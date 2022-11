Matavfall har lenge vært et millionsluk for Oslo. Byrådet har fått to råd for å få ned prisen.

Oslos innbyggere betaler i dag dyrt for å kvitte seg med matavfallet. En løsning kan bli å overlate håndteringen til en privat aktør.

Hver gang du kaster en grønn pose, havner den til slutt her på Romerike biogassanlegg. Her skal matavfallet etter planen bli til biogass og gjødsel.

Oslo kommune har brukt over 600 millioner kroner på et biogassanlegg i Nes på Romerike. Planen er at matavfallet fra hovedstadens innbyggere skal bli til biogass og -gjødsel. Investeringen har imidlertid blitt et mareritt for politikerne. Problemene har stått i kø.

Nå har gjenvinningsetaten levert en anbefaling til byrådet om hva som bør skje videre med anlegget. Men først en oppsummering av hva som er gått galt: