Jonas Gahr Støre danker ut Erna Solberg i ny statsministermåling

Jonas Gahr Støre er nå landets desidert mest populære statsministerkandidat. I april ønsket et flertall Erna Solberg.

(Tromsø/Bergen): Jonas Gahr Støre har nå et solid forsprang på Erna Solberg som foretrukket statsministerkandidat. Trygve Slagsvold Vedum ønskes av stadig færre.

8 minutter siden

Rett ved utgangsdøren i valgkamplokalet til Ap i Tromsø, står en mann og bokstavelig talt gafler i seg finnbiff med potetstappe. En gjennomsiktig, spiralsnodd ledning går fra øret hans og under jakken. Et par meter unna står en annen mann med tilsvarende utstyr og forsyner seg av gryteretten.

De er fra PST og røper at det er en statsministerkandidat i lokalet. Jonas Gahr Støre er nylig blitt møtt med trampeklapp og introdusert som han som forhåpentlig blir Norges neste statsminister.

Fire av ti ønsker Støre

Respons har målt populariteten til de tre statsministerkandidatene siden april. Utviklingen er svært tydelig: Stadig flere ønsker Støre som ny statsminister, færre ønsker Erna Solberg, og Vedum ønskes ikke engang av halvparten av Sps egne velgere. Han har svekket seg som kandidat blant sine egne, mens de to andre er blitt mer populære på hjemmebane. Støre har styrket seg mer blant sine egne enn Solberg.

Nå svarer fire av ti velgere «Støre» når de blir spurt hvem de foretrekker som statsminister etter valget.

Målingen er tatt opp i perioden 30. august til 6. september. 969 er spurt.

– Vi skal stå løpet ut

I Tromsø markeres det at det er 100 timer igjen til valglokalene stenger. Nå skal det kjempes for å få valgt inn andremandatet fra Troms.

– Hva er det som står på spill? Vi vil ha et skifte, sier Cecilie Myrseth, Aps førstekandidat i Troms.

Flere meningsmålinger har vist at én eller to mandater kan avgjøre om en eventuell Ap-Sp-SV-regjering får rent flertall eller ikke. Derfor er oppfordringen at det skal «jobbes beinhardt de siste 100 timene for å få inn han Nils.» Nils-Ole Foshaug er Aps annenkandidat i Troms.

– Jeg har opplevd at en stortingskandidat var tjue stemmer fra å komme inn, sier Støre, som understreker at slikt må ikke skje igjen.

– Vi skal stå løpet helt inn, sier han.

Jonas Gahr Støre sammen med Aps førstekandidat i Troms, Cecilie Myrseth i Storgata i Tromsø.

Mest populær i Midt-Norge og i Oslo

Selv om Støre er en populær mann i Tromsø Ap, viser bakgrunnstallene i statsministermålingen at Støre er mer populær i Midt-Norge enn i de andre landsdelene. I Midt-Norge ønskes han av 45 prosent. I alle landsdeler danker han ut de to andre.

Erna Solberg står sterkest på Vestlandet og på Sørlandet inkludert Vestfold og Telemark. Vedum står sterkest i Midt-Norge.

Ellers er spriket i synet på de tre størst i Oslo. Her ønsker 50 prosent Støre, 31 prosent Solberg og 1 prosent Vedum. Ikke overraskende scorer Vedum høyest blant velgere på landbygda og i tettsteder. Her vil 17 prosent se ham på Statsministerens kontor.

Støre mest populær hos kvinner

Før de fremmøtte på Troms Aps valgkamphovedkvarter slippes ut etter ettermiddagens kick off, får de klar beskjed fra den lokale valgkamplederen:

«Ingen må gå uten å ha med seg noe de kan legge i postkassen».

Støre får favnen full av røde roser som skal gis bort i Storgata.

Der møter han blant annet tre. Ingen av dem vil røpe hvor de hører hjemme politisk. Og de vil heller ikke stå frem med fullt navn i avisen. Men etter å ha tatt noen selfies sammen med Støre, sier de følgende om Støres statsministeregenskaper.

– Han virker folkelig og jordnær, sier Emilie.

– Han er en voksen mann som har mye å fare med. Han er god og stabil. Og jeg tror han er en god leder, sier Marit.

Norstats måling viser at Støre er en mer populær kandidat blant kvinner enn blant menn. 45 prosent av kvinnene vil ha ham som statsminister. 28 prosent av dem ønsker Erna Solberg.

Støre selv gleder seg over målingen

– Den er en inspirasjon inn i siste helgen før valget for meg, men først og fremst for Ap, sier han.

Støre legger til at hvis folk vil ha ham som statsminister, må de stemme Ap.

Statsminister Erna Solberg snakker med uføre Per Åkervik om rusbehandling.

Sluttspurt på kjøpesentre

Statsminister Erna Solberg fartet fredag mellom ulike kjøpesentre i Bergen. Hun avviser at hun er skuffet over målingen og mener den avspeiler partienes oppslutning på meningsmålingene.

– Hver gang vi nærmer oss et valg, stemmer statsministermålingene mer overens med hvordan partiene gjør det, sier hun.

Hun vil «bruke hele helgen til å få ut alle Høyre-velgere til å stemme og overbevise noen som har tenkt feil».

– Er løpet nå kjørt?

– Nei, husk hvor mye vi klarte å mobilisere sist gang. Det er jo faktisk litt driv opp over igjen for Høyre, sier hun.

– Hvordan skal du snu valgvinden?

– Nå skal vi snakke med flest mulig velgere. Det er direkte dialog med velgerne som betyr noe i sluttfasen av valgkampen, sier statsministeren.