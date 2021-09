Kampen mot sperregrensen står i byene. Ett parti lever ekstra farlig.

MDGs listetopp i Oslo, Lan Marie Berg, maner partiet til kamp om de siste velgerne. Håpet er å komme over sperregrensen for første gang.

MDG, Venstre og Rødt må vinne byene for å klare sperregrensen. KrF må ikke miste grepet på bibelbeltet. Nå knives det om de siste, avgjørende stemmene.

– Nå er det kun 80 timer til valget er over. Nå er det alvor. Vi ligger bare rett over sperregrensen på fire prosent. Slaget står her, midt i MDG-land. Kampen mot sperregrensen står i Oslo.

Lan Marie Berg, Oslos førstekandidat til stortingsvalget, banker alvoret inn.

Fredag formiddag hadde partiet samlet sine Oslo-profiler på Olaf Ryes plass på Grünerløkka i Oslo. Det er i hovedstaden kampen for å komme over sperregrensen står nå. For tre av de fire småpartiene henter hovedtyngden av stemmene sine i Oslo.

Venstre må vinne Oslo

Beregninger Norstat har gjort for Aftenposten, viser tydelig hvor avgjørende kjernevelgerområdene er for partiene rundt sperregrensen. Klarer de ikke en høy nok oppslutning her, er løpet kjørt.

Vanligvis må partiene få minst 120.000 stemmer i stortingsvalget for å nå sperregrensen på 4 prosent.

Tallene viser at MDG må hente rundt 30.000 og Venstre rundt 35.000 av disse stemmene fra Oslo. Rødt klarer seg trolig med litt færre, men må få minst 23.000 Oslo-velgere.

I tillegg er Akershus viktig for MDG og Venstre, og særlig for Venstre. Der trenger partiet mellom 25.000 og 30.000 stemmer.

Rødt, og til en viss grad MDG og Venstre, trenger også god oppslutning fra storbykretsene Hordaland og Sør-Trøndelag for å klare sperregrensen.

KrF er det eneste partiet som ikke er avhengig av Oslo.

Partiet må derimot ikke mistet grepet om bibelbeltet, i Rogaland, Hordaland og Agder-fylkene. Partileder Kjell Ingolf Ropstad må klare å få minst 16.000 av sine hjemfylkinger i Agder til å stemme på ham i år, mens nestleder Olaug Bollestads trenger over 20.000 stemmer fra hjemfylket Rogaland. En god oppslutning i Akershus er også viktig for partiet.

Ingen hjelp fra taktiske stemmer

For Norges eldste parti, Venstre, er mobilisering for sperregrensen nesten for rutine å regne. For fire år siden spilte trolig taktisk stemmegivning en viktig rolle for partiet.

I flere Høyre-bastionene i Oslo, Asker og Bærum, gjorde Venstre et brakvalg på bekostning av Høyre. Valgforskerne mente dette tydet på at Høyre-velgere hadde «lånt bort» stemmen sin til Venstre, for å løfte partiet over sperregrensen, og slik sikre Solberg-regjeringen gjenvalg.

Verken Venstre eller KrF kan trolig vente seg særlig drahjelp fra taktiske Høyre-velgere i år.

– Jeg holdt meg for nesen og stemte Venstre. Det måtte til for å redde Ernas regjering, fortalte askerbøring Torbjørn Omland til Aftenposten dagen etter valget i 2017.

Det gjør han ikke i år.

– Sannsynligvis stemmer jeg Høyre, ikke noe taktisk. Jeg tror ikke det hjelper. Nå markerer vi hvor vi hører hjemme på en ryddig og grei måte, forteller Omland.

Ikke nok

Med dagens meningsmålinger er det ikke nok for Solberg-regjeringen at de to småpartiene hjelpes over sperregrensen. Også Høyre og Frp må vokse betydelig for at gjenvalg skal være innen rekkevidde.

– Jeg tror uansett ikke det holder for noen å appellere til velgere på grunn av taktikk. Vi må basere oss på politikk, fastslår Venstre-leder Guri Melby .

Lørdag besøkte hun stands over hele byen for å mobilisere de siste velgerne.

– Det er blitt litt konkurranse nå. På Grønland i Oslo har vi en effektiv gjeng som nekter å gå før alle de andre partiene har gått hjem. Folk er veldig bevisste nå på hvor viktig det er å få de siste stemmene, forteller hun.

