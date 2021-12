Flere partier advarer mot å gi Stoltenberg drømmejobben

Finansdepartementet har bedt Jens Stoltenberg om å søke jobben som sentralbanksjef. Ikke alle mener at det var en god idé.

Jens Stoltenberg vil gjerne bli Norges neste sentralbanksjef.

7 minutter siden

Nato-sjefen og Norges tidligere statsminister bekreftet tirsdag at han har søkt på den attraktive jobben. Han sa samtidig at han gjorde det på oppfordring fra Finansdepartementet. Stoltenberg sier til NTB at han er veldig motivert for jobben.

Men bør en tidligere Arbeiderparti-leder og statsminister gjennom nesten ti år få en slik jobb? Det er absolutt ikke sikkert, mener flere partier.

