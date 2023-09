Derfor blir valgnatten ekstra spennende i år

En endring gjør at Valgdirektoratet ikke vil komme med en prognose på valgkvelden i år. De første tallene får vi mandag klokken 21. Men kanskje må vi vente helt til tirsdag ettermiddag for det endelige resultatet.

Eirik Lae Solberg og Raymond Johansen har kjempet en intens kamp om å få lede Oslo de neste fire årene.

Publisert: 11.09.2023 13:23

Kortversjonen Valgdirektoratet vil ikke gi noen prognose på valgkvelden i år. De første resultatene, basert på forhåndsstemmer, presenteres kl. 21.

Bakgrunnen for endringen er at et offentlig direktorat bør rapportere faktiske resultater, og at økningen i forhåndsstemmer reduserer prognosens verdi.

1. Når får vi de første tallene?

Valglokalene stenger klokken 21. Da vil også de første resultatene blir presentert, men langt ifra noe endelig resultat.

Da er det kun forhåndsstemmene som er talt opp.

Etter hvert som kommunene registrerer stemmene avgitt på selve valgdagen, vil resultatene oppdateres.

2. Dropper prognose i år

Tidligere år har Valgdirektoratet også presentert en prognose klokken 21 på valgkvelden. Det er et anslag over hvordan det endelige resultatet vil bli, basert på de tilgjengelige tallene. Både NRK og andre medier som Aftenposten har brukt denne.

Valgdirektoratet vil imidlertid ikke levere en slik prognose i år. Dermed kan valgkvelden bli ekstra spennende i år.

Nyland sier det er både er prinsipielle og praktiske årsaker til avgjørelsen.

Det første handler om at de mener det riktige er at et offentlig direktorat kun skal rapportere faktiske resultater.

Det praktiske handler om at det i de siste valgene er blir avgitt langt flere forhåndsstemmer enn før.

Det gjør at verdien av en prognose er redusert, mener Valgdirektoratet.

I 2019 var det 905.329 som forhåndsstemte.

I alt 1.278.849 stemmer var avgitt da muligheten for å forhåndsstemme stengte fredag kveld

3. Dette må du huske når tallene kommer

Selv om mange forhåndsstemmer, går det ikke å si noe sikkert om det endelige resultatet basert på disse tallene.

Ved forrige lokalvalg i 2019 så vi at noen partier kom sigende sakte, men sikkert ettersom flere stemmer ble talt opp utover kvelden. Andre partier hadde motsatt utvikling.

MDG, SV, Rødt og partiene i kategorien «andre» sank mest utover kvelden.

Senterpartiet klatret klart mest.

Det er verdt å ha i bakhodet når tallene med forhåndsstemmene kommer klokken 21.

4. Kommer det ingen prognoser utover kvelden?

Jo, TV 2 melder at de vil komme med sin egen prognose.

– De dyktige tallknuserne våre har lang erfaring med dette, og prognosene våre pleier å være svært treffsikre, sier Simen Olafsen, prosjektleder for TV 2s valgdekning.

Han håper dette skal føre til at kanalen vinner kampen om tallene.

NRK jobber også med en egen prognose.

– Vi tar sikte på å publisere en NRK-prognose i år, men vil ta publiseringsbeslutning på selve kvelden, sier Laurie MacGregor, prosjektleder for valget på NRK.

5. Når får vi vite storbyresultatene?

Når valglokalene stenger klokken 21, vil opptellingen av stemmene avgitt på selve valgdagen starte. Dette skjer i valglokalene.

Resultatene i Oslo vil bli publisert kretsvis ettersom de er klare.

Oslo kommune opplyser at de antar at publiseringen starter tidligst klokken 23.

7. Når er alle stemmene talt opp?

Valget ligger an å bli skikkelig jevnt i flere av de største byene. Dermed kan svært små marginer bli avgjørende. Det kan også føre til at vi må vente til godt utpå tirsdagen for å få det endelige resultatet. En av grunne til det er forhåndsstemmene.

For det går an å forhåndsstemme også i andre kommuner enn der velgeren er innført i manntallet. Disse stemmene skal sendes til riktig kommune for opptelling.

– Forhåndsstemmer som ankommer riktig kommune innen kl. 17 dagen etter valget skal være med i opptellingen, så vi må vente på at opptellingene av disse registreres før vi kan si at alle stemmene er opptalt, sier Nylund i Valgdirektoratet.