Guri Melby har sin første valgkamp som Venstre-leder. Her er hun i Bodø før valgkampens siste TV-debatt.

Målingene viser at det kan stå om noen få stemmer i hovedstaden. I MDG er en litt bekymret for at partiet ikke har klart å løfte seg enda mer i Oslo hvor de henter 30 prosent av velgerne sine.

– Vi hører av samtalene at det er mange som ikke har fått med seg at det kan stå om sperregrense også for MDG. Det er vår viktigste beskjed til velgerne i Oslo. At hver stemme teller, sier Lan Marie Berg.

Alle mann inn = Støres hodepine

Tidligere har sperregrense-drama vært avgjørende for hvilken av blokkene som får regjeringsmakt. Det ser ikke ut til å bli avgjørende i år. Til det er avstanden mellom den røde og blå blokken for stor på meningsmålingene.

Men sperregrensen kan i år bli avgjørende for om Ap-leder Jonas Gahr Støre får sin drømmeregjering med SV og Sp, eller blir avhengig av Rødt eller MDG.

– Våre beregninger viser at hvis alle fire partier havner over, så er det en svært liten sannsynlighet for at Støres alternativ når 85 mandater, sier Mads Motrøen, ansvarlig for politiske målinger i Norstat.

– Hvis to havner under, så ser det ut til å bli helt jevnt. Hvis kun ett parti havner under sperregrensen, ryker trolig også Støres drømmeregjering, sier Motrøen.

Men situasjonen kan fort bli motsatt, og det høyresiden ynder å kalle «rødgrønt kaos». For aldri tidligere har hele fire småpartier vært i posisjon til å klarere over grensen. Dersom alle fire klarer det, vil det være historisk.

I Aftenposten har Støre advart mot å stemme på Rødt eller MDG av taktiske årsaker.

Fakta Sperregrensen og utjevningsmandater I stortingsvalget i Norge må et parti få minst 4 prosent av stemmene for å være med i kampen om de 19 utjevningsmandatene (plassene) på Stortinget. Sperregrensen er et system for å hindre at små partier får for stor innflytelse. I Danmark er den på 2 prosent, i Tyrkia på 10 prosent. Utjevningsmandatene deles ut etter at de 150 direktemandatene er fordelt. Det er 19 utjevningsmandater, ett fra hvert av de gamle fylkene. Selv om vi nå har 12 fylker, har vi fortsatt 19 valgkretser. Utjevningsmandatene skal sikre en mer rettferdig fordeling av plassene i Stortinget. Noen partier kan ha mange velgere totalt, men få liten uttelling for dem på grunn av måten valgsystemet vårt er lagt opp. Utjevningsmandatene prøver å utligne slike skjevheter. (Kilder: Valgdirektoratet, Norstat og Store Norske Leksikon). Vis mer

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad er avhengig av stemmene i bibelbeltet for å komme over sperregrensen.

KrF lever farlig

Basert på meningsmålinger og historiske valgdata har Norsk Regnesentral beregnet sannsynligheten for at partiene vil komme under sperregrensen.

Ifølge prognosene er det KrF som lever farligst for øyeblikket. Modellen beregner det som 54 prosent sannsynlig at partiet vil havne under sperregrensen.

– Målingene de siste dagene viser at flere og flere sier det skal stemme KrF, men vi klarer det bare hvis alle som sier de skal stemme KrF, faktisk går og stemmer, skriver partileder Kjell Ingolf Ropstad i en e-post.

For MDG og Venstre er det nå henholdsvis 17 prosent og 16 prosents sannsynlighet for å komme under sperregrensen, ifølge beregningene.

Av sperregrensepartiene er det Rødt som ligger best an. Det er mindre enn 5 prosents sannsynlighet for at de ryker under sperregrensen, ifølge prognosene.

