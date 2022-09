Regjeringen ønsker fastpris på strøm fra nyttår. Forbrukerrådet advarer om «betydelig risiko».

Regjeringen vil tilby fastpris på strøm i opptil 7 år for husholdninger og næringsliv. Finansministeren mener det vil bidra til et mer stabilt kraftmarked.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil innføre tilbud om fastpris på strøm fra årsskiftet.

– Jeg opplever stor støtte til grunntanken om å få mer fastpris inn i det norske systemet. Vi foreslår endringer i skattesystemet som gjør det mye lettere å inngå langsiktige fastprisavtaler. Det vil stabilisere kraftmarkedet over tid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Utenom den kraftkrevende industrien har svært få bedrifter og privatpersoner hatt fastpris på strøm i Norge. Priseksplosjonen på strøm har snudd vante forestillinger på hodet.

Regjeringens forslag åpner for at personer og husholdninger skal tilbys fastprisavtaler på strøm i 3, 5 og 7 års kontrakter. Forslaget skal vedtas i Stortinget i høst og tre i kraft fra 1. januar 2023. Målet er å gi husholdninger mer forutsigbare strømregninger.

Men nå advarer Forbrukerrådet mot forslaget.

– Forbrukeren løper en betydelig risiko ved å inngå fastprisavtaler med en slik varighet. En forbruker kan komme i situasjoner der det er helt nødvendig å skifte strømavtale, eksempelvis ved flytting, dødsfall, samlivsbrudd eller

lignende.

Det skriver Forbrukerrådet i høringsuttalelsen. Konklusjonen er at fastprisavtalene som skisseres «ikke er godt nok utredet fra et forbrukerperspektiv».

Maksimalt påslag i prisen

Dagens ordning med strømstøtte til husholdninger (90 prosent av kostnaden når den gjennomsnittlige prisen overstiger 70 øre pr. kilowattime) betyr at fastpris først og fremst vil komme små og mellomstore bedrifter til nytte.

Vedum sier at budskapet fra bedriftene er at «vi lever godt med litt høyere kraftpriser enn det som har vært normalen». Problemet er uforutsigbarheten.

– Målet er at flere selskaper ikke skal være på kraftbørsen fra dag til dag. Med fastpris kan de regne på hva som lønner seg. Det vil gi mer stabilitet og billigere fastprisavtaler, sier han.

Som finansminister kvier han seg for å angi konkrete tall på hva forbrukerne kan spare.

– Målet mitt er å få et velfungerende marked. Jeg ønsker å få presset ned prisene så mye som mulig. Vi legger til rette og så håper vi på konkurranse mellom kraftselskapene, sier han.

Ifølge Vedum har «staten har gjort noe av det samme som fastprisavtaler vil gjøre for bedrifter med sikringsordningene for privatpersoner».

– Urimelige avtalevilkår

Til nå har Forbrukerrådet som hovedregel anbefalt forbrukere å inngå spotprisavtaler på strøm. Men energikrisen gjør at rådet mener at det nå er behov for gunstige fastprisavtaler som gir er forutsigbarhet.

Men Forbrukerrådet mener at en fastpris med inntil 7 års bindingstid med dagens rettslige grunnlag «vil utgjøre urimelige avtalevilkår».

– Vi er enig i at det må tilbys bedre oppsigelsesvilkår enn i dag for at bindingstiden ikke skal ansees som urimelig. Med dagens beregning for bruddgebyr kan ikke Forbrukerrådet anbefale strømkunder å tegne en fastprisavtale med flere års varighet, heter det.

Finansminister Vedum lover at innsigelsene blir tatt på alvor.

To modeller

I høringsnotatet skisseres to modeller:

Avtaler uten begrensninger i forbruk. Forbrukere kan med disse avtalene bruke så mye strøm de ønsker til avtalt pris.

Avtalene med fast volum setter en begrensning på forbruk. Forbruk over avtalt volum blir beregnet ut fra spotprisen.

SVs Lars Haltbrekken vil etablere Statstrøm som skal sikre rimelige strømpriser til alle.

SV vil ha Statstrøm

Forslaget vil trolig komme til Stortinget som en del av budsjettbehandlingen. SV er regjeringens foretrukne forhandlingspartner.

SVs Lars Haltbrekken er positiv til fastpris, men mener partiet har et bedre forslag enn regjeringen:

– Vi vil etablere et statlig organ, Statstrøm, som kjøper inn en stor mengde kraft på vegne av forbrukerne. Staten ha stor forhandlingsmakt og kunne forhandle frem gode avtaler. Da kan man selge strømmen til husholdninger og næringslivet på langsiktige fastprisavtaler, sier han.

SV vil ha en lav strømpris for basisforbruk, men en høyere sats for det de definerer som luksusforbruk.

Folk kjenner ikke eget forbruk

Tidligere undersøkelser viser at forbrukerne ikke setter seg så mye inn i hvordan strømprisen fastsettes.

Og flertallet har ikke innsikt i eget forbruk.

Selv om energikrisen kan ha endret dette, frykter Forbrukerrådet at strømleverandørene vil tilby kompliserte fastprisavtaler. Innretningen på fastprisavtalene som derfor «være enkle å forholde seg til».

Alt i alt har er rådet pessimistisk til om markedet vil levere gunstige fastprisavtaler med dagens strømpriser. Det har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra fastpriskunder som har opplevd at kraftselskaper ensidig har gjort endringer i avtalene.

NHO positiv

NHO er positiv til fastprisavtaler og forventer at prissikring vil bli stadig mer aktuelt. De vil derfor har en permanent ordning med fastprisavtaler.

Statkraft er også positive til fastprisavtaler. Petter Bjerksund og Guttorm Schjelderup, professorer ved Norges Handelshøyskole, er også positive. De mener departementet har «presentert et godt gjennomtenkt forslag».