SV mener regjeringen har for lite konkrete tiltak for byene

SV kritiserer regjeringen for å ha for lite konkret politikk for å bedre levekårene i byene: – De har ikke nok politikk for å nå målene.

SV stilte til debatt mot Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i Stortinget onsdag. SV har gjort det klart at de ikke er noe støtteparti, men et opposisjonsparti.

Onsdag var det nye Stortinget samlet til sin første debatt. SVs politikere sto i tur og orden på talerstolen. Nå som opposisjonsparti og ikke regjeringsparti, som mange ønsket. Og fra første dag kommer SV med kritikk av regjeringsprosjektet de forlot: De mener Arbeiderpartiets og Senterpartiets plattform har for få tiltak for byene.

– Jeg velger å se på utelatelsen som et arbeidsuhell. For det er ingen grunn til at bedre distriktspolitikk, som er på sin plass, skal stå opp mot å bedre levekårene i byene.

Det sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski. Hun viser til at den nye regjeringsplattformen ikke har valgt å ta med anbefalingene som kom i Jenssenutvalget, i sin plattform. Utvalget foreslo en rekke tiltak for å bedre levekårene i storbyene.

Kaski mener det er rart, siden Ap og Sp har valgt å ta med konkrete anbefalinger fra to distriktsutvalg.

«Stortinget ber regjeringen legge frem en melding for Stortinget om levekår i byer, der anbefalinger gitt av Jenssen-utvalget blir fulgt opp»

Slik lyder forslaget fra SV.

Kaski skulle ønske det sto mer om hvordan regjeringen skal bedre levekårene i byene.

– Men med dette forslaget får regjeringen en mulighet til å synliggjøre sin politikk for Groruddalen og andre byområder i hele landet.

Fakta Dette er Jenssenutvalget Jenssenutvalget leverte sin rapport «Levekår i byer» 16. desember 2020. Utvalget fikk sitt navn etter lederen for utvalget, statforvalteren Frank Jenssen. Utvalget kartlagte kommuner med over 30.000 innbyggere (før kommunesammenslåingene). Det gjorde at de studerte i alt 26 kommuner. I rapporten gjorde de rede for levekår- og integreringsutfordringer i byene, og foreslo strategier for å minske disse utfordringene. Vis mer

Marit Arnstad snakket flere ganger med Trygve Slagsvold Vedum under debatten i Stortinget onsdag. Hun fortsetter i rollen som Senterpartiets parlamentariske leder.

Ap og Sp: har ikke bestemt seg

Senterpartiet og Arbeiderpartiets parlamentariske ledere opplyser at de ikke har bestemt seg for om de vil stemme for forslaget.

– Det tar vi stilling til i løpet av morgendagen, sier Rigmor Aasrud i Ap onsdag.

Senterpartiet kommenterer ikke konkret hvorfor disse anbefalingene ble utelatt.

– Satser regjeringen nok på levekårsutfordringene i byene?

– Den forrige regjeringen sviktet distriktene, derfor er det naturlig at det står mye om distriktspolitikk i regjeringsplattformen, skriver Marit Arnstad i en e-post. Hun er parlamentarisk leder i Senterpartiet.

Arnstad (Sp) peker på at heller ikke den forrige regjeringen tok kraftige nok grep om levekårsutfordringene i byene.

– Derfor har Hurdalsplattformen både sterke distriktssatsinger og slår fast at vi skal ta tak i utfordringer knyttet til levekår, sosial mobilitet og barnefattigdom i byene, skriver Arnstad.

– En gyllen mulighet

Jenssenutvalget har lagt frem en rekke mulige tiltak for å bedre levevilkårene i byene, bl.a.:

avvikling av kontantstøtten

økt områdesatsing

styrke mulighetene for boligeie for lavinntektsfamilier

kutt i prisen på SFO

SV støtter flere av forslagene i Jenssenutvalget.

Kaski mener den nye regjeringen har en gyllen mulighet til å samarbeide med flere av byene, spesielt Oslo. Hun sier det rødgrønne flertallet ikke en fortelling om at den forrige regjeringens politikk har vært bra for folk i byene fordi den har nedprioritert distriktene.

– Det har for eksempel ikke vært bra for Oslo å ha høyreregjering, sier Kaski.

Kaski mener regjeringen må kunne få til en bra politikk både for byene og distriktene.

Høyre positive til forslaget

Høyre opplyser at de ikke har bestemt seg ennå, men at de er positivt innstilt til forslaget.

– Det gjenstår å se hvordan regjeringens vage formuleringer om bypolitikk faktisk blir fulgt opp av budsjettmessige prioriteringer, skriver Høyres Mudassar Kapur i en e-post.

Han sender samtidig et stikk til Trygve Slagsvold Vedum.

– Finansministeren som nå sitter på pengesekken, brukte en hel valgkamp på å snakke om løsninger som ikke er til gunst for de store byene. Høyre ønsker å ha levende byer som bidrar til å skape muligheter for både innbyggere og næringsliv, og både for å bo og leve i.