Miljøministeren vil se på oppfølging av utslipp

Svært få utslipp på norsk sokkel følges opp med anmeldelse, men klima- og miljøministeren har tillit til at forvaltningen følger opp lovverket.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Vidar Ruud / NTB scanpix

Overfor Klassekampen gjør statsråd Sveinung Rotevatn (V) det likevel klart at han vil gå gjennom praksisen.

Avisa har omtalt at kun elleve av 3528 utslipp de 15 siste årene er politianmeldt av Miljødirektoratet. Ingen er anmeldt av Petroleumstilsynet.

Varslet i stortingsmelding

Ifølge Rotevatn vil regjeringen vil vurdere praksisen med bruk av anmeldelser og overtredelsesgebyr – noe som ble varslet i en stortingsmelding om miljøkriminalitet i april.

– Vi må være sikre på at vi har en god praksis i dag. Så dette vil vi følge opp, sier Rotevatn.

Ifølge stortingsmeldingen utgjør utslipp av kjemikalier rundt 80 prosent av de ulovlige, akutte utslippene på norsk sokkel.

– Så vi er nødt til å snu alle steiner, for eksempel med tanke på kjemikalieutslippene, der vi har en negativ utvikling. Da må vi som er ansvarlige politikere se på om dagens praksis er god nok. Jeg skal ikke konkludere på det nå, men sier at vi kommer til å se på det, sier Rotevatn til Klassekampen.

Spørsmål til statsråder

SVs Lars Haltbrekken har varslet at partiet vil sende skriftlige spørsmål om saken til klima- og miljøministeren.

– Det ser ut som det er helt Texas på norsk sokkel for tiden. Gjennom mange år har miljømyndighetene sett gjennom fingrene med en lang rekke ulovlige utslipp. Vi frykter dette har ført til at selskapene tenker det er lett å få tilgivelse for ulovlige utslipp og senere en utvidet utslippstillatelse, uttalte Haltbrekken til NTB søndag.

Aps Espen Barth Eide vil ha olje- og energiminister Tina Bru (H) til å redegjøre for Petroleumstilsynets arbeid.

– Sjelden tjent med anmeldelse

Seksjonsleder for petroleumsvirksomhet i Miljødirektoratet, Ann Mari Vik Green, har uttalt til Klassekampen at de sjelden er tjent med en anmeldelse. Hun opplyser at direktoratet har flere andre virkemidler mot miljøskadelige, ulovlige utslipp – det viktigste av dem tett oppfølging med selskapet.

– Det er en argumentasjon som gjelder få andre sektorer i samfunnet. Det er sikkert fint med en prat med politiet hvis man har kjørt for fort, men man får bot uansett, sa Bellona-leder Frederic Hauge til Klassekampen mandag.