Guri Melby (V) vil gi deg penger for å jobbe fra sofaen

I dag kan du knapt henge klesvasken på hjemmekontoret uten å miste rett på skattefradrag. Venstres Guri Melby vil nå gjøre sofakontoret til et skatteparadis.

– Barna har mange ganger satt seg ved siden av pc-en min og sagt at «nå er jeg på jobb». Så de har skjønt at jobb også kan gjøres hjemme, sier Guri Melby (V).

Publisert: 10.08.2023

Ferien er farlig nær over, og nordmenn over det ganske land kryper tilbake på kontoret. Men kanskje er du blant dem som foretrekker en myk start på hjemmekontor?

Kjøkkenkontor, sofakontor, benkekontor, togkontor og busskontor er blitt vanlig for mange etter pandemien.

Nå syns Venstre-lederen at du skal få penger igjen hvis du er borte fra kontoret.

– Mange av oss jobber hjemme, men vi sitter på kjøkkenbordet eller soverommet eller med laptopen på fanget. Hvis du gjør det, har du i dag ingen rett på skattefradrag, sier Melby til Aftenposten.

Guri Melby (V) bruker knapt kontoret sitt på Stortinget, men ender heller ofte opp på kjøkkenkontor, flyplasskontor eller hotellkontor. Eller eventuelt terrassekontoret.

Med dagens regelverk må du ha satt av et eget rom til kontor, og du kan ikke bruke det til noe annet enn jobb.

– Regelverket er ikke oppdatert etter det nye arbeidslivet. Det ble endret i turbofart på grunn av pandemien.

Nå må Norge følge etter Finland og dele ut skattefradrag til alle bortejobbende, uavhengig av hvor de jobber, mener Venstre.

Fakta Slik gir Finland skattefradrag for hjemmekontor Alle som jobber utenfor kontoret har rett på skattefradrag. Hvor stort skattefradrag du får, kommer an på hvor mange dager utenfor kontoret du jobber. Det finnes tre nivåer. Du kan få rundt 10.000 kroner i skattefradrag om arbeidsgiveren din ikke har tildelt deg en kontorplass og du jobber mer enn 50 % av totalt antall arbeidsdager i et kalenderår utenfor kontoret.

Du kan få rundt 5.000 i skattefradrag om du sitter deltid på hjemmekontor og antall dager utenfor kontoret er under 50 %.

Du kan få rundt 2.500 kroner hvis du bruker hjemmekontor bare i ny og ne. Vis mer

– I Finland ser man bare på hvor mange dager du er borte fra det fysiske arbeidsstedet og tenker ikke på hvilke fasiliteter du bruker. Det mener jeg vi også bør gjøre i Norge.

Vår nabo i øst gir rett i overkant av 10.000 til dem som ikke har fast kontorplass og jobber mer enn halvparten av arbeidsdagene i et kalenderår på hjemmekontor.

Jobber man primært på kontor, men jobber hjemme under halvpartene av dagene, kan man få 5.000 i fradrag.

– Dette må vi selvsagt utrede i Norge, men jeg tenker det virker som et fornuftig nivå.

Arbeidsgiverne får en kontrollfunksjon, men systemet baseres på selvrapportering, i likhet med for eksempel skattefradrag på pendlerreiser.

– Muligheten til å snack-e litt i løpet av dagen er betydelig større enn når du er på kontoret. Så der krever det en viss selvdisiplin, erkjenner Guri Melby (V).

Det er ikke bare billig å jobbe hjemmefra, peker Venstre-lederen på. Strøm, gode stoler og skrivebord koster penger.

– Vi har et regelverk i dag som aktivt diskriminerer folk som ikke har store hus og villaer. Det er jo dem som har muligheten, i dag, til å sette av et eget hjemmekontor, sier Melby.

Forslaget til Venstre kommer naturlig nok kun kontorpersonell til gode. Arbeidstagere som ikke kan ha hjemmekontor, får ikke noe skattefradrag.

– Skal man straffes for å ikke ha en jobb hvor de kan jobbe hjemmefra?

– Nei. Dette er fordi vi anser at folk som bruker hjemmet sitt som kontor, har en del utgifter knyttet til det. De sparer også arbeidsgivere og offentlig infrastruktur for en del utgifter.

Revurdere kollektivprosjekter

Når flere er hjemme, blir det færre på bussen og trikken og toget om morgenen – og det trengs færre kontorplasser. Her lukter Guri Melby besparelser i offentlige budsjetter.

– Mange store kollektivprosjekter kan jo nå for så vidt beregnes litt på nytt fordi mange flere sitter hjemme enn det vi tenker. Dette vil være til besparelse for både arbeidsgivere og det offentlige, sier Melby til Aftenposten.

– Noen har en til to dager i uken de bruker hjemme, mens andre har fritt frem og blir nesten oppfordret til å ha kontoret hjemme, sier Guri Melby.

Ap mener Norge har bedre system enn Finland

Et par skritt til venstre for Venstre, tror ikke Arbeiderpartiets kvinne i Stortingets finanskomité at dagens lovverk er så utdatert.

– Hvis vi sammenligner oss med Finland, ser det ut til at det norske systemet er vel så godt tilpasset, kanskje til og med mer dekkende for personer på hjemmekontor, rett og slett fordi det standardiserte minstefradraget er høyere i Norge, skriver Lise Christoffersen (Ap) i en e-post.

I Norge i 2022 var det høyeste du kan kreve i skattefradrag for blant annet hjemmekontor 46 prosent av brutto lønn, med makstak på 109 950 kroner: altså, minstefradraget minstefradragetMinstefradraget er et standardisert skattefradrag i lønn, pensjon og lignende inntekter. Det er et alternativ til faktiske utgifter du har hatt som ansatt. Eksempler på slike kostnader er mat på tjenestereiser, hjemmekontor, faglitteratur, videreutdannelse, verktøy, arbeidsklær og frivillig ulykkes- og sykeforsikring. Kilde: Fiken.no.

– Veldig mange av dem som bruker hjemmekontor, tjener nok til å få fullt minstefradrag, skriver Christoffersen.

Hun understreker at Arbeiderpartiet ikke har behandlet forslaget til Venstre.

– I utgangspunktet er vi alltid åpne for å justere og oppdatere skattesystemet i tråd med arbeidslivets endringer.