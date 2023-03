Frp nekter å beklage til samene i Fosen-saken

Frp viser til at konsesjonen til vindparkene på Fosen ble gitt under den rødgrønne regjeringen i 2010 og vil derfor ikke beklage til samene.

– Høyesterettsdommen handler om prosessen i forkant. Vi har ingenting å beklage, sier Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Frp.

04.03.2023 12:48 Oppdatert 04.03.2023 13:10

– Konsesjonen som ble gitt, skjedde ikke på vår vakt, sier Terje Halleland, energipolitisk talsperson i Frp, til TV 2.

I 2016 ble første spadetak for vindparkene på Fosen tatt, med Høyre og Frp i regjering. Frp hadde Olje- og energidepartementet gjennom hele byggeperioden.

Halleland mener likevel at partiet ikke har noe medansvar for det som har hendt.

– Vi har ingenting å beklage.

– Merkelig

– Høyesterettsdommen handler om prosessen i forkant. Det ble gitt konsesjon av de rødgrønne, det ble levert en klage som ble behandlet og forkastet av de rødgrønne. Alt dette ble avgjort før vi kom til regjeringskontorene. Det var bare naturlig at vi så til at den forrige regjeringens vedtak ble gjennomført, fortsetter han.

Lars Haltbrekken, SVs miljøpolitiske talsperson, reagerer på uttalelsene til Halleland.

– 22. desember i 2014 ga olje- og energiminister Tord Lien fra Frp Fosen Vind lov til å starte utbyggingen gjennom såkalt forhåndstiltredelse. Dermed er det ganske merkelig at de ikke vil beklage. Tillatelsen til å starte utbyggingen skjedde før saken var ferdigbehandlet i domstolene. I tillegg fikk de i 2018 brev fra FNs rasediskrimineringskomité som advarte mot utbyggingen, skriver han i en epost til NTB.

Beklaget

I 2018 anmodet FNs rasediskrimineringskomité Norge om å midlertidig stanse byggingen mens de behandlet en klage fra reindrifta på Fosen. Regjeringen valgte å fortsette byggeprosessen.

Torsdag denne uken, over 500 dager etter dommen fra Høyesterett, beklaget olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) overfor reineierne på Fosen og innrømmet at konsesjonsvedtaket innebærer et menneskerettighetsbrudd.

Høyre, Venstre og KrF, som også satt i regjering mens vindparkene ble bygget, har alle ment at det var rett å beklage.