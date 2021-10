Troms går fra Finnmark. Disse to kommer ikke til å savne hverandre.

Trygve Slagsvold Vedum åpner regjeringslivet ved å splitte Troms og Finnmark og sende et sterkt signal til Nord-Norge.

Senterparti-politikerne Elisabeth Erke og Ivar B. Prestbakmo blir ikke lenger samfylkinger.

Nå nettopp

Det var feststemning i Senterpartiet fredag. Partiets landsstyre var samlet for første gang som regjeringsparti.

«Vi klarte det» lød det fra Trygve Slagsvold Vedum. Han kunngjorde at regjeringen nå også gir grønt lys for å gå tilbake på sammenslåingen av de to gamle fylkene lengst nord. Troms og Finnmark ble slått sammen av den forrige regjeringen, eller «regimet», som Vedum kalte den.

Den nyslåtte finansministeren sender et sterkt signal til nord, sier han.

– Vi må få en helt annen kraft i Nord-Norge-politikken. Det er viktig for oss som land, for de har mange naturressurser. Russland ligger rett ved, og mange stormakter har interesser i området, sier Vedum til Aftenposten.

Kritiseres for iver

Vedum forteller at han også ønsker å få fremdrift i å dele opp Viken så fort som mulig.

Regjeringen har fått kritikk for å ha for stor iver med å slå ned Solberg-regjeringens reformer. Blant annet har reversingen av domstolsreformen fått kritikk i fagmiljøet.

– Har dere for stor iver for å reversere reformer?

– Vi har stor iver for å bygge opp tjenester nært der folk bor. Med mange av de nye grepene vil det ikke bli akkurat som det var for åtte år siden. Det vil bli andre løsninger, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum sammen med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim fredag

Et nytt Finnmark

Partiet anslår at de to vil være adskilt innen 2023 eller 2024. I fylkestingsvalget i 2023 vil Troms og Finnmark arrangere valg som to fylker. Vedums løfte gleder særlig to av Sp-politikene i salen fredag. Elisabeth Erke fra Finnmark og Ivar B. Prestbakmo fra Troms blir ikke lenger samfylkinger.

– Vi ser for oss et nytt Finnmark med annerledes styring og politisk system, sier Elisabeth Erke. Hun sitter i Finnmark Sp fylkesstyre og er Sps parlamentariske leder på Sametinget.

– Det har vært et kort ekteskap, og vi har nesten ikke hatt mulighet til å bli kjent med institusjonen man prøvde å etablere, sier Erke.

Trenger å utvikle seg selv

Erke tror likevel ikke Finnmark vil savne Troms.

– Finnmark er unikt på utrolig mange måter, det er et svært fylke arealmessig med store ressurser. Vi trenger å utvikle oss selv, sier hun.

Prestbakmo fra Troms kaller Solberg-regjeringens sammenslåing meningsløs.

– Det er ikke én ting den gamle regjeringen kan legge på bordet som gir gevinster for Troms eller Finnmark, sier Prestbakmo. Han er sentralstyremedlem og stortingsrepresentant for Troms.

Høyre uenig

Høyre er ikke enig i kritikken av reformen de innførte.

– Vi mener det er bedre å bruke ressursene på å utvikle enn å avvikle og reverse, skriver Mudassar Kapur, kommunalpolitisk talsperson i Høyre, i en SMS.

– Jeg skulle ønske regjeringen heller hadde brukt krefter på å presentere forslag i dag som bidrar til vekst og utvikling i landsdelen og hvordan man kan forsette å levere gode tjenester til folk som bor der, skriver Kapur.