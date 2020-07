Tik Tok installert på flere mobiler i regjeringen

Med mer enn to milliarder nedlastinger er Tik Tok blitt en av verdens mest populære apper.

Men nå vokser skepsisen. India innførte forbud mot appen i forrige uke. USA vurderer å gjøre det samme. EU, Danmark, Nederland og Storbritannia har alle åpnet sak.

Frykten er at Tik Tok, som eies av kinesiske Byte Dance, kan misbrukes til storstilt innsamling av personopplysninger, deriblant om barn – og at disse personopplysningene i verste fall kan havne i kinesiske myndigheters hender.

Som NTB skrev onsdag, er det likevel ingen relevante myndighetsorganer i Norge som har gjort noe forsøk på å undersøke appen nærmere.

Det er heller ikke utarbeidet råd for hvordan myndighetspersoner skal forholde seg til den.

Tiktokere i regjeringen

En kartlegging NTB har gjort, viser nå at flere regjeringsmedlemmer har opprettet brukere på Tik Tok.

Det inkluderer statsminister Erna Solberg (H). Hun skaffet seg appen i forbindelse med at hun deltok i en dansevideo på Tik Tok med sykepleiere på Rikshospitalet.

Da videoen ble spilt inn, fortalte statsministeren til VG at hun hadde Tik Tok selv, men at hun ikke hadde publisert noe der.

– Etter det har jeg ikke brukt appen, og jeg har den heller ikke på telefonen, sier Erna Solberg i en kommentar til NTB.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Henrik Asheim og Tina Bru

To andre regjeringsmedlemmer som har vært på Tik Tok, er olje- og energiminister Tina Bru (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Sistnevnte trekker frem nettopp dansevideoen med Erna Solberg som noe av det som gjorde ham nysgjerrig.

– Jeg har en bruker på Tik Tok rett og slett fordi jeg måtte sjekke hva det var, sier Asheim til NTB.

Ingen spesifikke råd

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) forteller at det ikke er gjort noen spesifikk vurdering av hvor trygt det er for regjeringsmedlemmer å ha Tik Tok.

– Vi gir råd til myndighetspersoner, og bruk av sosiale medier er noe vi snakker om der. Men da gir vi råd som ofte er tilpasset hver enkelt myndighetsperson, med utgangspunkt i trusselbildet rundt personen og hvilke sosiale medier denne personen bruker, sier Bernsen til NTB.

Ifølge ham gjør PST ingen teknisk vurdering av konkrete apper.

– Det vi sier, er at vi oppfordrer myndighetspersoner, men også andre personer som har yrker og stillinger der de kommer borti sensitiv informasjon, til å ha et bevisst forhold til hva de legger ut, og hvilke plattformer de bruker.

Mæland bekymret

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) er ikke blant dem som har brukt Tik Tok.

Hun ser med bekymring på de mulighetene som nye kommunikasjonsplattformer kan gi for aktører med uredelige hensikter.

Mæland viser samtidig til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) nylig kom med nye råd om sikkerhet på mobile enheter.

– Et av rådene er at vi alle bør gjøre en kritisk vurdering av hvilke apper vi skal installere. Vi bør ha et bevisst forhold til alle apper og tjenester vi benytter, sier hun.

– Dette handler ikke bare om denne ene appen, men gjelder generelt.

Selv har Tik Tok gjentatte ganger avvist anklagene mot appen. Tik Tok fastholder overfor NTB at selskapet overholder de personvernlovene som gjelder lokalt, og at ingen data overføres til Kina.

Etter at NTB tok kontakt, har Asheim slettet Tik Tok fra sin mobil.