Anniken Huitfeldts ektemann kjøpte Kongsberg-aksjer

– Jeg har ikke oppfylt min plikt etter habilitetsreglene til å skaffe meg oversikt over min manns økonomiske aktiviteter, sier Anniken Huitfeldt (Ap).

Anniken Huitfeldt møtte pressen kl. 14.

Publisert: 30.08.2023 13:22 Oppdatert: 30.08.2023 14:33

Saken oppdateres.

Utenriksminister Anniken Huitfeldts (Ap) ektemann har handlet aksjer på Oslo Børs, blant annet i våpenprodusenten Kongsberg Gruppen, mens hun har vært utenriksminister.

Huitfeldts mann Ola Flem (53) skal ha foretatt mer enn 100 transaksjoner i aksjer siden hun ble utenriksminister, fortalte Huitfeldt selv først til VG.

Flem har blant annet kjøpt og solgt aksjer i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen, og i børsnoterte lakseselskaper.

Dette er selskaper som er sterkt påvirket av politiske vedtak som er fattet siden Huitfeldt ble medlem av regjeringen i oktober 2021.

Anniken Huitfeldt og Ola Flem i prosesjon før kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president Sergio Mattarella i mai.

Huitfeldt: Beklager dypt

På en pressekonferanse som startet klokken 14, fortalte Huitfeldt at hun ikke har vært kjent med omfanget eller hvilke aksjer mannen eide.

Det til tross for at hun har plikt om å gjøre seg kjent med dette.

– Jeg ønsker full åpenhet. Jeg ønsker å rydde opp, sier Huitfeldt.

Ifølge lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, er det grunn til å tro at Huitfeldt har vært inhabil. Likevel er beslutningene i regjeringen trolig gyldige, siden Huitfeldt ikke har visst om aksjehandelen.

– Jeg beklager dypt at jeg har gjort feil knyttet til habilitet.

En liste over mannens aksjer publisert. Aksjene ble solgt 22. august.

Listen over 108 aksjetransaksjoner kan du se nederst i saken.

Visste om investeringsselskap

Huitfeldt ble statsråd 14. oktober 2021. Da visste hun om at mannen gjennom sitt investeringsselskap Flemo AS hadde kjøpt og solgt aksjer.

Hun sier at mannen ønsket et vanntett skott mellom hans aksjehandel. Derfor snakket de ikke om aksjene før Ola Borten Moe gikk av den 6. august.

Den saken fikk Huitfeldt til å spørre ektemannen nærmere om aksjekjøpene hans. Hun forsto da at de var mer omfattende enn hun var klar over. Deretter varslet hun selv Utenriksdepartementet.

Mannens aksjehandel ble satt på «frys». En liste over aksjetransaksjoner ble lagt fram for UD 17. august. Den viste rundt 100 transaksjoner, de fleste på Oslo Børs, innen en rekke sektorer.

UD kunne slå fast at selskapene hadde koblinger til saker som lå på UDs og regjeringens bord. Derfor ba UD Justis- og beredskapsdepartementet om en habilitetsvurdering.

Annike Huitfeldt på onsdagens pressekonferanse.

Støre: Jeg har tillit til Anniken som statsråd

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til Anniken Huitfeldt som statsråd, ifølge NTB.

– Anniken har beklaget feilen hun har gjort. Basert på opplysningene som har kommet fram, har jeg tillit til Anniken som statsråd, skriver han.

Støre er klar på at Huitfeldt har vært inhabil i saker i regjering og eget departement, uten å være klar over det selv, på grunn av ektemannens kjøp og salg av aksjer.

– Hun burde ha skaffet seg oversikt over mannens kjøp og salg av aksjer, slik at hun kunne vurdert sin habilitet. Det er alvorlig fordi habilitet handler om tillit, sier han i en uttalelse sendt til NTB.

– Tydelig bilde av en ukultur

Huitfeldt er ikke den første i regjeringen som havner i habilitetstrøbbel.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) har i sommer trukket seg på grunn av habilitetsbrudd. Borten Moe har innrømmet at han brøt regjeringens habilitetsregler ved et aksjekjøp i Kongsberg Gruppen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna har også beklaget habilitetsbrudd.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité gransker saken og skal se på hele regjeringen. Komitéleder Peter Frølich har sagt at det som har skjedd i sommer er svært uheldig og rammer tilliten til politiske prosesser.

Nå sier han at det som fremkommer om Huitfeldt er alvorlig og at den igangsatte kontrollsaken må utvides.

Fremskrittspartiets Hans Andreas Limi sier Jonas Gahr Støre ikke har kontroll på sine statsråder.

– Det tegner seg et tydelig bilde av en ukultur i denne regjeringen. Så mange saker om grove regelbrudd fra denne regjeringen svekker tillitten til hele det politiske systemet og det er viktig at Støre nå får ryddet opp, sier Limi.

– Et stadig større forklaringsproblem

Grunde Almeland i Venstre sier regjeringen får et stadig større forklaringsproblem.

– For Venstre og for meg som ansvarlig for kontrollsaken mot regjeringsapparatet knyttet til habilitet, mener jeg det er selvsagt at Anniken Huitfeldts habilitetsbrudd må bli en del av saken, avslutter han.

Almeland synes det er rart erfarne politikere ikke klarer å følge grunnleggende regler.

Miljøpartiets nestleder Ingrid Liland krever Huitfeldts avgang.

– Det som kommer frem er tydelige brudd på habilitetsreglene, og Huitfeldt bør gå av. Uansett om det er med vilje eller ikke, kan vi ikke akseptere en sånn misbruk av makt og posisjon.