Rødgrønt flertall i skolevalget

Jubel for rødgrønt flertall på Grønn Ungdoms valgvake, til tross for noe tilbakegang. Fylkesleder i Grønn Ungdom Viken, Cathinka Bergem (15), er fornøyd.

Arbeiderpartiet faller kraftig, men ungdommene vil likevel har ny regjering i Norge.

7. sep. 2021 19:05 Sist oppdatert nå nettopp

Over 400 videregående skoler landet rundt har avholdt skolevalg de to siste dagene.

Hvis resultatet er en indikasjon på hva som skjer i stortingsvalget mandag neste uke, kan Jonas Gahr Støre forberede seg på å bli statsminister.

Frp, SV, Sp og Venstre er altså skolevalgets vinnere målt i fremgang, mens Ap, Høyre, Rødt, MDG og KrF går tilbake.

Tirsdag kveld holder en rekke ungdomspartier valgvake.

AUF-leder Astrid Hoem jublet over å være største parti. Ap-leder Jonas Gahr Støre så også fornøyd ut.

Grønn optimisme

På Sentralen i Kvadraturen i Oslo summet det av grønn optimisme. Rundt 100 påmeldte fra Oslo og Akershus Grønn Ungdom satt med forsvarlig avstand og ventet på årets resultater.

– Så ordentlig valgvakene er blitt! utbrøt MDG-leder Une Bastholm fra scenen.

– Det ser ut som dere skal opp til muntlig eksamen, sa hun til latter fra salen.

Resultatene tikket inn til grønn jubel. Noen reiste seg. Men applausen ga seg raskt. MDG gikk faktisk tilbake.

– Jeg er veldig stolt over ungdommene våre. Det er et godt resultat. Hadde det vært stortingsvalg ville vi hatt elleve mandat. Og flertall for vår favorittkonstellasjon; Oslo-varianten (SV, MDG og Ap med Rødt som støtteparti, red.anm.).

– Hvorfor går dere tilbake, tror du?

– Det er vanskelig å si. Det har vært en annerledes valgkamp. Mye er blitt avlyst. Da er Grønn Ungdom mer sårbare som mindre organisasjon. De andre partiene har kanskje mer folk flere steder.

Bastholm peker også på at klima står sterkere hos mange av de andre ungdomspartiene enn hos moderskipene, for eksempel hos AUF.

AUF ble største parti for fjerde skolevalg på rad.

MDG-leder Une Bastholm (t.h.) var på Grønn Ungdoms valgvake. Her sitter hun sammen med Grønn Ungdom-leder Hulda Holtvedt.

Hva forteller egentlig skolevalget?

Det er naturligvis ikke sånn at partiene som gjør det bra i skolevalg automatisk gjør det bra i stortingsvalg.

Det mest interessante er kanskje å se hvilke partier som går frem og hvilke som går tilbake fra forrige valg.

– Endringene fra forrige skolevalg kan si noe om stemningen i folket og bevegelsen blant de yngre velgerne, sa Jørgen Bølstad til NRK tirsdag.

Han jobber ved Institutt for statsvitenskap.

Frp-leder Sylvi Listhaug jublet etter resultatet.

– Dette er fantastisk. Jeg er så stolt av ungdomspartiet vårt, som har gått ut i skolevalgkampen og bare feid alle av banen. Jeg er så stolt at jeg holder på å sprekke, sier Listhaug til NTB.

Listhaug tror oljebudskapet er forklaringen.

– FpU har hatt slagordet «Drill, baby, drill». Det er et budskap som går rett hjem.

Audun Lysbakken sier seg også godt fornøyd med årets skolevalg.

– Skolevalg pleier alltid å være en pekepinn på hvor stortingsvalget er på vei. Dette fantastiske valget peker på, som jeg har sagt før, at SV kan bli den store overraskelsen i dette valget, sier han til NTB.

Ved skolevalget i 2017 var det klart rødgrønt flertall. På Stortinget fikk imidlertid de borgerlige partiene flertall, og Erna Solberg fikk en ny periode som statsminister.

Tilbakegangen til Ap og Høyre var ganske lik i begge valgene, mens fremgangen til SV og Rødt var det samme.

Skolevalget speilet imidlertid ikke hele den store fremgangen Senterpartiet hadde i stortingsvalget.

For fire år siden gjorde SV, MDG, Rødt og Venstre det betydelig bedre på skolevalget enn i stortingsvalget.

Spesielt Høyre, Frp og Senterpartiet gjorde det en god del dårligere blant elevene enn blant «de voksne».

De unge er mer opptatt av klima og miljø

Det er forskjell på hvilke saker unge og eldre velgere er opptatt av. Det viser to undersøkelser Norstat har gjort for Aftenposten.

I mars og i august spurte de velgerne hvilke to saker som er viktigst for dem i årets stortingsvalg.

Miljø var viktig for velgere i alle aldersgrupper, men det var stor forskjell hvor viktig den var.

Saken var også blitt mye viktigere for velgerne fra målingen i mars til målingen i august.