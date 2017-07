Børge Brende: – Det eneste Støre og Macron har til felles, er at begge snakker fransk

I et intervju i Aftenposten uttaler Jonas Gahr Støre (Ap) at han og Emmanuel Macron har mye til felles – og at det kan åpne for en ny vår i forholdet mellom Norge og Frankrike hvis Ap vinner valget.

Han ser også flere likhetstrekk mellom Macrons politiske prosjekt og det han selv ønsker å få til dersom han blir statsminister.

Uttalelsene får utenriksminister Børge Brende (H) til å reagere.

– Jeg mener at å sammenligne seg selv med Macron på denne måten, gir ingen mening basert på politikken de står for, sier utenriksministeren til Aftenposten.

– Ap, under Støres ledelse, vil reversere viktige reformer som Regjeringen har gjennomført for å styrke vår konkurransekraft, som kommunereformen, veiselskapet, regionreformen og fraværsgrensen. Det Støre står for, er en reversering av reformer, mens Macron ønsker flere reformer, legger han til.

Brende trekker frem flere punkter hvor han mener de to politikerne er ulike:

Macron har, sammen med Tysklands Angela Merkel, sterkt ønsket et styrket EU som et felles europeisk prosjekt – noe Ap under Støres ledelse har tonet ned.

Ap har strøket at EU-medlemskap vil være en fordel for Norge fra partiprogrammet sitt.

Senterpartiet, som er eneste avklarte samarbeidspartner for Ap, er Norges mest EU-kritiske parti.

Utenriksministeren forteller at da han pratet med Macron for en måned siden, uttalte Macron at hans store test nå vil bli å øke Frankrikes konkurransekraft.

– Macron forlot sosialistpartiet siden han ikke fikk gjennomslag for nødvendige reformer for blant annet å få ned arbeidsledigheten. Nå er han valgt på at han vil reformere flere offentlige sektorer og redusere skattene, der Støre vil øke dem med 15 milliarder kroner, sier Brende.

– Flere av de franske problemene Macron ønsker å gjøre noe med, er problemer vi ikke har i Norge. Er det da relevant å si at Støre ikke vil reformere?

– Ja, det mener jeg. Vi har gjennomført flere reformer ikke minst etter oljeprisfallet, og det vil det også være behov for i neste stortingsperiode. Jeg opplever at Ap nå ikke klarer å stå i moderniseringen som Norge trenger, siden de styres mer av ulike særinteresser. Ap, under Støre, er ikke så mye i forsetet for å øke Norges konkurransekraft som tidligere, sier Brende.

Han konkluderer lattermildt:

– Det eneste jeg kan se at de to har til felles, er at begge snakker fransk.