft til utlandet.

– Vi vil forsikre oss mot at fyllingsgraden blir for lav. Om den blir det, må vi holde igjen på eksport, slik at vi alltid vil ha god magasinfylling i Norge, sier Støre til kanalen.

Dette skal gjøres gjennom tekniske og klare retningslinjer til kraftselskapene og de ansvarlige for magasinene, ifølge Støre.

Om fyllingsgraden kommen under en gitt grense, må eksporten holdes igjen, sier han.

Støre understreker at dette gjelder for kraftprodusentene i sør. I nord er situasjonen en annen, og kraftprodusentene der skal kunne fortsette å eksportere som normalt.

Støtte til næringslivet ennå ikke ferdig

Mandag klokken 10 skal Støre, olje- og energiminister Terje Aasland og næringsminister Jan Christian Vestre i møte med LO og NHO. Der skal de diskutere strømstøtte til næringslivet.

Søndag kveld kan ikke Støre si noe mer konkret om hvordan en slik støtte eventuelt vil se ut.

Regjeringen jobber med innretningen, opplyser han til NRK, men de har ennå ikke en «fiks ferdig» løsning på plass.

Tøff høst og vinter

Ifølge TV2 ber Terje Aasland folk forberede seg på en tøff høst og vinter.

– Vi ser dessverre at prisene sannsynligvis kommer til å bli enda høyere fremover enn tidligere anslag, sier han til kanalen.

Samtidig påpeker olje- og energiministeren at sannsynligheten for strømrasjonering i vinter har minsket.

– Det er lav sannsynlighet for at den situasjonen vi står i nå gjør at vi havner i situasjon med rasjonering til våren. Dersom vi mot formodning skulle havne i en slik situasjon, vil husholdningene skjermes, sier Aasland.

Krav fra flere hold

Det er blitt fremsatt krav fra en rekke hold om at regjeringen må komme med nye tiltak for å bøte på de historisk høye strømprisene.

To LO-forbund gikk denne uken ut med krav om at staten må innføre en «totalpris» på strøm slik at prisen ikke overstiger 70 øre kilowattimen.

Senterpartiets ordførerforum gikk i helgen ut med krav om en makspris på strøm. Leder for forumet, Indre Østfold-ordfører Saxe Frøshaug, sa til Aftenposten at partiet i «ytterste konskevens må sette regjeringsspørsmålet i spill».

Rødt, Frp og SV har gjennom sommeren ønsket at Stortinget hasteinnkalles for å behandle strømvedtak.

Onsdag åpnet også Høyre og Venstre for dette, slik at det nå er flertall på Stortinget for å avbryte representantenes ferie.

Dette skal tas stilling til i et møte i Stortingets presidentskap i morgen.