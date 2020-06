Regjeringen avviser krav om å stanse rivingen av Y-blokka

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan ikke se at det er rettslig grunnlag for å kreve dette, skriver regjeringen i en pressemelding fredag ettermiddag.

Arvingene mener å ha opphavsrett til kunstverkene «Fiskerne» og «Måken», og sier at de ikke vil gi samtykke til at kunstverkene kan gis ny plassering i det nye regjeringskvartalet. De mener derfor at reguleringsplanen, som hjemler riving av Y-blokken og sier at kunsten skal tas vare på, er ugyldig. Arvingene har også varslet at de vurderer søksmål.

Departementet skriver imidlertid at de er av den oppfatning at det er Picasso som har opphavsretten til verkene alene og viser til at Picassos arvinger har samtykket til at kunstverkene «Fiskerne» og «Måken» gis ny, fremtredende plassering i det nye bygget.

De opplysningene som er fremlagt for departementet, gir ikke grunnlag for å endre departementets oppfatning, heter det i pressemeldingen.

Rivarbeidene vil dermed ikke bli stanset.