Verste øyeblikk, beste minne og største overraskelse? Støre og Solberg oppsummerer valgkampen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har de tre siste dagene besøkt både Tromsø, Bodø, Kongsvinger og Ullensaker.

Bergen/Kongsvinger (Aftenposten): Erna Solberg og Jonas Gahr Støre flyr landet rundt og kjemper til siste sekund om statsministerstolen. Her oppsummerer de valgkampen.

Etter fredagens partilederdebatt i Bodø startet de to statsministerkandidatene den aller siste sluttspurten. De begynte dagen i Bodø, før de fløy de sørover til hver sin landsdel for å mobilisere de siste, og kanskje avgjørende stemmene.

Solberg tror ikke på politiske mirakler. Kun på hardt arbeid. Etter stemmefiske på bryggen i Bodø fortsatte hun til Bergen. Det ble hundrevis av selfies på kjøpesenteret Lagunen i Fana, få minutter fra familiens bolig.

Erna Solberg er selfie-dronningen på sitt lokale kjøpesenter Lagunen. Her med Matheo Mikkelsen (f.v.) William Risa og Julian Larsen

Deretter gikk turen til nye kjøpesentre før kvelden ble avsluttet med husbesøk. Nå er det bare ett budskap igjen i valgkampen:

– Oppgaven er å få alle folk som vurderer å stemme Høyre eller har stemt Høyre før, til å gå og stemme Høyre, sier hun.

To døgn før valglokalene stenges, advarer statsminister Erna Solberg nå Høyre-sympatisører mot å stemme taktisk på V og KrF i håp om å redde regjeringen.

– Nå er det Høyre som trenger stemmene. Det er bare å se på meningsmålingene, sier hun.

Ap-leder Jonas Støre (t.h) har brukt de siste dagene til å kjempe for utsatte mandater. I Kongsvinger i Hedmark holdt han en appell i håp om å sikre stortingsplass for Lise Selnes (midt på bildet).

Kampen for de avgjørende mandatene

Ved siden av en rød bøtte med røde roser under et rødt telttak står Ap-lederen og holder en av sine aller siste appeller før valgdagen.

Det er lørdag ettermiddag. Han er i Kongsvinger, etter å ha brukt formiddagen i Bodø. Og om en times tid skal han til Jessheim. Der skal han takke av valgmedarbeidere med pizza.

Men først skal han kjempe for Aps tredjekandidat i Hedmark, Lise Selnes.

– Det arbeidet dere gjøre de siste timene for å få Lise på Tinget, handler om et sterkt Ap, sier han.

Hun konkurrerer med Frps førstekandidat.

– Det kan bli det mandatet som blir avgjørende, sier Støre.

Ett ekstra Ap-mandat kan bety forskjellen på en rødgrønn mindretallsregjering og en flertallsregjering.

Erna Solberg på stemmefiske hos fiskehandler Harald Lorentzen i Bodø.

Beste og verste minne

Før Solberg og Støre har sagt sitt aller siste ord i denne valgkampen, ber Aftenposten dem om å oppsummere alt de har vært gjennom.

– Hva er ditt beste minne fra valgkampen?

Støre: Jeg husker spesielt et besøk hos Pekka Lundefaret. Han driver med arbeidsinkludering på sine treningssentre i Follo. Unge som står langt utenfor arbeidslivet, får en sjanse hos ham. Pekka er også en proff boksetrener. Plutselig hadde jeg boksehansker på og fikk gå en runde med ham. Det var slitsomt og veldig gøy!

Solberg: Det har vært fint vær gjennom hele valgkampen. Uansett hvor vi har vært, har det knapt vært regnvær. Det er en fantastisk opplevelse, for da er det så fint å møte folk.

– Hva er ditt verste øyeblikk fra årets valgkamp?

Støre: Det er et par av de nettene med dårlig søvn. Noen ganger har man for mye i hodet når man går og legger seg. Natten etter partilederdebatter er aldri rike på søvn.

Solberg: Det er aldri gøy å få dårlige meningsmålinger.

Her er Ap-leder Jonas Gahr Støre på farten på vei til valgkampens sluttspurt. Foto: Paal Audestad Hektisk valginnspurt fra Bodø til Bergen lørdag for statsminister Erna Solberg. Foto: Olav Olsen

– Hvilken partileder har imponert deg mest i valgkampen?

