Vedum: Vil kutte mer effektivt i offentlig sektor enn Solberg-regjeringen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler «mer målrettede kutt» i offentlig sektor. Første skritt er å kaste PR- og kriserådgivere ut av staten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum foran Barcode, som huser flere av landets største konsulentselskaper.

3. des. 2021 05:37 Sist oppdatert nå nettopp

I Støre-regjeringens første statsbudsjett ble det kuttet 40 millioner kroner i bevilgningene til de 20 statlige virksomhetene som har brukt mest på kommunikasjons- og informasjonsrådgivning, kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling og rekruttering.

I budsjettforliket med SV kuttet den nye 20 millioner kroner i posten.

– Vi bruker rundt 600 millioner kroner på PR og kommunikasjonsrådgiving, ifølge statsregnskapet. Så vi kutter rundt 10 prosent av det staten bruker på dette, sier Vedum.

Han understreker at «det er et styringssignal».

– Vi kommer til å følge med på dem. Hvis statlige virksomheter bruker mye penger på PR- og organisasjonsrådgivning, så kommer vi til å dra inn bevilgninger, sier Vedum.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– En del av jobben å svare pressen

Han åpner for at staten skal kunne leie konsulenter til «målrettede kampanjer», som informasjon om koronaviruset. Men han vil ha stans i innleie av krisehjelp og pressetjenester.

– Det skal bli stopp i å leie inn First House og den typen PR-byråer for å være pressekontakt eller presse- og informasjonssjefer, sier han.

– Skal den typen arbeid lukes helt ut av staten eller bare utføres av statsansatte?

– En blanding. Den type virksomhet skal totalt sett ned for å spare offentlige utgifter. PR-konsulenter er veldig dyrt. Er du leder for en stor offentlig etat, er det en del av jobben å klare å svare pressen når det blåser, sier Vedum.

– Staten gir legitimitet

Han sier at Sp er «opptatt av å spare offentlige penger». Og når staten er en stor kunde, fører det til at kommunikasjonsbyråene «bare vokser og vokser i omfang».

– Staten gir dermed også legitimitet til kommunikasjonsbyråene som påvirker politiske prosesser. Noen reklamerer med at de flytter makt og «hvis du bruker du oss så kan vi flytte noen millioner eller milliarder kroner i den eller den retningen.» Den utviklingen ønsker vi å stoppe, sier han.

Sp-lederen har også lovet at det ikke skal være noen direkte overgang fra PR-bransjen til politikk hvor han bestemmer.

– Også lokale Sp-politikere har brukt kommunikasjonsbyrå i bestrebelsene for å få en ny vei eller et sykehus?

– Ja, de har gjort det, sier Vedum. Han vil si «nei takk til møter» hvor et PR-byrå tar kontakt på vegne av en kommune eller fylke. Han ber dem slutte å bruke PR-byråene.

– Ja, for kommuner med trange budsjetter har dette vært en utrolig negativ utvikling. Vi har eksempler hvor ulike fylker har leid PR-byrå til å kjempe for sin vei. Summen av det er et nullsumspill. Hvis alle fylker leier et PR-byrå for å kjempe for å få en vei til sitt fylke, så blir det ikke noe mer penger til vei, sier han.

Omstridt reform

Solberg-regjeringen innførte den omstridte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) for å sikre mer effektiv drift i staten. Alle etater fikk hvert år 0,5 prosent kutt i driftsutgiftene.

– Har du som finansminister mål for effektivisering av offentlig virksomhet?

– Det er utrolig viktig at man har en bevisst holdning til offentlig pengebruk. Vi har sagt at vi skal ha mer målrettede kutt for å få gitt mer til statens kjerneoppgaver som politi, helse, omsorg og forsvar. Derfor må vi i hvert budsjett sørge for å gjøre effektiviseringsgrep.

– Hva er ditt alternativ til ABE-reformen?

– Regjeringen ser på alternative og mer målrettede alternativer til ABE-kutt. Reduksjonen i PR-konsulenter er en start på det arbeidet. Det vil komme innsparinger for å frigjøre penger til velferd. Jeg kommer til å presse alle statsrådene til effektivisering.

– Som for eksempel?

– Det kan være offentlige byggeprosjekter som kan gjøres enklere. Og vi må se om det er mulig å bygge rimeligere veier, sier Vedum.

– Vil ha null effekt

Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, tror ikke Vedum vet hva han snakker om.

– Kutt i denne posten vil ha null effekt på det som de er mot og Vedum trekker frem: Påvirkning og mediearbeid. Det er ikke det som kjøpes. Det er utvikling og produksjon av animasjonsfilmer, nye digitale tjenester infografikk og gjennomføring av arrangement.

– Kutt her vil primært gå ut over tjenester og informasjon til befolkningen, sier Manus.

Administrerende direktør Per Høiby i First House sier at «enhver virksomhet må selv avgjøre» hvilken kompetanse skal ha i egen organisasjon og hva de bruker konsulenter til.

– Offentlig sektor utgjør mindre enn 1 prosent av våre inntekter. Med andre ord vil ikke dette bety noe vesentlig for vår virksomhet, sier han.