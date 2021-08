Frps Oslo-topper i strupen på Arbeiderpartiet

I kjent stil vartet listestoppene i Oslo Frp opp med streng innvandringspolitikk og ramsalt Arbeiderparti-kritikk da de offisielt startet valgkampen lørdag.

Fremskrittspartiet toppkandidater i Oslo, Maria Zähler (fra venstre), Christian Tybring-Gjedde, Aina Stenersen og Jon Helgheim sparket i gang valgkampen lørdag.

NTB-Steinar Schjetne

7. aug. 2021 19:12 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvis meningsmålingene slår til, kan det rødgrønne utstillingsvinduet, Oslo, bli modellen for en ny regjering. Og det som preger politikken i Oslo er ikke spesielt lystig, sa Jon Helgheim da han sammen med fylkeslagets listetopper offisielt sparket i gang valgkampen lørdag.

Christian Tybring-Gjedde, Helgheim og Aina Stenersen – henholdsvis nummer 1, 2 og 3 på Oslo Frps stortingsliste – gikk hver for seg til angrep på tilstandene i Norge generelt og på Arbeiderpartiet spesielt.

Tybring-Gjedde siterte Dagbladet og sa at Ap-leder Jonas Gahr Støre slo «integreringsalarm» da han besøkte Grorud og Stovner nylig.

Vil måle integrering

– Der oppdaget han at innvandrere ikke kom i jobb og at barn opplevde sosialt utenforskap. Svaret var at mer må bli gratis – denne gangen var det aktivitetsskolen, sa han, og konkluderte med at Frps integreringspolitikk er motsatt av Aps og at den i hvert fall ikke handler om å bruke mer penger.

Frp har i dag to Oslo-representanter, men ligger an til bare å få inn én, slik meningsmålingene ser ut nå, ifølge Poll of polls. Tybring-Gjedde tror på et valgresultat som overgår meningsmålingene.

– Vi tror på to, håper på tre og drømmer om ti mandater, sa han.

Helgheim, som i dag er Frps innvandringspolitiske talsperson lanserte på sin side en tipunktsliste med tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet. Den inneholder blant annet etablering av et «integreringsbarometer, som skal måle integreringsgraden i Oslo over tid».

Refser Aps helsepolitikk

– Politikerne har i praksis fjerne straffereaksjoner mot unge kriminelle, gjengprosjekter er oppløst og integreringsutfordringene har tårnet seg opp. Politikerne unngår å snakke om problemene og svært få tiltak settes inn, sa han.

Også på helseområdet har Arbeiderpartiet sviktet fundamentalt, ifølge Stenersen. Hun hevder partiet «tar Helse-Norge ti skritt tilbake». Det er en menneskerett å få den beste sykebehandlingen som er tilgjengelig, uansett hvem du er og hvor du bor, mener hun.

– Ap vil jo fjerne valgfriheten i helsesektoren og mulighetene til å få de beste behandlingsmetodene, sa Stenersen.