KrF gjør sitt dårligste valg på 85 år. Hvordan kunne det skje?

8 representanter blir til 3. Nå må KrF gå noen runder med seg selv, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad.

KrF gjorde sitt svakeste valg siden 1936. Her er partileder Kjell Ingolf Ropstad på valgvake mandag kveld.

14. sep. 2021 10:59 Sist oppdatert nå nettopp

Marginen var knapp. Noen få prosentpoeng avgjorde om Kristelig Folkeparti vippet over det magiske tallet på 4 prosent, eller om det havnet under.

Kampen om sperregrensen pågikk helt til siste slutt. KrF endte på 3,8 prosents oppslutning. Kun 0,2 prosentpoeng unna å få beholde sine folk på Stortinget.

Nå er 8 representanter blitt til 3. Hvordan kunne det skje?

Kan ha mistet stemmer til småpartier

Aftenpostens siste måling viser at KrF fikk 110.000 stemmer. Sist de hadde et svakere valgresultat, var i 1936.

Men da stilte de bare liste i Hordaland og fikk 1,35 prosents oppslutning, skriver TV2. Ved årets valg stilte partiet med langt flere.

Hvem, eller hva, tok knekken på KrF?

Ifølge TV 2s valganalytiker Terje Sørensen var to partier avgjørende for partiets nederlag: Partiet Sentrum og Partiet De Kristne.

Partiet De Kristne fikk 10.174 stemmer og Partiet Sentrum fikk 7543 stemmer. Hvis KrF hadde fått disse stemmene, så hadde de vært over sperregrensen med god margin.

Ropstad selv innrømmer at stemmene til de andre partiene var sårt trengt.

– Vi vet jo ikke om disse velgerne faktisk ville stemt KrF. Men det klart: Det er interessant å se at oppslutningen derfra kunne gitt tre-fire-fem mandater til, til noe som politisk ligger ganske nær dem, sier Ropstad til Vårt Land.

Avhoppere fra KrF

Hvordan kan KrF ha mistet stemmer til de to småpartiene?

Partiet Sentrum ble stiftet i 2020. Partiet opprettet ble opprettet av flere tidligere fylkestopper fra KrF, samt avhoppere fra Sv, Ap, Høyre og MDG. Blant dem var advokat og politiker Geir Lippestad, som tidligere var medlem av Ap.

Partiets politikk er basert på FNs bærekraftsmål, skriver de på sine nettsider. Ifølge Sørensen var Sentrum uenige i at KrF satt i regjering med Frp.

Geir Lippestad er tidligere medlem av Arbeiderpartiet. I 2020 var han med å starte Partiet Sentrum.

Også Partiet De Kristne fungerte som en motpol til KrF. Det ble opprettet som en reaksjon på at KrF, ifølge initiativtagerne, gradvis hadde fjernet seg fra de tradisjonelle kristne verdiene.

De Kristne anser seg selv som verdikonservative. Sørensen peker på at partiet ikke stolte på at KrF ville holde løftet de ga om å holde seg til Erna Solberg.

Til sammen fikk de to partiene 17.717 stemmer.

Kan Aftenpostens avsløringer om Ropstads pendlerbolig også ha påvirket resultatet?

Det fikk KrFs nestleder Olaug Bollestad spørsmål om mandag kveld.

– Jeg tror folk er så kloke i hodene sine at de stemmer på politikken, var svaret.

– Må ta «de tøffe rundene»

Til tross for et historisk nederlag, mener ikke KrF-lederen at partiet er på vei nedover. Han peker på at de tre som er valgt inn på Stortinget, inkludert ham selv, er personer med stor erfaring. Også fra regjering.

– Det blir krevende fremover, men det er fullt mulig å bygge partiet, sier han til Vårt Land.

Partilederen avviser at veivalget i 2018 senket KrF. Da stemte 98 delegater for å gå i regjering med Høyre, Venstre og Frp. 90 delegater stemte for rødgrønt samarbeid. At KrF valgte høyresiden, resulterte at tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide gikk av.

Ropstad innrømmer likevel at veivalget i 2018 gjorde utgangspunktet for årets valg krevende. På spørsmål om partilederen selv kan ha gjort noe feil i valgkampen, svarer han:

– Det er sikkert ting som burde vært gjort annerledes. Det viktige for KrF nå er å se fremover og være villige til å ta de tøffe rundene: Har vi hatt gode nok svar? Bør vi finne bedre, for å trekke til oss flere?