Støre: Audun Lysbakken. Han er erfaren, kunnskapsrik og frisk i debattene.

Solberg: Jeg er imponert over Kjell Ingolf Ropstad. Han har den siste uken stått i en veldig tøff sak. Men han har stått rakrygget og han slåss for sakene til KrF. Det vet jeg er krevende når du er i søkelyset.

– Hva er de tre viktigste sakene du vil prioritere som statsminister?

Støre: Unge menneskers mulighet til en hel, fast stilling og en lønn å leve av. Rask opprustning av tidlig innsats for psykisk helsehjelp, særlig for unge etter koronaen. Akselerere industrien som skal være med å levere det grønne skiftet.

Solberg: Sørge for gode rammebetingelser for næringslivet slik at vi får flere jobber. Inkludere flere i arbeidslivet. Sikre gjennomføring i videregående skole og få helsekøene ned.

– Hva har overrasket deg mest i valgkampen?

Støre: Jeg er vel overrasket over at partiene med unntak av Sp har ligget ganske stabilt gjennom valgkampen. Men nå de siste ukene, er det bevegelse, og det gir spenning inn mot valgdagen.

Solberg: Vi har hatt pandemiutviklingen og tilbaketrekkingen fra Afghanistan. Det har ført til oppmerksomhet i mediene. Men egentlig har det vært litt lite fokus på innholdet i saker og mye på kommentarer til meningsmålinger.

Ap-leder Jonas Gahr Støre rakk en tur innom en lekepark i Bodø lørdag formiddag.

Store kunnskaper preger begge

– Hva er de beste egenskapene ved din hovedmotstander?

Støre: Det er erfaringen hennes fra norsk politikk og som statsminister og de store kunnskapene hun har.

Solberg: Han er reflektert og har masse kunnskaper. En mann som veier ting frem og tilbake og ikke bare er slagordpreget.

– Hvis du taper: Er det siste valg du stiller som statsministerkandidat?

Støre: Jeg bruker ingen tid på å tenke slike negative tanker. «Tenk positivt», er mitt motto inn mot valget.

Solberg: Det vet jeg ikke. Jeg har bare fokus på én ting, og det er å vinne valget på mandag.

– Hvilket brøl lytter du mest til: Klima-, olje- eller bygdebrølet?

Støre: Jeg lytter til alle tre og tenker at vi må finne politikk som gjør at de som brøler, føler seg hørt og også sett når vi lager løsninger.

Solberg: Jeg leder et konservativt parti. Vi balanserer interesserer mot hverandre, og så tenker vi på fremtiden.

– Hvilket temaer har preget valgkampen mer enn du forutså?

Støre: Klimarapporten fra FN. Klima har stått helt sentralt i vårt politiske prosjekt.

Solberg: Jeg vet ikke om det er noe slikt tema. Valgkampen har egentlig vært fragmentert. Det har vært litt lite enhetlig fokus.

– Hvordan vil det prege norsk politikk hvis vi får ni partier (Ap, H, SV, Sp, Frp, V, KrF, MDG, Rødt) over sperregrensen?

Støre: Det er jo uttrykk for hva demokratiet bestemmer. Jeg tenker at hvis de kortene deles ut, er det utgangspunktet. Da skal vi finne gode, ansvarlige løsninger i Stortinget.

Solberg: Det vil være en utfordring for å bygge koalisjoner, langsiktig stabilitet og styring. Det er krevende når du skal holde sammen fire partier, og det blir enda mer krevende når du skal holde sammen flere partier.

– Er det en styrke for demokratiet om det skjer?

Støre: Det er i alle fall ikke et svar bare å ha to partier som i andre land. Det at det er flere partier gjør også at flere kjenner seg igjen i det politiske landskapet, og det er viktig for å motvirke at folk føler seg ekskludert. Det er et ansvar å få styringsdyktighet.

Solberg: Det er ingen styrke for demokratiet hvis politikken blir fragmentert og ikke handlekraftig. Det betyr ikke at ni partier kommer til å føre til det. Det er ikke noen advarsel. Men hvis man blir mest opptatt av å markere sitt eget parti fremfor utviklingen for Norge, blir det utfordrende.