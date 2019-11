Ap: – Her ser det ut som om regjeringen bevisst bryter loven for å snikprivatisere Skole-Norge

– Det er dette vi har fryktet: en ideologisk motivert snikprivatisering av Skole-Norge, sier Aps utdanningspolitiske talsperson, Torstein Tvedt Solberg, til Aftenposten.

Han uttaler seg om Aftenpostens artikkel om at Erna Solbergs (H) regjering har godkjent opprettelsen av 14 nye privatskoler – mot Utdanningsdirektoratet vilje. I ni saker har departementet stått på direktoratets avvisning.

I 8 av disse 14 sakene sier kommunene at det vil gi dem økonomiske problemer og svekke skoletilbudet.

Dette har skjedd selv om Stoltenberg-regjeringen strammet inn friskoleloven i 2007. I dag slår loven ettertrykkelig slår fast: «Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringen vil medføre negative konsekvenser for det offentlege skoletilbudet, eller andre særlege grunner tilsier at skolen ikkje bør godkjennast».

Advokatfirmaet Raugland har vurdert vedtakene for Aftenposten. Konklusjonen deres er klar:

Flere av omgjøringsvedtakene er svakt begrunnet.

I noen saker virker det som om Kunnskapsdepartementet har svaret klart på forhånd, og at de underveis tilpasser argumentene som støtter det ønskede utfallet.

Dette er i konflikt med lovendringen man gjorde i 2007, der man ble pålagt å vurdere helheten i skoletilbudet.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) avviser overfor Aftenposten at Kunnskapsdepartementet har brutt loven.

På spørsmål om de 14 sakene vi nevner konkret, skriver Sanner at de har foretatt en avveining og kommet frem til at hensynet til elever og foreldres frihet «måtte bli avgjørende».

Aftenposten har tre ganger stilt statsråden et ja/nei-spørsmålet om hvorvidt skolen som har fått godkjenning etter et omgjøringsvedtak fra dem, har hatt negative konsekvenser for den offentlige skolen i de aktuelle kommunene.

Dette har ikke Sanner svart direkte på.

Kan bli kontrollsak i Stortinget

Arbeiderpartiet reagerer kraftig på funnene.

– Det Aftenposten avdekker her, er veldig alvorlig. Her ser det ut som om regjeringen bevisst bryter loven, for å snikprivatisere Skole-Norge. Dette er i strid med Stortingets vilje og vedtak, sier Tvedt Solberg.

Solberg varsler at Ap vil «snu alle steiner» for å følge opp saken fra Stortinget. Da kan det også bli aktuelt å ta saken inn for Stortingets kontrollkomité.

Denne komiteen er den eneste stortingskomiteen som kan behandle saker på eget initiativ, og har som oppgave kontrollere at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget.

– Vi må vurdere det. Først må vi se hele sakskomplekset. Men det tyder jo på at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets intensjon, det er i så fall veldig alvorlig og noe som typisk vil bli behandlet der.

– De sniker dette til

– Er det ikke greit at det er rom for et visst skjønn, og at skolepolitikken derfor endres av skiftende regjeringer?

– Jo, det er jeg helt enig i, og at det jo det jeg ønsker. Den endringen vi gjorde i 2007, var jo også politisk motivert. Men regjeringen gjør jo det motsatte av oss. De endrer ikke loven og står for det; de sniker dette til. De har helt sikkert lært av Høyres tidligere utdanningsminister Kristin Clemet og hennes privatskole-liberalisering på 2000-tallet. Da ble det veldig mye bråk. Derfor gjør de på en sluere måte nå. Men jeg skulle jo ønske at de heller sto frem og åpent innførte sin ideologiske privatiseringspolitikk, og ikke gjemte den bort i skjønn og andre vagheter, svarer Tvedt Solberg

Sak i spørretimen

På bakgrunn av Aftenposten sak, stilte Tvedt Solberg spørsmål til statsminister Erna Solberg om omgjøringsvedtakene under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag formiddag.

Hun mener det ikke er grunnlag for å konkludere med at Kunnskapsdepartementet har handlet i strid med loven.

– Tvert imot tror jeg dette er innenfor det skjønnsrommet det skal være, sa Solberg.

Foto: Heiko Junge

Hun slo også fast at rommet for skjønn er større i departementet enn i direktoratet. Hun sa også at vurderingene de gjorde var i tråd med forarbeidet til loven, som Arbeiderpartiet sto bak.

– Det er ikke sånn i mange tilfeller at offentlige skoler blir nedlagt på grunn av friskoler. I mange tilfeller åpnes friskoler fordi man legger ned et lokalt skoletilbud. Derfor har man fått mange montessoriskoler i landet. Man har lagt ned skoler i grendeområder og foreldre har startet skole fordi de ikke vil at barna skal busses så langt, sa Solberg.

SV ikke overrasket, Sp overrasket

SVs utdanningspolitiske talsperson, Mona Fagerås, sier til Aftenposten at hun ikke er overrasket over Aftenpostens funn. Hun bekrefter samtidig at SV, i likhet med Ap, vil vurdere om saken må tas inn for kontrollkomiteen.

–Høyre er normalt veldig opptatt av lokaldemokrati, men det er forunderlig at de ikke er det i denne saken, sier hun til Aftenposten.

Også hun mistenker at Høyre omgår loven fordi de ikke våger å endre den, eller fordi de ikke får sine regjeringspartnere med på det.

– Men det er ingen tvil om at dette er rein Høyre-politikk, og det er Høyre som har Kunnskapsdepartementet, sier Fagerås.

Marit Arnstad, som er Senterpartiets utdanningspolitiske talsperson, er derimot overrasket.

– Privatskoleloven er et skjørt kompromiss i Stortinget. Da bør man være veldig nøye med hvordan man forvalter et sånt kompromiss. Her virker det som om regjeringen har tøyd strikken altfor langt, sier Arnstad til Aftenposten.

Senterpartiet støttet ikke regjeringens liberalisering av privatskoleloven i 2015, utover et forslag om å styrke privatskolenes økonomi. Men partiet har tidligere vært med på flere privatskoleforlik i Stortinget.

Tips oss:

Har du tips til oss om likende saker?