Fakta Disse velgerne må Venstre, MDG, Rødt og KrF vinne for å klare sperregrensen Venstre: Kjernevelgerområder: Oslo, Akershus, Hordaland og Sør-Trøndelag Venstre er det mest storbyavhengige partiet. De henter 60 prosent av sine totale stemmer fra de tre storbyfylkene Oslo, Hordaland og Sør-Trøndelag, i tillegg til Akershus. De er avhengig av rundt 73.000 stemmer fra disse fire fylkene. Dette må de trolig minst ha fra disse områdene for å nå sperregrensen: Oslo: 9–10 prosent = 35.000–38.000 stemmer. Akershus: 7 prosent = 26.500 stemmer. Hordaland/Sør-Trøndelag: Mellom 2 og 3 prosent = 11.000-12.000 stemmer fordelt på disse fylkene. De må i tillegg ha 50.000 stemmer fra resten av landet. Størst mulighet for direktemandater: Oslo (2), Akershus (2) og Hordaland (1). Miljøpartiet De Grønne (MDG): Kjernevelgerområder: Oslo, Akershus, og til dels Hordaland og Sør-Trøndelag. De henter ca. 55 prosent av stemmene sine fra de disse fire fylkene. De trenger 67.000 stemmer herfra for å nå sperregrensen. Dette må de trolig minst ha fra disse områdene for å nå sperregrensen: Oslo: 8–9 prosent = 30.000-35.000 stemmer. Akershus: 6–7 prosent = 23.000–26.000 stemmer. Hordaland: 3,5-4,5 prosent = 11.000-14.000 stemmer Sør-Trøndelag: 5,5-6,5 prosent = 11.000-12.500 stemmer De trenger i tillegg ca. 53. 000 stemmer fra de øvrige fylkene. Størst mulighet for direktemandater: Oslo (2) og Akershus (1). Rødt: Kjernevelgerområder: Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Akershus. Henter 50 prosent av stemmene sine herfra, og trenger derfor 60.000 stemmer herfra. De trenger trolig å få rundt 50 prosent av stemmene sine fra storbyene. Dette må de trolig minst ha fra disse områdene for å nå sperregrensen: Oslo: 6–8 prosent = 23.000–30.000 stemmer. Hordaland: 5–6 prosent = 15.000–17.000 stemmer. Sør-Trøndelag: 5 prosent = 10.000-12.000 stemmer. Akershus: 3–4 prosent = 11.000–15.000 stemmer. Da må de i tillegg ha ca. 60.000 stemmer fra resten av landet. Størst mulighet for direktemandater: Oslo (2) og Hordaland (1). Kristelig Folkeparti (KrF): Kjernevelgerområder: Rogland, Hordaland, Akershus, Aust-Agder og Vest-Agder. KrF henter ca. 60 prosent av sine stemmer fra disse fylkene og må ha ca. 72.000 velgere herfra. Dette må de trolig minst ha fra disse områdene for å nå sperregrensen: Rogland: 8–9 prosent = 20.000–23.000 stemmer. Hordaland: 6,5–7,5 prosent = 20.000–23.000 stemmer. Akershus: 4–5 prosent = 15.000–19.000 stemmer. Aust-Agder: 13,5–14,5 prosent = 8000–9500 stemmer. Vest-Agder: 8–9 prosent = 8000–9000 stemmer. De må i tillegg ha ca. 50.000 stemmer fra resten av landet. Størst mulighet for direktemandater: Hordaland (1), Rogaland (1), Akershus (1) og Vest-Agder (1). (Kilde: Norstat. Beregningene er gjort på bakgrunn av distriktsmålingene i NRKS Supermåling, samt SSBs estimat på stemmeberettigede i Norge i 2021 – med den antagelsen at oppslutningen er lik som 2017-valget) Vis mer

Historisk Rødt

– Det oppleves som noe historisk er i ferd med å skje, sier første nestleder Marie Sneve Martinussen, som godt husker at hun måtte understreke at hun satt i ledelsen i «partiet Rødt» fordi folk trodde Rødt var en samlebetegnelse for Venstresiden.

Også Rødt er storbyavhengig, men ikke på langt nær i så stor grad som MDG og Venstre.

– Historisk sett er noen av våre beste valgkretser i Nordland, og vi gjør det også bra i Troms og Finnmark, påpeker Sneve Martinussen.

Som de andre sperregrensepartiene forteller hun om lange dager, velgermøter, dørbank og stands. Lørdag kveld blir det stille. Det anses som dårlig kutyme å drive valgkamp når valglokalene åpner søndag.

Fra Bergen ymter Venstres nestleder Sveinug Rotevatn frempå om at han ser frem til litt mer søvn, og til litt mindre svele og baconpølse på menyen. Nå gjenstår det bare for velgerne å si sitt.