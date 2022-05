Utvalg legger nye føringer for stortingspolitikere. Foreslår kutt i pendlerdiett

Stortinget får klare signaler fra eget utvalg om hvor lukrativt det bør være å sitte som folkevalgt.

Therese Johnsen leder utvalget som vurderer de økonomiske godene for stortingspolitikere. Hun jobbet tidligere som ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

2. mai 2022 14:01 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kom første del av rapporten om godene til stortingspolitikerne.

Den slår blant annet fast følgende:

Pendlerboliger og pendlerreiser videreføres. Utvalget foreslår at politikernes rett til pendlerbolig blir lovfestet.

Foreslår en avvikling av ordningen med pendlerdiett under opphold i pendlerboligen.

Utvalget vil vurdere kriteriene for tildeling av pendlerbolig.

Utvalget ledes av Therese Johnsen. Innen utgangen av januar neste år skal de levere en endelig rapport om nye regler.

– Jeg vet ikke om vi strammer inn, men vi gjør ordningen tydeligere. Det viktigste formålet er at alle stortingsrepresentanter skal ha like muligheter til å utøve vervet uavhengig av geografisk tilhørighet og livssituasjon, sier Johnsen til Aftenposten.

Vil gi pendlerbolig til politikere med Oslo-bolig

En av punktene det var knyttet spenning til, er hva utvalget vil anbefale om politikere med pendlerbolig som eier egen bolig i Oslo. Aftenposten avdekket flere eksempler på politikere som fikk tidlelt en pendlerbolig fra Stortinget, til tross for at de eier egen bolig.

For eksempel fikk Ap-politiker Inge Tellef Mørland pendlerbolig, til tross for at han eide en egen bolig sentralt i Oslo sentrum. Kristian Tonning Riise (H) hadde pendlerbolig i over ett år, mens han bodde i sin egen Oslo-leilighet.

Politikere som leier ut en Oslo-bolig de eier bør fortsatt få pendlerbolig om de formelt sett bor mer enn 40 kilometer fra Oslo, mener utvalget. De mener at politikere som leier ut boligen fortsatt bør få pendlerbolig. Utvalget ser at dette kan «oppfattes som urimelig», men anbefaler likevel at en videreføring av ordningen:

«Utvalget mener stortingsrepresentanter bør kunne eie og disponere utleieboliger på lik linje med andre personer, og at stortingsrepresentanter med utleiebolig i Oslo-området ikke skal behandles annerledes enn de som leier ut boligen andre steder i landet», skriver utvalget.

De mener at politikere som alle andre må få lov til å gjøre investeringer i bolig-markedet:

«Å eventuelt forby stortingsrepresentanter med pendlerbolig å leie ut boliger de eier i Oslo-området, ville frata disse en investeringsmulighet, mens de fortsatt kunne investere i eiendom ellers i landet. Utvalget kan ikke se at utleie av egen bolig bør avskjære retten til pendlerbolig enten utleieboligen ligger i Oslo-området eller et annet sted i landet», skriver utvalget.

Vil ha mer åpenhet

I dag må politikere være faktisk bosatt eller folkeregistrert på en bolig mer enn 40 kilometer fra Stortinget for å kunne få pendlerbolig.

Utvalget tar til nå orde for at Stortinget fremover bør informere aktivt om hvilke politikere som har fått pendlerbolig, og hvorfor. Tanken er at publikum kan hjelpe til med å avdekke eventuell misbruk av ordningen:

«Offentlig tilgjengelig informasjon som publikum kan vurdere ut fra egne observasjoner, kan derfor bidra til å avdekke misbruk av ordningen», skriver utvalget.

Utvalget anbefaler at Stortinget offentliggjør oversikter over hvilke stortingsrepresentanter som har pendlerbolig og hvilken bostedskommune de har.

– Stortinget er demokratiets hjerte, og er valgt av folket. Det skal være åpenhet om hvilke ordninger vi har. Det handler om å gjenvinne tilliten til Stortinget, uttaler stortingspresident Masud Gharahkhani til TV Nyhetskanalen.

Fra gutterom til full granskning

I fjor høst avdekket Aftenposten at daværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke meldte flytting fra gutterommet på Sørlandet før han var 35 år, gift og hadde to barn. Slik fikk han gratis leilighet i Oslo på statens regning i over ti år - et gode han skulle skattet av, slik Skatteetaten vurderer skatteloven.

Politikere velges inn på Stortinget fra hele landet. Da må de være mye i Oslo, men skal slippe å betale for å bo to steder. Derfor kan de få dekket pendlerbolig fra Stortinget.

Ropstad-saken og Aftenpostens avsløringer av en rekke andre politikere som fikk pendlerbolig på tvilsomt grunnlag, er grunnen til at Stortinget satte ned dette eksterne utvalget. I dag sier reglene at boligene kan gis til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 kilometer fra Stortinget.

En rekke politikere har sagt at reglene er uklare. Det blir nå opp til det nye utvalget å foreslå et nytt regelverk, som så skal vedtas av presidentskapet.

– Tillit er viktig, men kontroll er nødvendig for god praksis av regelverket, sa Therese Johnsen i februar.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) mottok tirsdag første del av en ekstern rapport om de økonomiske godene på Stortinget.

Fakta Her er utvalget 1. Therese Johnsen (leder). Tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen og avdelingsdirektør i Statskonsult. Nå pensjonist. 2. Eirik Holmøyvik, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. 3. Amund Noss, partner i CMS Kluge advokatfirma. 4. Brit Brenno, tidligere assisterende direktør i Stortingets administrasjon og leder av konstitusjonell avdeling. Nå pensjonist. 5. Thrine Skaga, assisterende daglig leder i Fagforbundet. 6. Tore Frellumstad, advokat i Abelia. 7. Fredric Holen Bjørdal (Ap), tidligere stortingspolitiker. 8. Kent Gudmundsen (H), tidligere stortingspolitiker. 9. Karin Andersen (SV), tidligere stortingspolitiker. Vis mer

Legitimitet blant folk flest

I utgangpunktet skulle utvalget kun se på reglene for pendlerboliger. Men i fjor høst snudde presidentskapet og bestemte seg for å utvide gjennomgangen.

De ville nå at utvalget skulle gjøre en full gjennomgang av alle økonomiske ordninger for stortingspolitikere. Utvalgets gjennomgang inkluderer også en fullstendig gjennomgang av stortingsgodtgjørelsesloven og Stortingets egne regler.

Utvalget ble bedt om å legge spesielt vekt på disse områdene:

1. Det skal være mulig å være stortingsrepresentant på tilnærmet like vilkår uavhengig av bakgrunn og bosted.

2. Ordningene skal ha legitimitet i befolkningen.

3. De økonomiske godene skal være rimelige sammenlignet med andre grupper i samfunnet.