Noen er litt lei av politikk. Andre er misunnelig på dem som kan stemme.

Mange hadde tatt turen til Rådhuset på valgdagen for å avlegge sin stemme.

Om ikke mange timene tikker de første valgresultatene inn. Vi møtte noen av de som var på vei til valgurnene mandag ettermiddag.

13. sep. 2021 16:53 Sist oppdatert nå nettopp

I fire år var han Sveriges ambassadør til Norge. Det er over 20 år siden.

Nå står Kjell Anneling utenfor Rådhuset i Oslo. Det er valgdag i Norge, men den svenske statsborgeren kan ikke stemme selv. Han venter på sin norske kone Birgit.

Køen til stemmelokalet strekker seg til enden av bygningen. Det er mange som har tatt turen ut i lunsjen for å avgi sin stemme.

Birgit kommer smilende ut av valglokalet. Kjell tar bilder av henne.

Oslo har fått sol og nesten skyfri himmel på den store dagen. Stemningen hos ekteparet Anneling er lystig.

Men opptakten til valget har vært krevende, synes Birgit.

– Jeg vil jo ha et resultat som er best for alle. Det er veldig vanskelig, sier hun.

Noen saker har likevel vært viktigere enn andre. I år har hun også stemt annerledes enn hun vanligvis gjør. Det er hun ikke alene om.

Kjell Anneling var Sveriges ambassadør til Norge mellom 1993 og 1997. Mandag møtte han opp utenfor Rådhuset sammen med sin norske kone Birgit. Bare én av dem kunne stemme.

Lyttet til magefølelsen

Kjell Anneling har ikke stemmerett i Norge. Det hindrer ham ikke i å ha en mening om hvem som bør styre.

– Jeg synes det må være et parti som ikke går imot EU. Det er veldig viktig med samarbeid over grensene. Det synes vel du og, sier han til kona.

Begge ler. Jo da, sier Birgit, hun synes nå det. Men andre saker har også vært viktige for henne. Miljø er én av dem.

– Vi er jo opplært til å være litt forsiktige og ikke sløse. Det tror jeg er viktig, sier hun.

Samtidig synes hun det er litt tidlig å slutte med oljeboring. Det har gjort det vanskelig å ta en beslutning.

Men hun endte med å lytte til magefølelsen. Den fortalte henne at stemmen hennes burde gå til et annet parti enn ved forrige valg.

Viktigst med regjeringsskifte

Birgit Anneling er ikke den eneste som skifter retning ved årets stortingsvalg. Herman Hjelkrem (24) synes også det var vanskelig å lande på hvilket parti som skulle få stemmen hans.

Derfor drøyde han beslutningen så lenge han kunne. På valgdagen hadde han endelig bestemt seg. Valget falt på et annet parti enn det han stemte på ved stortingsvalget i 2017.

Han kom frem til at det viktigste nå er et regjeringsskifte, og stemte derfor med utgangspunkt i hvem han er mest uenig med.

Noen saker har likevel vært avgjørende for ham: klima, skattepolitikk og skolepolitikk.

Han er optimistisk for utfallet av valget. Målingene peker i riktig retning, påpeker han.

– Men om politikken i seg selv kommer til å hjelpe, vet man jo aldri.

Stemme skal han uansett. Hjelkrem går inn i valglokalet, og Aftenposten får bli med. Han henter en stemmeseddel og slipper den ned i valgurnen. Frem kommer et smil.

Det er andre gang Herman Hjelkrem (24) stemmer ved et stortingsvalg. Men denne gangen er det et annet parti som får stemmen hans.

Meldte seg inn i nytt parti, men stemte på et annet

Aftenposten møter flere fornøyde Oslo-borgere på vei ut av valglokalet. Kristine Pettersen har tatt seg en fridag fra jobben for å stemme. Med seg til Rådhuset har hun sin syv, snart åtte, år gamle sønn Erling. Han har fri fra skolen. Den er nemlig gjort om til valglokale.

Erling er litt misunnelig på moren som får stemme. Det er over ti år til det er hans tur.

– Det er tre valg til det, legger han til.

For Pettersen har to ting vært spesielt viktig for hennes valg: omfordeling og klima og miljø. Begge deler har preget årets valgkamp.

At sistnevnte har fått mye oppmerksomhet, er hun ikke overrasket over. Hun viser til rapporten FNs klimapanel la frem i august. FNs generalsekretær António Guterres kalte den «kode rød» for menneskeheten. Plutselig ble valgkampen også en klimavalgkamp.

At omfordeling også havnet på dagsordenen, er hun glad for. De to sakene gjør at hun stemmer det samme som hun har gjort ved de to siste valgene.

Men én ting har vært annerledes i år. I høst meldte hun seg nemlig inn i et annet politisk parti. Men dette partiet fikk likevel ikke hennes stemme.

– Det er en liten tvist, sier hun og ler.

Pettersen kom frem til at partiet hun hadde meldt seg inn i, ikke var sterkt nok i miljøsaken. Den var for viktig til at hun kunne la det fare.

Erling (7) skulle gjerne stemt ved årets stortingsvalg. Men han er også fornøyd med å være støttespiller for moren Kristine Pettersen.

– Får tåle noen hestehandler i politikken

Trond Løkke holder også en knapp på samme parti som ved forrige valg. Håpet er en fortsatt borgerlig regjering. For ham er skolepolitikk blant de viktigste sakene.

Løkke tror det kan bli et interessant valg. Men han synes det er vanskelig å spå resultatet.

– Det er noen jokere ute og går, påpeker han.

– Har du noen forventninger til en fremtidig regjering, da?

Løkke nøler litt.

– Nå stiller du vanskelige spørsmål. Jeg er litt lei av politikk, kanskje.

Men stemme må han likevel.

– Hvis man ikke stemmer, så har man ikke noe å si. Og så stemmer jeg selvfølgelig det som ligger mitt hjerte nærmest, selv om man ikke alltid er 100 prosent enig med det partiet man stemmer på.

– Så får man heller tåle noen hestehandler i politikken, sier han.

Trond Løkke håper på fortsatt borgerlig regjering. Men han må innrømme at han er litt lei av politikk.

Alle Aftenposten møter, er spente på valgresultatet. Erling og moren skal følge valgsendingen fra en fest. Valgfest, understreker de. Der skal de spise pavlova, forteller Erling.

Men først skal de spise lunsj i solen og feire at de har stemt.