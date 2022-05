Valgthriller i MDG: Norgesmester i karaoke kan bli ny nestleder

Det blir kampvotering på MDGs landsmøte søndag. Fire kandidater kjemper om to nestlederverv. Også sittende nestleder Arild Hermstad blir utfordret.

NM-mester i karaoke Ingrid Liland (32) er innstilt som nestleder i MDG sammen med Arild Hermstad. Begge blir utfordret.

7. mai 2022

Det er duket for en skikkelig valgtriller søndag, når hele MDGs ledelse er på valg.

Kris Rokkan Iversen har valgt å takke for seg. Det gjør at ett av de to nestledervervene i partiet er ledige.

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg for resten av ledelsen, partileder Une Bastholm, partisekretær Torkil Vederhus og nestleder Arild Hermstad.

Ingrid Liland (32) er innstilt av valgkomiteen til å ta over etter Rokkan – det skjer ikke uten kamp.

Hun blir utfordret av Natalia Golis (41), som er fylkesvaraordfører i Vestland fylke.

Men også nåværende nestleder Arild Hermstad må i kampvotering. Det er uvanlig i politiske partier i Norge, at den sittende ledelsen utfordres. Normalt er gjenvalgene rene formaliteter.

Til Aftenposten sier Hermstad at det er bra for partidemokratiet at han blir utfordret.

– Det viser at det er mange sultne folk i partiet som ønsker å gjøre en forskjell, mener han. Han sier det også er med å gjøre ham bevisst på at tillit i politikken ikke er noe en kan ta for gitt.

– Det gjør meg ytterligere skjerpet som en av lederne i partiet.

Kristoffer Robin Haug (37) vil bli nestleder.

– Savner driv fra partiledelsen

En av utfordrerne er Kristoffer Robin Haug. Viken-politikeren er Une Bastholms vara på Stortinget, og har møtt fast der i hele høst, mens partilederen har vært i foreldrepermisjon. I tillegg er han partiets helsepolitiske talsperson og sitter i fylkestinget i Viken.

Haug tolker både valgresultatet og resultatet av den interne evalueringen av valget, som et tydelig signal på at partiet må slutte å fremstå som et parti som bare har politikk for klima og miljø.

– Jeg mener vi må bli et parti som kommuniserer at vi tar ansvar for alle deler av politikken, sier han.

– Evalueringen du viser til er det Arild Hermstad som har gjennomført. Hva gjør at du da likevel vil utfordre også den sittende lederen?

– Jeg synes Arild har gjort en kjempegod evaluering. Samtidig savner jeg nok litt driv fra partiledelsen med å sette i gang med den store omstillingen. Når vi har fått tydelig signal både fra velgerne og fra evalueringen, trenger vi energien til å gå i gang med å gjøre ting annerledes. Jeg har lyst til å gå i gang med det. Så er det opp til partiet å avgjøre om jeg skal få den tilliten.

Nestleder Arild Hermstad må forsvare vervet sitt på MDGs landsmøte i helgen.

– Betydelig lederressur

Ingrid Liland omtales som en veteran i MDG, men er bare 32 år. Da hun kom inn i politikken var hun 21 år. Hun har sittet i programkomiteene til partiet tre ganger, senest i fjor. I 2017 ledet hun programkomiteen. De siste årene har hun ikke vært så aktiv i partiet, utover å sitte i sentralstyret. Nå er hun den kandidaten valgkomiteen vil ha.

I sin innstilling argumenterer de for at hun er en betydelig lederressurs, og et godt tilskudd til ledelsen.

Liland kommer fra Vikna i Nord-Trøndelag. Har en master i musikkvitenskap, men jobber i dag som med gründerrådgivning i sitt eget selskap. I tillegg har hun en fortid som norgesmester i karaoke fra 2019. Hun representerte Norge under VM i karaoke i Tokyo.

– Blir det mer karaoke i MDG om du blir nestleder?

– Ja, og revy. Revysjangeren er undervurdert. Det er politisk satire på sitt beste.

– Er det slik du skal selge deg inn til partiet?

– Jeg vil nok snakke mer om partiets rolle enn karaoke, sier Liland. Hun snakker varmt om å bygge partiorganisasjonen.

– Jeg vil ut og bygge bevegelse, sammen med grasrota i kommunestyrer og lokallag. Jeg vil bruke tida mi på det. Det er mange flere som er enige med MDG enn de som stemmer på MDG, og de må vi kapre, sier hun.

Natalia Golis er er fylkesvaraordfører for MDG i Vestland fylke. Nå vil hun bli nestleder.

– Trenger noen med som er i skyttergravene

Den siste utfordreren Natalia Golis (41), er fylkesvaraordfører for MDG i Vestland fylke.

Golis er vokt opp i California i USA, bor nå dels i Kvam og dels i Bergen. Hun vokste opp på en biologisk gård i California, men med en norsk mor.

Hun sier til Aftenposten at hun mener det er avgjørende at partiledelsen har aktive politikere som er i posisjon med i sin ledergruppe. Det er derfor hun stiller til valg.

– Vi er et ungt parti, så vi får være litt rause, men jeg mener vi har en tendens til å bli veldig tillitsvalgtstyrte. Som aktiv politiker er du i skyttergravene hver dag, du har pulsen på politikken. Jeg mener det er viktig å anerkjenne den kompetansen og erfaringen det gir, sier Golis.

Hun mener nettopp dette, vil utgjøre en stor forskjell for partiet.

– De får ikke en fulltids organisatorisk ansatt, men jeg mener at nestleder ikke skal være en partisekretær nummer to. De skal være politiske ledere. Det er tross alt politikerne som utøver politikken hver dag, sier hun.