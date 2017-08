Ap vil sikre at det snakkes norsk på byggeplassen

– Det å sitte på jobben og ikke kunne snakke sammen, dreper gleden av å gå på jobb for veldig mange, slår Jonas Bals fast.

Han er tidligere maler, har skrevet boken Hvem skal bygge landet? og er nå rådgiver for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Sammen med Ap-nestleder Hadia Tajik møter han Aftenposten bak Konserthuset i Vika for å snakke om hvor viktig det er at det snakkes norsk på norske byggeplasser.

Begrunnelsen deres er todelt. For det første er det viktig av hensyn til arbeidernes sikkerhet. I tillegg mener Ap at dette er ett av flere virkemidler for å få ungdom til å velge bygge- og anleggsbransjen.

– Den kanskje største negative forandringen

Mangel på norsk som arbeidsspråk er kanskje den største negative forandringen folk har opplevd og en avgjørende årsak til at unge ikke søker seg til bransjen, mener Bals.

– Det er dette som går igjen hos nesten alle jeg prater med, enten det er eldre eller yngre arbeidstagere i byggenæringen.

– Arbeidsfellesskapet er en så stor del av identiteten din, av hverdagen din og en så stor del av livet ditt, at hvis ikke det fungerer, da har du det ikke bra. Da bytter du gjerne arbeidsplass, legger Tajik til.

Hun avviser at tiltaket er en snarvei for å hindre at utenlandske arbeidere kommer til Norge for å jobbe.

– De er med på å bygge landet vårt, og det er vi takknemlig for.

Med på møtet har Arbeiderpartiet invitert Walter Rossi. Han drev eget rørleggerfirma i hjemlandet Italia, men har nå bodd tre år i Norge og begynte med norskopplæring da han ble fast ansatt i HR Rør for halvannet år siden.

– Jeg ville integrere meg, hele familien har flyttet hit, forteller han.

Han sier han først var innom flere firmaer hvor det var dårlig lønn og dårlig planlegging. Kommunikasjonen foregikk litt på norsk, litt på engelsk og ved at man viste hverandre tegninger, forteller Rossi.

Vil ikke innføre språktest eller absolutte krav

Men hvordan skal Ap sikre at det snakkes norsk? Bals understreker at kravene må stilles på en slik måte at de er mulig å innfri.

Det betyr at det ikke er aktuelt med språktest. Det er heller ikke aktuelt å stille noen absolutte krav til bedriftene.

– Vi må først og fremst stille opp med midler, sier Bals.

Han viser blant annet til at Ap har foreslått 5 millioner mer til Kompetansepluss, en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.

– Så kan vi også stille krav, for eksempel ved inngåelse av offentlige kontrakter, sier Bals. Han viser til at noen kommuner og fylkeskommuner allerede er i gang med dette.

– Disse erfaringene vil vi lære av når vi utformer et nasjonalt regelverk.

I loven står det i dag at arbeidet skal søkes utformet «slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstagere i virksomheten».

Dette følges ikke godt nok opp i dag, mener Bals. Han vil ha et tydeligere regelverk og et mer aktivt arbeidstilsyn.

I tillegg vil Ap regulere bemanningsbransjen strengere. Det handler blant annet om å stramme inn på adgangen til å leie inn arbeidstagere og skjerpe håndhevelsen av regelverket. Også her vil Ap at Arbeidstilsynet skal hindre ulovlig innleie og gi sanksjoner «som svir».

– Helt klart en problemstilling

Allerede for to år siden ble det laget en egen veileder, «Forstår du hva jeg sier?», om nettopp norsk språk på arbeidsplassen, forteller administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening.

– Her er det ikke et pålegg om at det skal snakkes norsk på ethvert prosjekt, men man må ha en kommunikasjon som gjør at man ikke får farlige HMS-situasjoner.

Sandnes legger til at det åpenbart er slik at det ikke snakkes norsk på alle byggeplasser og at det å etterleve veilederen, som han mener er god, er en «balansekunst».

– Vi hadde gjerne sett at flest mulig snakket norsk. Dette handler om ansettelser og oppfølging, men er også et kostnadsspørsmål. Det er ikke nødvendigvis arbeidsgiver som skal ta regningen, mener Sandnes.

Han tror Ap har rett i at unge mennesker kvier seg for å søke seg til byggebransjen fordi de vil havne i et arbeidsmiljø hvor det ikke snakkes norsk.

– Det er helt klart en problemstilling. Når jeg møter rådgivere, hører jeg at noen er bekymret for dette.