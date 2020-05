Norfund tapte 100 millioner i svindel

– Svindelen knyttet seg til en låneavtale Norfund har inngått med en mikrofinansinstitusjon i Kambodsja på 10 millioner dollar, cirka 100 millioner kroner, sier Norfund-direktør Tellef Thorleifsson til NRK.

Norfund investerer i utviklingsland for å bidra til økonomisk vekst og skape arbeidsplasser.

Fondet opplyser at svindlerne fikk tilgang til informasjon om lånet gjennom et datainnbrudd. De forfalsket informasjon, både dokumenter og betalingsdetaljer, og lurte Norfund til å overføre pengene til en annen konto enn låntakerens. I stedet for at pengene ble sendt til Kambodsja, endte de i Mexico.

To svindelforsøk

Dette skjedde 16. mars, men svindelen ble først oppdaget 30. april. At svindlerne «manipulerte kommunikasjonen» mellom Norfund og låntakeren, bidro til at det tok tid før svindelen ble oppdaget, ifølge opplyser investeringsfondet.

– Parallelt hadde svindlerne iverksatt et nytt svindelforsøk. Dette svindelforsøket ble avslørt og stoppet internt. Så langt har Norfund ikke avdekket svindel eller forsøk til svindel utover disse to, heter det i pressemeldingen.

– Ikke gode nok rutiner

Fondet samarbeider tett med politiet, fondets bank DNB, og andre instanser, opplyses det i en pressemelding. Thorleifsson vedgår at saken viser at systemene og rutinene ikke har vært gode nok, og opplyser at det er satt i verk tiltak for å styrke rutinene.

– Dette er en svært alvorlig hendelse som vi beklager på det sterkeste. Vi kartlegger nå det komplette hendelsesforløpet for å komme til bunns i saken og iverksetter tiltak for å hindre at tilsvarende skal kunne skje igjen, sier styreleder Olaug Svarva.

Det er satt krisestab i Norfund, og Utenriksdepartementet ble varslet. Styret har engasjert revisjonsfirmaet PWC, som skal gjøre en uavhengig gjennomgang av selskapets rutiner og sikkerhetssystemer.