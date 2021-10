Gulati kjøpte pendlerbolig fra Stortinget. Så leide han den ut og fikk en annen gratis.

Nå sier Frp-politiker Himanshu Gulati at han har takket nei til ny pendlerleilighet fra Stortinget.

Himanshu Gulati (Frp) har i fire år hatt gratis pendlerleilighet i Oslo, selv om han har eid flere leiligheter i byen. Her foran stortingsleiligheten han nylig flyttet ut av.

6. okt. 2021 13:21 Sist oppdatert nå nettopp

Den siste måneden har Aftenposten skrevet om politikeres bruk av pendlerboliger. Flere har leid ut egne leiligheter mens de har bodd i gratis pendlerbolig fra staten. Himanshu Gulati er en av dem.

For å få pendlerleilighet fra Stortinget, må man bo mer enn 40 kilometer fra tinget og ikke disponere egen leilighet i Oslo. Men man kan leie ut leiligheter man eier. Det knappe regelverket har fått kritikk etter Aftenpostens saker. Nå skal reglene for tildeling gjennomgås på nytt, blant annet for å sikre at ordningen brukes etter intensjonen.