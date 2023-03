Ny måling: Høyres beste på over 10 år. Tangering av bunnrekord for Ap.

Velgerne feller en hard dom over regjeringen i ny måling. Men Ap og Sp kan trøste seg med én ting: Det ser lysere ut for høstens lokalvalg.

Erna Solberg nyter både gode meningsmålinger og sol i Spania. Her møter hun norske velgere på den spanske solkysten denne uken.

31.03.2023 06:05 Oppdatert 31.03.2023 07:00

– Det var over 600 mennesker på gatefest her i går. Over 95 prosent var nordmenn, forteller Erna Solberg begeistret fra den spanske solkysten.

Høyre-lederen har dratt sørover for å treffe noen av de over 50.000 nordmennene som bor i Spania. Solberg innrømmer at hun kjenner litt på den klassisk norske skadefryden i Syden: Solen smaker ekstra godt i utlandet når snøen nok en gang laver ned hjemme.

Det er ikke bare i meteorologisk forstand at Solberg nyter godt vær. På Norstats siste måling for Aftenposten og NRK får Høyre en oppslutning på 33,8 prosent.

Det er det beste resultatet siden november 2012. Ett år senere var Solberg statsminister.

Det ville hun også blitt om dette var et valgresultat.

– Det er fint med et klart og tydelig borgerlig flertall. Det er en bekreftelse på at vi ligger høyt og at folk vil ha et regjeringsskifte, sier hun.

Avstanden mellom Høyre og Ap har aldri vært større. Høyre er nå større enn Ap, Sp og SV til sammen.

Høyre gjør det hakket dårligere når velgerne blir spurt om hvem de ville stemt på i et kommunevalg. Der får de «kun» 27 prosent av stemmene (ville vært partiets tredje beste lokalvalg i historien).

– Det viktigste er at vi får omsatt stemmene til politisk makt rundt omkring i Norge. Det er summen av oss og de vi skal samarbeide med som er viktigst, sier Solberg.

Erna Solberg og Jonas Gahr Støre møttes til duell i Stortingets spørretime i forrige uke. På meningsmålingene slår Høyre knockout på regjeringen.

Historisk lavt for Ap

For Ap og Sp viser værmeldingen slaps og hålkeføre ved inngangen til april.

17,1 prosent er en tangering av den dårligste stortingsmålingen i Jonas Gahr Støres tid som Ap-leder. Partiet har nå ni måneder på rad under 20 prosent.

Også Senterpartiet faller. Kun ved to tilfeller siden sommeren 2015 har Trygve Slagsvold Vedums parti gjort det dårligere enn denne målingen.

Paradokset – eller trøsten – for begge partiene er at velgerne i mye større grad kan tenke seg å stemme Ap og Sp i et lokalvalg enn i et stortingsvalg.

Og til høsten er det som kjent nye kommunestyrer som skal velges, ikke et nytt storting.

10,7 prosent sier de vil stemme på Sp i et kommunevalg. Det er riktignok ned 3,7 prosentpoeng fra rekordvalget for fire år siden. Men ellers er det kun rundt EU-valgene på 1970- og -90-tallet at Sp har gjort det bedre.

23,8 prosent sier at de ville stemt Ap i et kommunevalg. Det er betydelig bedre enn stortingsmålingen. Det ville likevel vært partiets dårligste lokalvalg i historien.

Velgerflukten fra regjeringspartiene er stor. Til sammen har de nå 494.000 færre velgere enn ved valget i 2021.

Arbeiderpartiet har mistet flest (263.000). I netto har de tapt 157.000 til Høyre og 35.000 til SV. Netto tap til «hjemmesitterne» er 78.000.

Senterpartiet har i dag 231.000 færre velgere enn ved valget. Nesten halvparten har ikke bestemt seg for et nytt parti (100.000). Sp har tapt 60.000 velgere netto til duoen Høyre og Frp.

Aftenposten spurte Støre om hvorfor Ap taper så mange velgere til Høyre og om det er et problem for partiet at de gjør det så mye dårligere nasjonalt enn lokalt.

Støre svarer ikke konkret på spørsmålene, men i et skriftlig svar sier han blant annet:

– Vi er på jobb hver dag for å snu utviklingen, og når det skjer, tror jeg også at det vil slå inn på målingene. Jeg har troen på at politikken vår er den rette for folk og land.

Han mener fremgangen fra forrige måned på kommunemålingen er «et uttrykk for at folk setter pris på jobben våre ordførere og byrådsledere gjør».

Småparti inne på Stortinget

Det er ellers verdt å merke seg at: