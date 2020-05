For en gangs skyld vil ikke Jonas Gahr Støre refse regjeringen for massiv oljepengebruk. Det skyldes ikke at finansminister Jan Tore Sanner bruker lite. I regjeringens forslag til revidert budsjett smøres det på med 240,8 milliarder kroner ekstra for å betale for koronatiltakene.

Dette blir tatt fra oljefondet, slik at samlet faktisk bruk av oljepenger på statsbudsjettet blir 479,6 milliarder kroner i 2020. Så mye oljepenger har aldri vært brukt i et norsk budsjett.