Høyre største parti på måling, men flertallet glipper for Erna Solberg

Mens Høyre flyr høyt på Aftenpostens septembermåling, er både Venstre og KrF målt under sperregrensen. Og Erna Solbergs flertall ryker.

Erna er fortsatt stjerna – men hun skinner relativt alene på den borgerlige himmelen på Aftenpostens partibarometer for september. Gorm Kallestad

1. sep. 2020 17:57 Sist oppdatert 19 minutter siden

Denne måneden går Høyre frem 3,6 prosentpoeng på Aftenpostens og NRKs partibarometer. Partiets oppslutning havner dermed på 28,3 prosent – som Stortingets klart største parti.

Ap havner denne måneden på 24 prosent.

Men dette er likevel ingen jubelmåling for Erna Solberg. Regjeringspartner KrF faller 1,3 prosentpoeng på en måned. Partiet dupper dermed under sperregrensen, noe som slår kraftig ut for Solbergs parlamentariske grunnlag. Med et valgresultat som dette, ville KrF mistet syv av åtte stortingsplasser.

Høyre og KrF er de eneste partiene med endringer utover feilmarginene. Tross heftige partidramaer i både Arbeiderpartiet og Venstre står altså deres og de resterende partienes oppslutning på stedet hvil.

Problemet til Solberg er at regjeringspartner Venstre står på stedet hvil under sperregrensen.

Det er altså ingen Guri Melby-effekt å spore så langt; målingen ble tatt opp i dagene etter at hun ble enstemmig innstilt som ny Venstre-leder.

I sum gir målingen opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) muligheten til å sikre et mangfoldig rødgrønt flertall – enten med støtte fra Rødts to mandater eller Miljøpartiet De Grønnes åtte.

Dette er i tråd med snittet fra alle målingene i august, ifølge nettstedet pollofpolls.

Høyre holder bedre på egne velgere enn Ap

Høyre er på denne målingen det eneste partiet med høyere oppslutning enn valgresultat fra 2017. Den borgerlige blokken har like fullt gått frem siden mai.

Bakgrunnstallene viser at Høyre henter tidligere velgere fra særlig Frp, Ap og Venstre. Samtidig holder partiet bedre på sine egne velgere fra 2017 enn Ap, med en velgerlojalitet på henholdsvis 75,6 prosent mot 62,2.

Men med både KrF og Venstre under sperregrensen hjelper det lite.

Solberg: – En hyggelig tilbakemelding

Høyre-leder Erna Solberg er like fullt godt fornøyd med målingen. Samtidig understreker statsministeren at det er lenge til valget.

– Men dette er en hyggelig tilbakemelding fra velgerne om at de er fornøyd med måten vi leder landet på, med satsing på skole, vei og ikke minst smittevern, sier hun til Aftenposten.

– Ja, ser du på dette som en slags samling rundt flagget i krisetid?

– Det har selvsagt mye å si at vi er i en spesiell situasjon. Samtidig har den politiske debatten blitt mer normalisert de siste månedene.

– Men selv om Høyre gjør det bra, sliter regjeringspartnerne dine. Frykter du at Høyres suksess skal vippe KrF og Venstre under sperregrensene til valget?

– Jeg tror ikke det er Høyres suksess som vipper dem under sperregrensen, svarer Solberg, som har tro på at både Venstre og KrF skal klare å løfte seg. De to partiene pleier å gjøre det ved valg, poengterer hun.

– Når Venstre får gjennomført sitt landsmøte og får på plass nytt mannskap, vil Venstres politikk bli mer synlig. Og det som er interessant med KrF, er at de har flest velgere på gjerdet og dermed mest å mobilisere, legger hun til.

Ropstad: Vet at det blir krevende

Solberg har rett i sin vurdering av KrF. At KrF havner under sperregrensen på målingen, skyldes at så mange som 37,1 prosent av deres velgere fra 2017 er blitt usikre på hva de skal stemme på.

Kjell Ingolf Ropstad er ikke like fornøyd som regjeringssjefen sin.

– Nei, det er et altfor dårlig tall, sier KrF-lederen om partiets oppslutning på 2,8 prosent.

– Så er dette heldigvis bare en enkeltmåling. Det er «målingen» neste år som betyr alt.

Han legger til at han vet at KrFs langsiktige arbeid med å bygge seg opp igjen frem mot neste års valg blir krevende.

– Men snittmålingene i august har vært mye bedre enn dette.

– Hvorfor er så mange tidligere KrF-velgere usikre nå?

– Nei, det har jeg ingen grunn til å trekke konklusjoner om. Det positivite med det, tross alt, er at velgere som sitter på gjerdet, er lettere å vinne tilbake. Så min soleklare jobb blir å vise dem hvor viktig det er at de faktisk stemmer KrF.