Milliardæren Michael R. Bloomberg er grunnleggeren av medie- og finansselskapet Bloomberg L.P og var den 108. borgermesteren i New York City. Bloomberg har nylig meld seg som kandidat til å bli demokratenes kandidat ved presidentvalget i USA i 2020.

Ifølge rikinglisten til økonomimagasinet Forbes, er Bloomberg verdens niende rikeste med en formue på 55,5 milliarder dollar, eller rundt 510,6 milliarder kroner.

Besøker Bloomberg

Onsdag reiste byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til London. Bakgrunnen for London-turen er at Bloomberg vil opprette et eget «eksportkontor» som skal spre Oslos klimapolitikk til resten av verden, opplyser Oslo-byrådet til Aftenposten. Kontoret skal ligge i Oslo, og vil i første omgang ha «et par ansatte».

Dette gjør Bloomberg i kraft av rollen som styreleder og grunnlegger av organisasjonen C40, et nettverk av klimaengasjerte storbyer. Fredag skal Johansen formelt takke ja til invitasjonen fra Bloomberg på et møte i C40s hovedkvarter i London

Oslo er medlem av C40-nettverket sammen med blant annet London, New York, Sydney, Madrid, Paris og San Francisco, og byrådet setter av 2 millioner kroner til å bidra til opprettelsen av eksportkontoret i 2020.

Bloomberg var New Yorks borgermester fra 2002 til 2013, og reduserte byens klimagassutslipp med 19 prosent mens han var borgermester. Siden 2014 har han vært FNs spesialutsending for byer og klima.

– Det motsatte av høytflyvende

På spørsmål om noen andre enn Oslo skal bidra til finansieringen, forteller Johansen at de 2 millionene fra Oslo er en start, og at han på sikt håper å få med seg flere samarbeidspartnere, blant annet fra det private næringslivet.

– Dette kan fremstå som et høytflyvende opplegg?

– Det er det motsatte av høytflyvende! Dette er å gå fra høytflyvende snakk til konkret handling, sier Johansen til Aftenposten.

I første omgang ser Johansen for seg disse tre «eksportartiklene» fra Oslo-byrådets klimapolitikk:

Klimabudsjettet: Byrådet har siden 2017 hatt et eget klimabudsjett, som blir lagt frem sammen med det ordinære kommunebudsjettet. Klimabudsjettet beskriver kommunens øvre ramme for klimagassutslipp, fordelt på sektorer, på samme måte som et vanlig budsjett har en øvre ramme for pengebruk.

Byrådet har siden 2017 hatt et eget klimabudsjett, som blir lagt frem sammen med det ordinære kommunebudsjettet. Klimabudsjettet beskriver kommunens øvre ramme for klimagassutslipp, fordelt på sektorer, på samme måte som et vanlig budsjett har en øvre ramme for pengebruk. Elbilpolitikken: Johansen viser til at Oslo kommune tillater elbiler å kjøre i kollektivfeltet, og har gjort det billigere for elbiler å kjøre gjennom bomringen sammenlignet med fossilbiler. I Oslo er det gratis å parkere med elbil alle steder på offentlige P-plasser, altså i mye av indre by. Dette i kombinasjon med reduserte avgifter i den statlige el-bilpolitikken har ført til at seks av ti solgte biler i Oslo i 2018 var en elbil, ifølge Raymond Johansen.

Johansen viser til at Oslo kommune tillater elbiler å kjøre i kollektivfeltet, og har gjort det billigere for elbiler å kjøre gjennom bomringen sammenlignet med fossilbiler. I Oslo er det gratis å parkere med elbil alle steder på offentlige P-plasser, altså i mye av indre by. Dette i kombinasjon med reduserte avgifter i den statlige el-bilpolitikken har ført til at seks av ti solgte biler i Oslo i 2018 var en elbil, ifølge Raymond Johansen. Utslippsfrie byggeplasser: Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 27 milliarder kroner i året, og det ligger mye klimapolitikk i å bestemme vilkårene. Byrådet bruker innkjøpsmakten i klimapolitikken blant annet til å stille krav om utslippsfrie byggeplasser til private entreprenører. Det skaper et marked for elektriske anleggsmaskiner, forteller byrådslederen.

Håkon Mosvold Larsen

– Storbyene går foran

Raymond Johansen legger ut om storbyenes rolle i klimakampen.

– Det som er i ferd med å skje, er at storbyene går sammen og viser vei, samtidig som statene blir mer og mer ineffektive. Du ser det blant annet med USA og Brexit. Der statene sliter med interne konflikter, går byene foran og viser vei, sier Johansen.

Han viser blant annet til organisasjonen We Are Still In, som er en koalisjon av flere hundre amerikanske byer som har pålagt seg selv å følge Parisavtalen selv om president Donald Trump valgte å trukket USA ut av den internasjonale klimaavtalen.

Økende urbanisering vil forsterke storbyenes viktige rolle i klimakampen, mener Oslos byrådsleder.

– Vi har på kort tid tatt grep som har gitt resultater. Mantraet mitt er at Oslo er liten nok og stor nok til å fungere som en «test bed» for andre byer, som kan skalere opp tiltakene sånn at de virkelig får betydning.

Kandidaturet til Bloomberg er dømt nedenom og hjem av Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved institutt for kommunikasjon på Høyskolen Kristiania, og tidligere USA-korrespondent for Morgenbladet.